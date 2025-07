Anketa redaktorů před ligou: Sparta a titul? Jeden hlas. Jasný adept na vyhazov i sestup

1. Kdo vyhraje titul?

Radek Špryňar - Slavia

Na papíře je to velká nálož kvality. Podle mého se jí dočkáme i na hřišti. Trenér Trpišovský je toho zárukou. Zapomeňte ale na obří náskok z minulé sezony. Jak věřím Slavii, tak i Priskeho magii. Sparta se zvedne, s Plzní budou dotírat. Sešívaní rozhodnou o titulu až v závěru nadstavby.

Michal Koštuřík - Slavia

Napadá vás někdo jiný? Sparta sice posílila na trenérské pozici návratem Briana Priskeho, ovšem obhájce je stabilní a silný všude. Od hřiště, přes realizační tým až po zákulisí. Nic jiného než první místo se v Edenu slavit nemůže.

Daniel Fekets - Slavia

I přes Dioufův odchod do West Hamu má stále nejnabitější soupisku v lize, v létě navíc chytře posílila. Jedinou otázkou je, jak skloubí Ligu mistrů s domácí soutěží, nicméně kádr má k rotaci dostatečně široký. Druhé Spartě uteče o pět až deset bodů.

Jiří Fejgl - Slavia

Její síla je brutální, i když Sparta kontruje příchodem největší posily, tedy kouče Briana Priskeho. Slavia je navíc poučena právě od soka, jak (ne)skloubit domácí soutěž s Ligou mistrů.

Petr Fantyš - Slavia

Šířka kádru vypadá až hrozivě. Na boj na dvou frontách je obhájce titulu perfektně připravený a konkurenty udrží za sebou, i když náskok nebude ani zdaleka tak vysoký, jako v minulé sezoně.

Jonáš Bartoš - Sparta

Věřím v efekt Briana Priskeho, který po roce oživí exmistrovský kádr a zatlačí na Slavii. Zazáří kapitán Lukáš Haraslín, góly bude sázet i Albion Rahmani. Letenský tým vsadí vše na jednu kartu a po roční pauze se dostane do Ligy mistrů.

Pavel Šťastný - Slavia

Tady není o čem. „Sešívaní“ musejí přijmout roli jasného favorita. Jen doufám, že nebudou tak ustřelení jako v minulé sezoně, aby bylo o co hrát až do konce nadstavby. Našlapaný kádr, který opustil z opor pouze El Hadji Malick Diouf, vydrží i náročný program v Lize mistrů.

Bartoloměj Černík - Slavia

O parník nejsilnější tým minulé sezony oslabil jen o Dioufa. Jindřich Trpišovský má dvě stoperské trojice na top úrovni a dvě záložní řady na téměř evropské úrovni. Náskok si nažene už přes léto, kdy se poprvé vyhne předkolům v Evropě a pak už první místo nepustí.

Michal Kvasnica - Slavia

Bez debat. V budování kádru – a v jeho kvalitě a šíři – není momentálně v tuzemsku nikdo dál. Navíc má ideální šanci vytvořit si bodový náskok už během léta, protože na rozdíl od konkurence ji nečeká jediné evropské předkolo. Nepřekvapí, když do září bude úplně stoprocentní.

2. Kdo sestoupí?

Radek Špryňar - Slovácko

Po odchodu Martina Svědíka se očekával přirozený úpadek výkonnosti, nikoliv až tak dramatický. V klubu se mění trenéři, hráči, nakupuje se levně, protože na víc v kase není. Borce z Uherského Hradiště nečeká snadný rok, já je vidím jako přímého sestupujícího.

Michal Koštuřík - Pardubice

Docela nedávno to vypadalo, že klub roste, dělá velké kroky vpřed a hodlá se začlenit mezi širší špičku tabulky. V minulé sezoně však nastal hluboký propad. Vztahový i hráčský. Šťastná záchrana přes baráž evidentně nebyla dostatečně varujícím impulzem. K posílení týmu přes léto nedošlo.

Daniel Fekets - Pardubice

Navážou na mizerné jaro. Znovu se nadřou na góly, což pro ně tentokrát bude smrtící. Po základní části skončí Východočeši poslední, a přestože se v nadstavbě mírně zvednou, na hlavní konkurenty ze Zlína, Dukly nebo Slovácka stačit nebudou.

Jiří Fejgl - Dukla

Jak řekl David Holoubek, Martin Hašek je vlastně pořád při debatách negativní. Všechno špatně… Poslední angažmá sportovního ředitele nenapovídají, že by (přes zajímavé názory) měl tentokrát prorazit.

