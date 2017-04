Radivojevič v slzách radí Slovensku: Učte se od Liberce, jak dělat hokej

Máte zase sebou poslední zápas v libereckém dresu. Co všechno se vám honí hlavou?

„Bolí to... Samozřejmě, že to bolí. Všichni jsme si představovali, že bychom to zakončili trošku jinak, ale férově musíme uznat, že Kometa hrála výborně. Našli na nás něco, co fungovalo. A my jsme na to nedokázali odpovědět. Bolí, když vidíte soupeře se radovat, ale zase na druhou stranu – ta sezona byla fantastická. Myslím, že nás nikdo nečekal ve finále, ani vepředu v tabulce základní části. Já jsem hrdý na mančaft a všechny okolo, jak jsme se semknuli a jak jsem hráli týmově. Kloubouk dolů. Chyběl nám poslední schod, ale Kometa si to zasloužila.“

Čím vás ztrápila nejvíc?

„My rádi hrajeme na puku, ale bohužel jsme ho s nimi moc neměli. Hrálo se nahoru dolů, oni hrozili z protiútoků a z nich nám také dali nejvíce gólů. Ve třetí třetině už to pak tady v těch zápasech v Brně hlídali, v pěti stáli vzadu, a když proti vám ještě stojí plná hala, je těžké se prosadit. Navíc za tou pěticí byl ještě výborný Čiliak v bráně.“

Už se jste s parťáky rozloučil alespoň symbolicky?

„Symbolicky ano, s každým jsem se objal, ale na rozlučku bude ještě určitě čas. Věřím, že to brzy všechno přijde. Že i když jsme neskončili na úplném vrcholu, myslím, že sezona byla úspěšná.“

Vracíte se domů. Ale byl Liberec ještě další možnou variantou?

„Už minulý rok po titulu jsem přemýšlel nad tím, že zůstanu doma, ale s Filipem Pešánem jsme se dohodli, že v Liberci ještě prodloužím o rok a uvidíme po sezoně. Až před pár měsíci jsme to probírali, neboť s rodinou jsme se už rozhodli, že se vrátíme na Slovensko. Máme tři děti a už je náročné to všechno stíhat. I proto jsme se rozhodli, že se vrátíme.“

Co podle vás bude s Libercem dál? Věříte, že udrží hodně vysoko nastavenou laťku?

„S trenérem, jehož tu máme a který je podle mého názoru nejlepší v extralize, i když se mnou možná někdo nebude souhlasit, a celým trenérským štábem, před kterým je třeba smeknout, věřím, že zase vytáhnou nějaké mladé hráče z Benátek jako tento rok a zafunguje to. Jsem přesvědčený o tom, že Liberec bude opět ve hře a bude hrát o titul.“

Byl byste rád, kdybyste dokázal přenést základy liberecké práce na Slovensko?

„Každému klubu bych doporučoval, aby se jel podívat do Liberce. Ať se to týká taktické přípravy nebo tréninků, Liberec je v tomto hodně vepředu. Věřím, že hodně mančaftů si z něj může brát příklad.“

Na Kometě bylo vidět, jak moc touží po titulu, což?

„Poskládali super mančaft. I když v základní části měli hluchá místa, já věděl, že tam mají skvělé individuality. A klobouk dolů, jak se všichni podřídili systému, který chtěli hrát. Všichni do jednoho, včetně Erata, Kvapila, všichni se tomu podřídili a v pravý čas udeřili. Zahráli to, co zahrát měli a já jim mohu jen pogratulovat.“

Kdy vyprchá zklamání?

„Samozřejmě to bude nějakou dobu bolet. Možná šlo o moje poslední finále v kariéře. Zatím opravdu nevím, co bude. Nevím, zda budu ještě pokračovat v kariéře. Ale je jasné, že to bude mrzet hodně dlouho, protože dostat se do finále je velmi těžké.“

