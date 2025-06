Cesta Tadeje Pogačara vedoucí k zařazení mezi největší mohykány Tour de France ještě chvíli potrvá. Současný fenomén světové cyklistiky je ale znám tím, že si rád odškrtává i další a další velké závody, které ještě nevyhrál. Jako nedávno Critérium du Dauphiné. Je tak na cestě přiblížit se největší cyklistické legendě Eddymu Merckxovi. Právě ten mu předložil další výzvu, o které nejspíš Pogačar dosud vůbec neuvažoval. „Má kariéra by nebyla kompletní bez rekordu v hodinovce. A myslím, že Pogačar a Evenepoel by to taky měli zkusit,“ prohlásil Merckx.

V minulé sezoně dokázal Tadej Pogačar něco, co se do té doby podařilo jen dvěma cyklistům. Během jednoho roku ovládl celkovou klasifikaci na Giro d´Italia i Tour de France, a k tomu navíc získal titul mistra světa v silničním závodu. Jeho předchůdci byli Eddy Merckx a Stephen Roche.

Belgická cyklistická legenda je považována za nejlepšího závodníka historie. Mnozí však do této pozice začali pasovat i Pogačara, který toho ve svých 26 letech už také dokázal spoustu a je bezpochyby nejlepším cyklistou současnosti.

Sám se ale brání tomu být přirovnáván k Merckxovi, i když minimálně svou univerzálností jsou si oba velmi podobní. Pogačar ale moc dobře ví, že ještě zdaleka nedosáhl toho, co se podařilo slavnému „Kanibalovi“. Ten má na svém kontě mimo jiné pět celkových triumfů z Tour de France a 34 vyhraných etap, pětkrát ovládl i italské Giro a na španělské Vueltě kraloval jednou. Tři sezony oblékal duhový dres mistra světa a k tomu přidal mnohá vítězství na klasikářských monumentech.

„Merckx vyhrál 279 závodů, tomu se nemůžu ani přiblížit,“ prohlásil před pár lety Pogačar, na kterém byla znát velká úcta k této legendě.

Slovinec už je ale také velmi blízko završení první stovky výher, zbývá mu jen jediná. Triumfy na Staré dámě má tři, v Itálii dominoval jednou, ale španělskou Grand Tour ještě neopanoval.

Merckx v úterý oslavil 80 let a při té příležitosti naservíroval Pogačarovi, jenž rád útočí na náročné a jedinečné cíle, další výzvu. Podle něj by se měl pokusit o světový rekord v hodinovce. Tedy o co největší množství ujetých kilometrů během jedné hodiny, který se stanovuje většinou v ideálních podmínkách na dráze.

„Má kariéra by bez rekordu nebyla úplná,“ pronesl Merckx v rozhovoru pro belgický list Le Soir. „Myslím si, že Pogačar a Evenepoel by se o něj měli pokusit. Ovšem těžko říct, kdo z nich by byl lepší. Slovinec je momentálně nejlepší, nejuniverzálnější jezdec. Ale Remco má neuvěřitelnou aerodynamiku. Bylo by báječné, kdyby tuto výzvu přijali,“ přeje si bývalý cyklista, jenž v roce 1972 stanovil rekord v hodinovce 49,431 km. Ten současný drží Ital Filippo Ganna a jeho hodnota je 56,792 km.

Bude tedy zajímavé vyčkávat, zda takovou vhozenou rukavici Pogačar sebere. Dosud totiž o něčem podobném s týmem nikdy ani náznakem nehovořil.

„Abych vám řekl pravdu, znám Tadeje od roku 2017 a nikdy za celou dobu jsme se nebavili o dráhové cyklistice. Nikdy. Nenadnesl to ani on, ani já, ani tým,“ reagoval pro cyklistický web Cycling News Joxean Fernández Matxin, sportovní manažer UAE Team Emirates-XRG.