Petr Fantyš - Pardubice

Už v posledním ročníku se udržely jen hodně těsně a zachránila je tragická sezona Dynama i štěstí v baráži. Perníkáři nijak výrazně neposílili a půjdou dolů. Nedivil bych se, kdyby se připojil i jeden tým z baráže.

Jonáš Bartoš - Pardubice

V týmu schází potřebná kvalita, v minulé sezoně klubu k udržení ligy výrazně pomohly šílené výsledky Českých Budějovic. Za týmem zcela nebudou stát ani fanoušci, mužstvo rozhodí už náročný los během letních měsíců.

Pavel Šťastný - Pardubice

Upřímně, byly velmi slabé už v minulé sezoně. Měly co dělat, aby přežily baráž s Chrudimí a zachránily se mezi elitou. A v případě, že budou na přestupovém trhu nadále tak pasivní, nedá se očekávat výrazný progres. Uvíznou na dně tabulky za Duklou, Slováckem a Zlínem.

Bartoloměj Černík - Slovácko, Zlín

S ohledem na hlad brněnských celků sestoupí rovnou dva celky. Na Slovácku se neděje nic, na hřiště vyběhne prakticky stejný tým, který se ohromně trápil už na jaře. Zlín na začátku nakopne slušný los i nováčkovské nadšení, pak jej doženou rozdíly ve kvalitě i ztráta Davida Tkáče.

Michal Kvasnica - Pardubice

Nefungujete-li jednotně ve vedení, nemůžete čekat zázraky ani „dole“. A je jedno, zda jde o fotbalový klub, nebo jakoukoli jinou firmu. Východočechy nezachrání ani kooperace se Slavií, jejich mužstvo mi přijde objektivně nejslabší ze všech. Navíc realizační tým se pořád teprve učí.

3. Kdo se stane Králem střelců?

Radek Špryňar - Vasil Kušej

Těžká volba. Střelci jsou ohroženým druhem, jen občas vykoukne na světlo někdo typu Jana Klimenta. Rozum mi říká, ať dám někoho ze Slavie. Tedy poslouchám, a volím Vasila Kušeje. Fantastický byl na konci minulé sezony, velmi slušný v přípravě. Sedmnáct gólů by mohlo stačit.

Michal Koštuřík - Mojmír Chytil

Určitě nebude hrát každý zápas v základu Slavie, ale plnou minutáž k sypání gólů nepotřebuje. Umí si počkat na svou chvíli a dokonale ji v šestnáctce využít. V přípravě, v níž dostal spoustu prostoru, mu to padalo neskutečně. Ve vápně je zabiják.

Daniel Fekets - Jan Kuchta

Byť se Albion Rrahmani v této sezoně výrazně zvedne, interní boj o ofenzivní jedničku Sparty vyhraje pracovitější Jan Kuchta. Osmadvacetiletý útočník pod Brianem Priskem opět pookřeje a v bitvě o Krále střelců nakonec těsně porazí slávistu Tomáše Chorého.

Jiří Fejgl - Lukáš Haraslín

Když bude zdravý… Slovenský střelec je natěšený, kapitánská páska ještě zvyšuje jeho velmi silné sebevědomí. Samozřejmě, potíží byly v minulých sezonách zdravotní absence. Musí vydržet.

Petr Fantyš - Lukáš Haraslín

Celá Sparta půjde nahoru a její nejnebezpečnější hráč z toho bude stoprocentně těžit. Do šancí se bude dostávat často a zakončit umí excelentně. Pokud mu vydrží zdraví, bude atakovat 20 gólů za sezonu.

Jonáš Bartoš - Vasil Kušej

Už na jaře sázel za Slavii góly, teď to v sešívaném dresu rozbalí od prvního kola. Podobně jako před ním Pavel Šulc v Plzni bude těžit z práce hromotluka Tomáše Chorého, navíc disponuje ohromnou individuální kvalitou.

Pavel Šťastný - Jan Kuchta

Bude dotírat na Jana Klimenta, Matěje Vydru nebo Tomáše Chorého. A třeba je i porazí. Jen si vybavte dvě sezony, které prožil pod Brianem Priskem. Vstřelil 31 gólů za 61 zápasů. To je síla. Obnovená spolupráce s dánským koučem mu prospěje, navíc zůstane útočnou jedničkou.

