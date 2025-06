„Bundesligová“ posila je tu. Javorček zaujal Slavii už před rokem, náhrada za Dioufa?

Když Jindřich Trpišovský po zápase s Plzní jen tak mimochodem hodil do éteru, že Slavia sleduje hráče v bundeslize, pořádně rozvířil vlny spekulací. Jen o pár dní později web iSport jméno odtajnil. Ne, nešlo o žádnou zahraniční hvězdu, ale dvaadvacetiletého Slováka Dominika Javorčeka, který se na hostování ze Žiliny snažil vybojovat si místo v sestavě Kielu.

Možná nejde o tak zvučné jméno, jak si fanoušci představovali, trenér mistrovského celku ale viděl v šikovném levákovi velký potenciál. I proto se o měsíc později „Domino“ fotil v sešívaném dresu a podepsal smlouvu do roku 2029. Úplně první impuls pro zájem Pražanů přišel před rokem, v generálce na novou sezonu.

„Hrál přímo pod námi s Houšťou, sváděl souboje s Míšou Tomičem, pár týdnů poté jsem se dozvěděl, že míří do Kielu. První, co nás zaujalo, byla jeho levá noha a velmi dobrá kopací technika. Další předností jsou standardní situace, jejich zahrávání. Dále výborný fyzický fond, vhodný somatotyp, zdravá agresivita, síla v osobních soubojích, k tomu dobrá pohybová kultura,“ popsal Trpišovský pro slávistický web.

Ačkoliv se v bundeslize neprosadil a za Kiel zasáhl jen do třinácti zápasů, Slavii to neodradilo. Javorček si vyzkoušel nový level a intenzitu, která je pro Trpišovského styl zásadní. Ze Slovenska navíc postupně tým posbíral dobré reference ohledně charakteru a především levačky, která dokáže vyslat pestrou paletu centrů.

I na to Trpišovský narazil, když řekl: „Trošku mi připomíná Davida Juráska.“ Dalšími slovy ale brzdí okamžitá vysoká očekávání. „Musíme vnímat, že máme v plánu ho rozvíjet. Zdaleka to není hotový hráč, děláme ho s cílem jeho talent postupem času rozvinout. Vidíme potenciál, který může být mnohonásobně vyšší,“ řekl o mládežnickém reprezentantovi, kterého nyní čeká na Slovensku EURO do 21 let.

Zisk dalšího hráče, který umí zahrát na pozici wingbeka, je další indicií k tomu, že El Hadji Malick Diouf už v následující sezoně v Edenu hrát nebude. V současnosti za něj v kádru není okamžitá a jasná náhrada do základní sestavy, „sešívaní“ ale postupně kandidáty sbírají. Jde o primární post Javorčeka, v závěru sezony se osvědčil Ondřej Zmrzlý, u lajny zvládne hrát Michal Sadílek a možnost je i zatažení ofenzivně smýšlejícího Youssouphy Sanyanga.

„Konkurence je velká, ale jsem na to zvyklý. Stejné to bylo i v mém minulém působišti. Věřím si a uvidíme,“ popisuje čerstvá posila mistrovského celku.