Siegl: Priske mi dává smysl, musí ale přijít řez. Divím se, že Sparta nekoupí Šulce

Je Priskeho návrat správnou volbou?

„S odstupem času mi to dává smysl, otázka je, zda na ně nezbyl. (smích). Po asi šesti jménech, která se tam objevovala, že jsou adepty na trenéra Sparty. Jestli šli za lepším, nebo Spartu rovnou odmítli… Přišel Brian, to je velké překvapení. Sparta už před koncem sezony věděla, že i když Lars Friis s týmem vyhraje pohár, stejně skončí. Byl dostatek prostoru, aby to třeba s Brianem měli dohodnuté dřív. Jenže prodleva a hledání trenéra trvalo déle.“

Zřejmě i tím, že Priske nebyl první volbou?

„Zatím po sezoně přišli dva hráči (Eneme, Hollý), pochybuji, že po konzultaci s Brianem, to asi ještě dělali bez něj. Líbilo se mi vyjádření Michala Sadílka (přiznal zájem Sparty, ale ve chvíli, kdy neměla trenéra, nakonec i kvůli tomu kývl Slavii). V tom je kus pravdy. Četl jsem různé diskuze, asi půlka sparťanů je proti, protože před rokem odešel tak, že si odchod vydupal.“

Vy od něj očekáváte co?

„Hájení moc mít nebude. Sparta potřebuje výsledky hned a nastartovat to. Podržela ho na jeho začátku, kdy do klubu poprvé přicházel, teď ale výsledky musí přijít okamžitě, jinak jednoznačně poroste tlak na sportovní vedení. Pro něj je výhodou, že kádr zná, může s ním dobře pracovat. Zároveň je to výhoda i pro hráče, co už pod ním hráli, znají ho. V tomhle jde o logický krok, že si ho Sparta nakonec znovu vybrala.“