Bartoloměj Černík - Vasil Kušej

Není důvod, aby nenavázal na jarní jízdu, kdy sbíral téměř gól na zápas. Do systému Slavie zapadl, má za sebou povedenou přípravu i otevřenou cestu do základní sestavy. I díky spolupráci s Tomášem Chorým se může dostat minimálně na 15 branek.

Michal Kvasnica - Vasil Kušej

Není to klasická urostlá devítka, ale sám přiznává, že v útoku se mu už odmala hrálo nejlíp. A vždycky tam střílel góly. Je v životní formě, užívá si rodinnou pohodu i vysněné angažmá. Nevidím důvod, proč by se měl zabrzdit. Další plus: svědčí mu fungování s Tomášem Chorým.

4. Kdo bude prvním odvolaným trenérem?

Radek Špryňar - David Střihavka

Je asi posledním trenérem v lize, jemuž bych přál rychlý konec. Jenže Pardubice nemají dostatečně kvalitní kádr, k tomu v úvodních šesti kolech doslova brutální los (Plzeň, Liberec, Sparta, Hradec, Baník, Slavia). Dá se čekat, že půjdou od porážky k porážce, a na východě Čech zavládne panika…

Michal Koštuřík - David Střihavka

Brutálně těžký los může odnést jako první kouč Pardubic, které podle všeho čeká od prvního kola boj o záchranu. Střihavka přišel na východ Čech jako trenérský prospekt z dílny Slavie, ovšem po nadějném začátku jeho práce přestala nést výsledky. Jsou lidé, kteří ho ve funkci nechtějí.

Daniel Fekets - David Střihavka

Start ligy mají Pardubice ohromně náročný. V prvním kole Plzeň, o týden později Liberec... A kdo přijde dál? Sparta, Hradec Králové, Baník a Slavia. Po hrozivém losu budou Východočeši rádi za jeden až dva body. Poprvé vyhrají až v 9. kole nad Slováckem, to už však s novým trenérem.

Jiří Fejgl - David Holoubek

Nabízí se David Střihavka. Jeho Pardubice mají doslova brutální los, po šesti kolech nemusí mít ani bod. Ale s tím vedení klubu tak nějak počítá. Na ráně tak může být Jaroslav Veselý s Bohemians i David Holoubek v Dukle.

Petr Fantyš - David Střihavka

Židle se pod ním kýve prakticky od začátku jara a nemám pocit, že by se přes léto něco změnilo. Na začátek mají Pardubice extrémně těžký los. Po osmi kolech očekávám nula bodů a prvního padlého kouče.

Jonáš Bartoš - David Střihavka

V Pardubicích nepřežije vražedný start soutěže, vedení zareaguje na mizerné výsledky, kdy bude klub prvních osm kol bez výhry. Změna trenéra ale nepomůže a klub se s ligou po sezoně rozloučí.

Pavel Šťastný - Jan Kameník

Byť patří mezi trenérské naděje (a velmi sympatické), tahle mise pro něj nebude vůbec snadná. Slovácko mělo velké potíže v minulé sezoně, ale nyní je ne(vy)řešilo. Bude hodně záležet na prvních dvou kolech proti Olomouci a Zlínu, pak dojde na střet s obry v podobě Slavie a Plzně.

Bartoloměj Černík - David Střihavka

Při pohledu na brutální los se špatně ukazuje na jiné jméno. Pardubice se velmi rychle mohou dostat pod podobnou psychickou deku jako na jaře. Tenkrát ale bylo v soutěži Dynamo a přímý sestup nehrozil. Nyní bude muset přijít brzký a radikální řez.

Michal Kvasnica - David Střihavka

Tady nepomůže ani Jaroslav Tvrdík, který v minulosti zasáhl ve Vlašimi, když chtěl druholigista odvolat slávistu Martina Hyského. Protože po vstupu Blue Crow už nebude mít takový vliv. Pardubice mají brutálně složitý los, v zářijové pauze často dochází ke změnám...

5. Skončí po základní části výš Plzeň nebo Baník?

Radek Špryňar - Plzeň

Navzdory nepříjemné ztrátě Kalvachova počítače, má Viktoria dostatečně výkonný software, aby vyhrávala a strašila pražská eSka. Bude se držet blízko nejužší špičky, naopak Baník výjimečně povedenou minulou sezonu nezopakuje. Dramaticky neklesne, ale na Plzeň to rozhodně stačit nebude.

Michal Koštuřík - Plzeň

Je fajn, že se úzká špička rozrostla o dalšího člena. V Ostravě konečně najeli do správných kolejí, Baník zase bude nahoře. Ovšem nadupanou Viktorii s lišákem Miroslavem Koubkem na lavičce pod sebe nedostane. Hodně záleží na tom, jak dlouho se oba kluby udrží v evropských pohárech.

