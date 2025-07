Dělová koule Maňasová: poběží o medaili na ME 23 let, cílí i na národní rekord

Vstoupit do diskuse (

Sprinterka Karolína Maňasová v pátek večer (18.35) poběží o největší úspěch své nadějné kariéry. Do finále evropského šampionátu do 23 let v Bergenu v běhu na sto metrů suverénně postoupila časem 11,49 sekundy v protivětru. V boji o medaile bude patřit mezi favoritky.