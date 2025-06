Faksa o St. Louis či budoucnosti v NHL: Vím, že je to byznys. Proč nejel na MS?

Jeho trejd loni v létě nespustil tsunami, jako když Martina Nečase v únoru vyměnili z Caroliny do Colorada. Radek Faksa umí dát gól, ale v roli obranáře jim musí hlavně předcházet. Má za sebou sezonu v St. Louis, předtím nechal kus života v Dallasu. Končí mu pětiletá smlouva, šéfové Blues tvrdí, že by ho rádi udrželi. „Byl jsem taky spokojený. Ale hokej je byznys a nikdo se s nikým nemazlí. Uvidíme,“ nadhodil 31letý centr v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>

Blues po strhujícím finiši těsně proklouzli do play off a málem vyřadili vítěze základní části z Winnipegu. Jeho gól v sedmém duelu byl ještě dvě sekundy před koncem třetí části vítězný. „Už jsem myslel, že jdeme na Dallas,“ přiznal Radek Faksa. Po dvou letech je na delší dobu doma. S rodinou zrovna jel do Ostravy. Líčil, proč nebyl na mistrovství světa nebo jak vnímal výstup svého bývalého kouče DeBoera po porážce Stars ve finále konference. „Malá už brečí. Takže dobrý timing,“ zasmál se, když končil.

Blues mohli napodobit Floridu, která předloni šla do play off díky výbornému finiši a pak hrála finále Stanley Cupu. Winnipeg, vítěze Presidents´ Trophy, jste měli na lopatě. Byla porážka ve druhém prodloužení sedmého utkání hodně zničující?

„Byli jsme spokojení a zklamaní zároveň. St. Louis předtím dvě sezony neudělalo play off. Zavládlo nadšení, že tam zase jsme. Jenže pak přišla pachuť, jak všechno dopadlo. Sérii s Winnipegem jsme odehráli výborně. Máte na dosah druhé kolo, a najednou tohle. Ještě kolem únorového Turnaje čtyř jsme přitom měli minimální šanci na play off, byli hodně vzadu. Pak jsme vyhráli dvanáct zápasů v řadě a celkem devatenáct z posledních dvaceti pěti. Asi pět týmů bojovalo o jedno postupové místo a všem se dařilo. Při rovnosti bodů s Calgary, které zažilo též výborný závěr, jsme šli dál díky tomu, že jsme měli víc vítězných zápasů.“

Jak tedy sezonu hodnotíte?

„Po osobní stránce byla super. Splnila, co jsem očekával. Konec měl takovou hořkou chuť. Proti týmu, který vyhrál celou NHL, jsme vedli dvě minuty před koncem sedmého zápasu 3:1, a nakonec to prohospodařili.“

Na 3:1 pro St. Louis jste na konci druhé třetiny zvyšoval vy, nestačilo to. Co se v závěru stalo?

„Ještě za stavu 3:2, těch deset sekund před koncem, jsem si myslel, že budu mít vítězný gól. Dal jsem ho v sedmém zápase i minulou sezonu, ještě za Dallas v prvním kole proti Vegas. Tady to bylo najednou bum, bum, bum a prodloužení. Jeden gól jsme dostali necelé dvě minuty před sirénou a druhý 1,6 sekundy před koncem. Ještě si vybavuju, jak jsem před ním byl na střídačce, a napadlo mě: ‚Zbývá deset sekund, puk v rohu, zamáčknutý u mantinelu.‘ Pak to bylo jen – nahoru, křížem, křížem a gól. Napadlo mě, že to je v pr*eli.“

Z rychlého comebacku Jets jste se ale snažili oklepat, ne?

„V šatně jsme si řekli, že se nic neděje. Jedeme dál. Buď, anebo. Věděli jsme, že rozhodne nepěkný gól, což se potvrdilo. Obránce vystřelil z modré čáry, teč před gólmanem a konec. Naše chyba, že jsme vůbec dopustili, aby vyrovnali. Když vedeme 3:1 ještě dvě minuty do konce, tak to musíme prostě udržet. V hlavě už jsem byl trošku nastavený a myslel, že půjdeme na Dallas. Ale ukázalo se, jak dokáže být play off šílené. Během pár minut se všechno může změnit a otočit.“

Nebyli jste jediní, koho něco takového potkalo. V play off se letos událo dost divokých obratů. I ve finále Stanley Cupu.

„V play off se tohle hodně často stává. Ale tentokrát to bylo snad ještě extrémnější. Tým vede o tři, čtyři góly, ale nikdy ještě není hotovo.“