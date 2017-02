Drama až do konce! O co se bude hrát v posledním kole hokejové extraligy

Nuda a zápasy z povinnosti? V žádném případě! Hokejová Tipsport extraliga slibuje drama až do posledního 52. kola. Česká nejvyšší soutěž už zná po předposledním 51. kole vítěze základní části, kterým se stal opět po roce Liberec. Kromě toho má extraliga také účastníky čtvrtfinále. O jeho dvojicích a týmech v předkole play off ovšem rozhodne až poslední série zápasů. O co všechno se bude v pátečních sedmi zápasech hrát?

Dvojice pro čtvrtfinále?



Koho se to týká:

3. Sparta 93 bodů, 4. Litvínov 87, 5. Hradec Králové 86, 6. Kometa 83.

Klíčové zápasy 52. kola:

Pardubice – Litvínov, Chomutov – Hr. Králové, Olomouc – Kometa.

Předposlední kolo definitivně určilo týmy, které naskočí do play off až ve čtvrtfinále. Kromě vedoucího Liberce a druhého Třince si ho zahrají Sparta, Litvínov, Hradec Králové a Kometa. Na sto procent se neutkají Pražané se Severočechy, protože skončí třetí a Verva nejhůře pátá.

Pořadí na čtvrtém až šestém místě může být ovšem různorodé, ale měnit se nebude, pokud si Hradec Králové odveze z ledu Pirátů jediný bod. V tom případě už by totiž Litvínov skončil před ním díky lepší vzájemné bilanci a Kometa už by Hradec Králové dohnat nemohla.

Litvínov si může zajistit čtvrté místo a první dva čtvrtfinálové zápasy na domácí půdě sám, když si na ledě Pardubic přičte vítězství za dva body. Pokud Hradec Králové získá v Chomutově o dva body více, než se podaří vybojovat Litvínovu, skončí čtvrtý on a ve čtvrtfinále začne doma právě proti Vervě.

Ve čtvrtfinále však může dojít i na to, že se Litvínov utká s Kometou a Sparta narazí na šestý Hradec Králové. K tomu by Kometa potřebovala vyhrát za tři body v Olomouci a doufat, že Mountfield odjede z Chomutova bez bodů. V tom případě by se totiž bodově dotáhla na Východočechy a díky lepší vzájemné bilanci by skončila pátá ona.

Možné varianty pro čtvrtfinále:

Sparta – Kometa Brno, Litvínov – Hradec Králové

Sparta – Kometa Brno, Hradec Králové – Litvínov

Sparta – Hradec Králové, Litvínov – Kometa Brno

O předkolo bojují tři týmy

Kdo musí bojovat:

10. Plzeň 71, 11. Zlín 69, 12. Olomouc 68.

Klíčové zápasy 52. kola:

Sparta – Plzeň, Zlín – Karlovy Vary, Olomouc – Kometa.

Předkolo Generali play off mají jisté tři týmy – Chomutov, Vítkovice a Mladá Boleslav. Piráti už skončí s jistotou sedmí a utkají se s desátým týmem. O zmíněnou desátou pozici se na dálku utkají Plzeň, Zlín a Olomouc.

Nejvýhodnější pozici má Plzeň. K jistotě předkola jí stačí alespoň bod na ledě Sparty. Pokud ho získá, skončí desátá a půjde na Chomutov, zatímco druhou dvojici vytvoří Vítkovice s Mladou Boleslaví. Plzeň může být i devátá, pokud získá na ledě Sparty o dva body více, než vybojuje Mladá Boleslav na ledě Liberce.

Ve hře je ovšem také Zlín. Ševci mají ztrátu dvou bodů na Plzeň a nevýhodu horších vzájemných zápasů. To znamená, že v posledním kole musí na domácí půdě zdolat Karlovy Vary v základní hrací době a zároveň doufat v nulový zisk Západočechů na ledě Sparty.

Třetí možností je Olomouc, která má pozici jednoznačně nejhorší. Ve hře je jen díky lepší vzájemné bilanci s oběma soupeři, tudíž pokud by nakonec všechny tři celky zakončily základní část se 71 body, slavila by postup právě Mora. V první řadě ale musí Hanáci zdolat za tři body Kometu Brno a zároveň doufat, že Plzeň neboduje na Spartě a Zlín získá maximálně dva body.

Pardubice čeká baráž, kdo je doprovodí?



Kdo musí bojovat:

11. Zlín 69, 12. Olomouc 68, 13. Karlovy Vary 48.

Pardubice už se mohou v klidu připravovat na baráž, protože v posledním kole proti Litvínovu i v následném boji o umístění budou hrát pouze o čest. Otázkou je, kdo je do baráže o extraligu doprovodí, ale s nejvyšší pravděpodobností to budou Karlovy Vary.

Západočeši sice mají malou naději, ale nejedná se ani o jiskřičku. Pokud ji chtějí zachovat, musí vyhrát ve Zlíně a zároveň doufat v to, že v posledním kole neboduje ani Olomouc. Kromě toho by ale museli vyhrát všech šest duelů o umístění a zároveň doufat, že jeden ze dvou soupeřů všechny prohraje.

Energie by v tom případě skončila bod před Olomoucí, případně by při bodové rovnosti posunula na třináctou pozici hokejisty Zlína díky lepším vzájemným zápasům. Pokud by do zápasů o umístění spadla Plzeň, Karlovy Vary už by ji předstihnout nemohly.