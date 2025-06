Zorvan o reprezentaci i angažmá: Rýsuje se zahraničí, Trubače jsem Sigmě doporučil

Měl jste možnost užívat po těžké sezoně dovolenou?

„Už to vypadá, že bude jen v Česku s rodinou, moře nám bohužel nevyjde. Je to úděl té sezony, ale neměnil bych to za ní. Během měsíce se mi povedlo něco, co jsem vždy chtěl – vyhrát pohár a být v reprezentaci. Na dovolenou si můžeme zaletět třeba v zimě.“

Asi to hodně zkomplikoval sraz s národním týmem, ale v takovém kontextu to asi až tolik nezamrzí, že?

„No, nejvíc to mrzelo manželku, protože už jsme dovolenou měli zaplacenou, těšila se. Ale chápe, že toto je priorita a můj sen. Ačkoliv jsem start neměl, jsem moc rád, že jsem si na vlastní kůži zažil jaké to je a hráče potkal. Musím říct, že jsem si to fakt užil a do budoucna je skvělé vědět, jak to tam chodí. Klukům teď můžu fandit o to víc.“

Slíbili vám trenéři před srazem nějakou minutáž? Nebo žádný plán nebyl?

„Slíbit minuty asi nejde. Pokaždé, když přijede někdo nový, je třeba tým nejdřív poznat a vše navnímat, věděl jsem o své roli. Na to, abych naskočil, v 90. minutě možná v obou zápasech stavy byly, ale že bych v sobě cítil nějaký hněv na trenéra Haška, to určitě ne. Spíš vděk, že jsem v reprezentaci byl. Jen vidět tak zblízka chorvatské hráče a jejich neskutečnou kvalitu byl zážitek.“

Atmosféra na konci srazu, právě po výprasku s Chorvatskem, ale asi nebyla příliš veselá…

„Nálada byla ponurá, 1:5 je dost. Všichni po zápase ale hned věděli, kde byl problém, co měli udělat jinak. Všichni jsou přeci jen soudní, vyspělí, hrají v top týmech. Pochopili, že to byl průser. Ale trenéři hned zareagovali a řekli nám, že pokud Chorvatsko ještě někde náhodně ztratí a porazíme je doma, je šance postoupit z prvního místa. Ale reálnější je samozřejmě baráž, to si nemusíme nalhávat. Závěr sezony byl v Olomouci úspěšný a první zápas reprezentačního srazu se taky povedl, byla to pro mě krásná vlna. Ale to poslední utkání zkrátka dopadlo špatně…“

Kam po Olomouci?

Příště už budete pozici v reprezentačním týmu obhajovat. Hraje to teď roli i při výběru nového angažmá?

„Doteď jsem to vůbec neřešil, reprezentaci jsem nevnímal. Ale teď musím říct, že tam malý červíček je… Pořád mám nějaké plány, co bych chtěl já i má žena. Když se nepovedou, mohl bych jít hrát do sousední země, kde člověk na očích zůstane daleko víc. Myslím, že jsem na srazu nezklamal, a kdybych měl dál minutáž a body, věřím, že se zase ozve.“

Je už nové angažmá blízko?

„Cíl je rozhodně zahraničí. Něco se rýsuje, ale nevím, jestli říct, zda je to blízko. Konkrétní nabídky jsou a je to na mně. Teď čekám, zda se neobjeví něco, po čem toužíme s manželkou nejvíc. Ale když ne, tak příjmu nabídku v jedné ze sousedních zemi. Jasno bych chtěl mít určitě do konce června.“

A po čem toužíte úplně nejvíc?

„Nejvíc by se mi líbil Perský záliv, nebo Turecko.“

Něco jako Lukáš Kalvach, který šel do Qatar SC?

(usmívá se) „Jo, to mu teda závidím. Vyšlo mu to nádherně. Něco tím směrem.“

Takže teď byste asi u moře stejně musel mít telefon stále po ruce, že? Předpokládám, že agent volá každou chvíli….

„Je to tak, navíc probíhají schůzky s kluby a tak dále. Dovolená úplně nejde ani z tohoto důvodu. Jsem příjemně překvapený, kolik nabídek se nakonec objevilo.“

Olomoucký kouč Tomáš Janotka za vás už aktivně shání náhradu a na startu přípravy potvrdil zájem o Daniela Trubače z Teplic. Hrál jste s ním v mládí v Hradci, byla by to za vás dobrá náhrada?

(směje se) „Jasně, je to výborný fotbalista. Je o rok mladší, ale Hradci jsme spolu hrávali a trávili spoustu času. Když mi trenér Janotka volal na reprezentační sraz, narazili jsme i na toto téma a já jsem ho doporučoval. Ptal se mě pak i Truby, tak jsem mu Sigmu taky doporučil. Byla by to ideální volba, fotbalově a pohybově je na tom výborně.“