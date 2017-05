Sestup z extraligy a konec. Karlovy Vary se zbavily kouče Tlačila

U hokejistů Karlových Varů skončil po sestupu do první ligy zkušený kouč Jan Tlačil. Jeho nástupce vedení klubu zatím neoznámilo. Podle sportovního manažera Jaromíra Kverky chtějí mít Západočeši jasno co nejdříve, aby nový hlavní trenér vedl od začátku letní přípravu, která startuje 15. května.

Otázka trenéra byla jedním z hlavních bodů úterního jednání majitele klubu Karla Holoubka s vedením. Výsledkem byl odchod sedmapadesátiletého Tlačila, pod nímž byli sice Karlovarští často chváleni za předvedenou hru, ale sestup z extraligy neodvrátili.

"Honzovi Tlačilovi je třeba poděkovat za odvedenou práci. Nebyl v lehké situaci, mužstvo bylo mladé a skládalo se v podstatě až během sezony. V baráži na sebe narazila čtyři výkonnostně naprosto stejná mužstva a baráž patřila k nejvyrovnanějším v historii. Bohužel dopadla pro náš klub neúspěšně, proto se vedení rozhodlo pro změnu na postu hlavního trenéra," řekl Kverka na webu Energie.

Holoubek uvedl, že prostřednictvím svých společností podpoří klub stejnou částkou jako v uplynulé sezoně. Jasným cílem je vybojovat postup zpět mezi elitu.

"Mám eminentní zájem na tom, aby se náš A-tým už v příští sezoně vrátil do extraligy. Proto se pokusíme sestavit v rámci možností co nejsilnější tým, abychom byli schopni postoupit do baráže o extraligu. Jsem si plně vědom toho, že minimálně polovina týmů WSM ligy má výbornou kvalitu a že nebude vůbec jednoduché vybojovat první nebo druhé místo, které zaručuje postup do baráže," řekl Holoubek.

Změny v kádru klub zatím chystá. "Na skladbě týmu se každým dnem intenzivně pracuje," uvedl Kverka.