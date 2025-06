Pavelka o Priskem: Byl hladič, uměl předejít problémům. Firmy z něj byly vykulené

Až Priske v neděli přivítá sparťany na startu přípravy, Pavelka u toho už nebude. Po konci uplynulé sezony uzavřel profesionální kariéru. A když o ní v minulých týdnech hovořil v mediálních výstupech, pokaždé přišla řeč na dánského trenéra, který mu zcela otočil pohled na trenéřinu.

„Takovou jednotnost, pospolitost, jaká byla ve Spartě za Briana, jsem necítil v žádném jiném klubu. Majitel, vedení a všichni zaměstnanci byli najednou úplní fanatici,“ vykládal Pavelka v rozhovoru pro Ligu naruby, a to ještě v době, kdy Priskeho návrat do Prahy nebyl oficiální.

Odchovanec pražské Sparty strávil s Priskem dva roky, a velmi úspěšné. Pod jeho velením získal první dva české tituly, k tomu přidal triumf v domácím poháru. Byť jeho herní vytíženost klesla, vliv na kabinu vedle kapitána Ladislava Krejčího patrně ještě narostl.

„Brian je geniální v tom, že dokáže předejít řadě problémů. Mluví s hráči, komunikace je základ. A neříkám, že byla vždycky férová, ale trenér potřebuje držet kabinu i trochu na sílu,“ vyprávěl Pavelka. „Za tu dobu se nám nestalo, že by se někdo pokopal na tréninku. Všichni kluci byli pořád zdravě motivovaní, nebyla v týmu frustrace. To je něco, co se dá těžko naučit, Brian měl tohle v sobě. Za celou dobu jsem necítil pocit křivdy, a myslím, že stejně tak nikdo z kabiny,“ pokračoval.

Přece jen pár problémů se během Priskeho angažmá vyskytlo. Sparťané čelili kauze s drogami ve spojení s Tomášem Čvančarou, na tréninku se řešil konflikt mezi útočníky Victorem Olatunjim a Václavem Sejkem.

„Ale to si nemyslím, že to pramenilo právě z té frustrace. Nebylo to tak, že by Olí byl naštvaný, že nehraje. Šlo o vyhecovaný trénink, malou hru, kde jsou mraky soubojů. Neviděl jsem v tom úmysl a stejně si s tím Brian hned poradil, vyřešil to,“ namítl Pavelka.

Šlo i o spolupráci s realizačním týmem. Po boku měl nejdřív asistenta Christiana Nörgaarda, později se k němu připojil Lars Friis. Důležitou roli hráli v jeho štábu také Tomáš Sivok, manažer A týmu, a vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup.

„Brian byl hladič, spíš pozitivní. Když kritizoval, tak stejně pozitivně. Doplňoval se dobře se Sivim, který zase uměl tým trochu přiškrtit, pokud to bylo potřeba,“ zmínil Pavelka.

Priske byl chválený kromě výsledků a herního projevu také za přístup k hráčům, stejně tak k novinářům a fanouškům. „Motivační proslovy měl úplně odskočené, stejně jako Lars. Kdybych přemýšlel byznysově, tak oba dva podepíšu a jezdím s nimi po prezentacích. Když v rámci Sparty dělali akci pro firmy, všichni z toho byli vykulení, na jaké úrovni a jakým stylem to umí všechno podat. To je dar,“ uzavřel Pavelka.