Daniel Fekets - Baník

Něco mi říká, že současný tým Pavla Hapala má svůj vrchol ještě před sebou. Buď přijde v podobě obhajoby třetího místa v lize, nebo v Evropě, kde Ostrava postoupí do play off Konferenční ligy. Klíčové pro ni bude dobře nahradit Tomáše Riga, případně ho rovnou udržet.

Jiří Fejgl - Baník

I když bude bitva vyrovnaná. Ale Ostrava už v minulé sezoně zvládala zápasy, v nichž jí hra drhla. To značí posun v síle. Plzni uškodí odchod kapitána Kalvacha, potažmo střelce Šulce.

Petr Fantyš - Baník

Ostravský boom bude pokračovat. Baník zatím udržel všechny klíčové postavy v kádru a naváže na výbornou formu z jara minulého ročníku. U Plzně přitom očekávám drobný úpadek a čtvrté místo.

Jonáš Bartoš - Plzeň

Za Viktorií stojí dlouhodobá, systémová práce a výsledky, navíc má nabušený kádr s ambicemi nahánět Slavii i Spartu. Naopak Baník bude mít složitou pozici, aby pod Pavlem Hapalem navázal na extrémně vydařenou minulou sezonu.

Pavel Šťastný - Plzeň

Věřím, že Viktoria zůstane v top trojce. Dlouhodobě se mi líbí, jak funguje na trhu. Velmi brzy získala Denise Višinského, Tomáše Ladru nebo Karla Spáčila. Velkou výhodou je, že počítá na start ligy s Pavlem Šulcem. Baník bude taky silný, ale zatím nemá v mých očích takovou stabilitu.

Bartoloměj Černík - Plzeň

Nahradit Lukáše Kalvacha bude náročné, ale pokud má někdo vymyslet jak ze svízelné situace ven, je to Miroslav Koubek. Kádr dobře posílil, Plzeň zůstane silná. Druhé místo obhájí, naopak Baník může při výpadku jedné z opor klopýtat více než minulou sezonu.

Michal Kvasnica - Plzeň

Zvlášť pokud opravdu nikam neodejde nejlepší hráč Pavel Šulc, jak naznačuje boss Adolf Šádek. Kdyby měl po Lukáši Kalvachovi zmizet ještě produktivní lídr, bylo by zle. U Ostravy bude hodně záležet na tom, zda bude hrát na podzim v Evropě. Pokud ne, může Viktorii v lize prohánět.

6. Skončí po základní části výš Hradec nebo Olomouc?

Radek Špryňar - Hradec

Bez dlouhodobě zraněného Klimenta, kreativce Zorvana a klíčového stopera Pokorného vstoupí Sigma do sezony. Osa je v čudu. Příchody Vašulína, Janoška, Dumitreska či Tkáče to nemohou vyvážit. „Votroci“ si pořídili Daridu s Van Burenem, skončí o bod před Hanáky.

Michal Koštuřík - Hradec

Kdyby nečekala Sigmu (minimálně) skupina Konferenční ligy a našlapaný podzimní program, na který nejsou v klubu zvyklí, volím jinak. Jenže tohle může být velký problém, který dříve doběhl například Slovácko. Proto urve víc bodů Hradec se snad zdravým a výborným Vladimírem Daridou.

Daniel Fekets - Hradec

Ačkoliv Sigma přes léto přivedla zajímavé hráče, do elitní šestky se nakonec nepodívá. Z důvodu jisté účasti v základní skupině evropských pohárů na podzim poztrácí několik bodů. Zatímco Horejšova parta v šestce bude, Mick van Buren s Vladimírem Daridou výrazně pomůžou.

Jiří Fejgl - Hradec

I když oba týmy velmi interesantně posilovaly. Jenže Sigma bude muset celý podzim zvládat rozložení sil do domácí i evropské soutěže. Pro klub - nejen pro tým - to bude ultrasložité.

Petr Fantyš - Hradec

Tady vůbec nepochybuju. Olomouci v kombinaci ligy a Evropy moc nevěřím a nebudu překvapený, když skončí ve skupině o záchranu. Naopak Hradec vypadá hodně slibně a vmáčkne se do nejlepší šestky.

Jonáš Bartoš - Hradec

Odhaduji, že „votroci“ tentokrát splní ambiciózní cíl, tedy skončit do první šestky. V týmu rezonuje velká individuální kvalita do ofenzivy, navíc to Hradci šlape i dozadu. Naopak Olomouc sejme náročná kombinace s evropským podzimem.

