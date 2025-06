Von Arx se učil od Marhy a věří, že Švýcarsko vyhraje MS: Jednou se to povede

Do Česka přijel na prezentaci unikátní technologie Hippotron Ice, která úpravou vody výrazně zlepšuje kvalitu ledu a šetří energii. Reto von Arx se s Josefem Marhou stali ambasadory převratného systému, jímž připravovali led i při loňském mistrovství světa v Praze. Využívá se na více než třiceti českých a slovenských stadionech a ve švýcarském Churu, kde jako trenér působí právě účastník tří elitních šampionátů a ZOH 2002.

Technologie se jeví jako zázrak. Co vás přesvědčilo, abyste se k jejímu šíření připojil?

„Tenhle most vybudoval Joe Marha. V Churu máme starý stadion a je složité udržet stálou teplotu a tím kvalitu ledu. Hledali jsme, co by nám pomohlo. Joe mi nabídl tenhle systém. Použili jsme ho a byli překvapení a fascinovaní, jak rychle a jak výrazně se kvalitu ledu zlepšila.“

Jednou z výzev výrobců je MS ve Švýcarsku. Bude na vás, abyste pomohl dostat technologii tam?

„V Churu jsme byli první, už se instalovala na dalším stadionu a máme neuvěřitelně dobrou odezvu. Opravdu věřím, že Hippotron Ice se rozšíří dál a využijí ho i na šampionátu. Když si jen vezmete, jaké problémy měli naposledy v Dánsku, prospěje to všem. Včetně hráčů a hře jako takové.“

Josefa Marhu znáte dlouho, hráli jste spolu. Byl on pro vás tou důležitou osobou?

„Tohle mi neustále připomíná pořád, že je nejdůležitějším člověkem, jakého jsem kdy potkal. (směje se) Částečně má i pravdu. Poprvé jsme se viděli, když jsem před pětadvaceti lety přišel do Chicaga. Padli jsme si do oka. Byl jsem šťastný, že tam Joe byl, trochu mě provedl. Na další sezonu jsme spolu šli do Davosu a hned získali titul. Hráli jsme spolu třináct let. Je jedním z těch, se kterými zůstávám v úzkém kontaktu i po skončení kariéry. Jeho syn hraje v Churu, navštěvuju ho v Česku. Skvělý člověk. Dobrý, srdečný kluk.“

Na přelomu tisíciletí jste patřil k prvním švýcarským hráčům, kteří se zkoušeli prosadit do NHL. Jaké to bylo?