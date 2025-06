Zkušení Chorvaté jdou na Čechy. Největší konkurence, tvrdí kouč. Opory šetřil

Možná nepatří mezi nejobávanější týmy, ale na mezinárodním poli mnoho úspěšnějších týmů za poslední roky není. Fotbalisté Chorvatska si z obou posledních světových šampionátů odvezli medaile a pochopitelně nebudou chtít chybět ani na tom příštím. Sázet přitom budou na svou největší zbraň: zkušenost. „Naším cílem je postoupit. Pro starší generaci by to byl vrchol a bral bych to za korunovaci celé naší práce,“ zmínil trenér Zlatko Dalič po výhře 7:0 nad Gibraltarem.