Pavel Šťastný - Hradec

V Sigmě získali nového majitele, stejně tak slušně zvládli posílit kádr. Dominik Janošek nebo David Tkáč jsou velmi nadstandardní. Přesto tvrdím, že Hanákům ublíží účast v evropském poháru. Ztráta se na jaře bude těžko dotahovat, čehož Hradec Králové využije. Bude stabilnější.

Bartoloměj Černík - Olomouc

Sigma je na vlně a dostává jeden impuls za druhým. Práce s odchovanci, dobrý herní projev, Evropa, solidní posílení, peníze od nových majitelů… Hradec i přes pár zajímavých příchodů zvláštně přešlapuje. Na top šestku opět nedosáhne, zatímco Hanáci by tam opět mohli nakouknout.

Michal Kvasnica - Olomouc

Boom, který zažívají v poslední době „votroci“, se nyní přelil na Hanou. Vítězství v poháru, šesté místo v lize a hlavně nový movitý majitel dávají fanouškům Sigmy naději. Hradec Králové má sice super stadion, ale v ještě větším rozletu ho brzdí táhnoucí se jednání o prodeji.

7. Skončí po základní části výš Dukla nebo Zlín?

Radek Špryňar - Dukla

Během jara se na Julisce udály převratné změny. Nový majitel, vedení, trenérský štáb, průvan v kabině. Pokud nebude sportovní boss Hašek příliš tlačit na pilu a kouči Holoubkovi dá dostatek prostoru k realizaci, Dukla bude fajn osvěžení sezony. A Zlín nebude mít nárok. Důležité je však slovo ´pokud´…

Michal Koštuřík - Dukla

Ve Zlíně počítají s tím, že jako nováček to budou mít velmi složité. Navzdory příchodu sedmi nových hráčů a obnovené euforii z návratu mezi elitu. Dukla po rozsáhlých změnách v majetkové i trenérské struktuře na tom bude jen o málo lépe. Nebude nakonec chybět kouč Petr Rada?

Daniel Fekets - Dukla

Lépe na tom bude Dukla, která se nakonec v konkurenci Slovácka či Bohemians vyhne účasti v baráži. Naproti tomu Zlín bude muset prvoligovou příslušnost uhájit až v závěrečném dvojzápase, ve kterém vyzve jednoho z ambiciózních brněnských klubů.

Jiří Fejgl - Zlín

Protože bude hrát mnohem opatrněji než Dukla. Hru postaví odzadu, v bráně má Sira Stanleyho Dostála, který naváže na velké výkony posledních let. Pragmatismus vládne i ve sportovním vedení v osobách Pavla Hoftycha a Bronislava Červenky.

Petr Fantyš - Dukla

Obrovské množství změn na Dukle z ní dělá nejhůř čitelný tým v lize. Oba týmy se budou motat okolo nepopulárních posledních tří příček, ale z Pražanů mám o něco lepší pocit. Zlín se baráži nevyhne.

Jonáš Bartoš - Dukla

Pražský soubor z Julisky bude překvapením sezony, s mladými tvářemi vyletí podobně, jako se to v minulé sezoně povedlo Karviné. David Holoubek ve spolupráci s Dominikem Rodingerem a Markem Niklem nachystají tým, co potrápí favority.

Pavel Šťastný - Dukla

Možná že půjde o velmi vyrovnaný souboj, ale víc věřím Dukle. Přesvědčil mě fakt, že Pražané udrželi zajímavé hráče, jakými jsou Marios Pourzitidis, Kevin-Prince Milla nebo Marcel Čermák, a k nim přivedli přes desítku nováčků. Zlín se nejspíš vyhne přímému sestupu, ale zahučí do baráže.

Bartoloměj Černík - Dukla

David Holoubek a Martin Hašek se pouštějí do značně nepředvídatelného projektu plného mladých hráčů. Zdá se ale, že má hlavu a patu. I přes porodní bolesti nechá Dukla nováčka soutěže těsně za sebou, bude ale muset sáhnout ke kapce pragmatismu a „nechutnosti“.

Michal Kvasnica - Zlín

Navzdory odchodům Davida Tkáče a Vukadina Vukadinoviče věřím více práci Pavla Hoftycha než překotným multikulturním změnám, které se dějí na Julisce. Dukla sice jednoznačně potřebovala refresh, kvituji ho, ale potrvá, než si všechno sedne. Jak na lavičce, tak na hřišti.