Erat chce s Kometou další titul! K pokračování pomohl i Stanley Cup

Řešil jste velké dilema, zda pokračovat, nebo skončit?

„Dilema žádné nebylo. Jen jsem nechtěl dělat rychlé rozhodnutí, co bych za měsíc opravoval. Byli jsme (s Kometou) domluvení, že si vezmu měsíc dovolenou, pojedu v klidu s rodinou do Ameriky, a pak se rozmyslím, co dál.“

Rodina hrála velkou roli?

(přikyvuje) „My jsme loni přišli do Česka a hlavně jsme chtěli vědět, jak tady budeme žít, jak to všechno vypadá. Pro naše děti to bylo suprové, Brno se k nám chovalo perfektně, proto bylo rozhodování jednodušší.“

Byla pro vás aktuální ještě jiná varianta než setrvání v Kometě?

„Variant bylo víc. V poslední fázi to ale už bylo buď Kometa, nebo konec.“

Vyřešil jste setrváním v Brně taky otázku, zda budete s rodinou dál žít na Moravě, nebo v Americe?

„Ještě máme čas to uzavřít. Malému je pět, takže má ještě jeden rok, než půjde do školy. Takže se rozhodneme zase za rok.“

Co vás tedy motivovalo k pokračování kariéry?

„Myslím, že motivace je vždy. První je, že mladí kluci vyrůstají a Libor (šéf klubu Zábranský) s nimi dělá hrozně moc práce, v tom mu chci pomoct. Za druhé máme dvanáct titulů, stejně jako Jihlava, a proto potřebujeme něco navíc.“

Dostal jste se během zvažování pro a proti do bodu, kdy byste se víc klonil ke konci?

„Právě proto jsem nechtěl dělat žádné rozhodování hned po sezoně. Po jejím konci jsem chtěl nějakou pauzu, odstup.“

Zase jste ale musel odbývat dotazy, zda už víte, nebo ještě pořád ne.

(úsměv) „Byl jsem v Americe, úplně mimo dění... Mediální věci moc nesleduju. Užil jsem si finále Stanley Cupu, to byla taky jedna z motivací.“

Dostal jste se na zápasy?

„Byl jsem na semifinále, pak i na finále. Viděl jsem toho dost.“

Vy jste sám za Nashville hrál. Prožíval jste tažení Predators hodně osobně?

„Super to bylo! Je úžasné, že klub takovým způsobem hokejově vyrostl. Jsem hrozně rád, kam až to mužstvo dotáhlo, jen škoda, že nevyhráli. Bylo by to super pro město a pro rozvoj hokeje v Nashvillu.“

Překvapilo vás, jak město country hokejem žilo?

„Ono to bylo i za nás, jen se o tom spíš nevědělo. Když jsem tam hrál já, město žilo hokejem stejně. Spíš se to teď dostalo víc do povědomí médií.“

Přípravu už začal

Začal jste tam už s přípravou?

„Trénuju už čtrnáct dní, i teď v Brně trénuju. Už se budu připravovat na příští sezonu.“

Čím si letní dřinu zpestřujete?

„Já hraju golf.“

S jakým handicapem?

„Myslím, že asi dva nebo tři.“

Jaký je váš oblíbený golfista?

„Vždycky to byl Tiger Woods, to byl pro mě vždycky speciální sportovec.“

V Kometě je hodně golfistů. Už vás některý z nich vyzval?

„Těším se na Honzu Hrušku. Říkal mi, že mi dá měsíc čas, ať se rozehraju v Nashvillu, a vyzvu ho po návratu do Brna. Tak uvidíme, jak to bude vypadat.“

Doznívají ještě v Kometě mistrovské oslavy?

„Kluci, co jsem viděl, trénují hodně naplno. Baví je to, je tady konkurence a je vidět, jak ten tým vyrostl. V tom budeme mít velkou výhodu.“

Znáte recept na mistrovskou kocovinu?

„Nevím, nikdy jsem to nezažil. S klukama jsme si jenom něco lehce vykládali. Myslím, že všichni jsou nažhavení, že půjdou zase na led, a už se těší, co sezona přinese. Uvidíme, až skončí, jak to s kocovinou bylo.“

Nově vás čeká od konce srpna Liga mistrů. Co od ní čekáte, zejména v intencích toho, že vám sezona končila dost pozdě a nová vlastně s předstihem začne?

„Nikdy jsem to nehrál, takže nemůžu říct, jestli je to dobré, nebo špatné. Je dobré, že uvidíme jiné soupeře, a pro mě to bude příprava na extraligu.“

V Kometě je stále dost dobrých hráčů

Tým, do kterého se budete vracet, zůstal skoro celý pohromadě.

„Což byl taky jeden z těch důvodů, co mě přimělo zůstat. Jsem rád, že můžu být zpátky, tým zůstane pohromadě a budeme se jenom zlepšovat.“

Ale odešel z něho váš významný spoluhráč Marek Kvapil. Bude vám chybět?

„Marek byl suprový hokejista, hrozně moc pro nás udělal, ale pořád je tu dost dobrých hráčů, se kterými můžu nastupovat.“

Otazník ještě visí nad Martinem Nečasem, vaším mladým chráněncem, který jde na draft. Co myslíte, kam povedou jeho nejbližší kroky?

„To už není v našich rukách ani v rukách Komety. Myslím, že bude draftovaný, a rozhodne si o tom klub z NHL.“

Chystáte se draft sledovat?

„Vyšlo to perfektně tak, že v ten samý čas, kdy poletím zpátky do Ameriky, bude Neči na draftu v Chicagu. Otočím se tam za ním. Podívám se za ním a určitě mu pogratuluju.“

Nedávno byl i u vás v Nashvillu. Nemáte náhodou signály, že by ho sledovali Predators?

„V tomhle už jsem jenom divák.“

Dostanete, pokud Nečas odejde do NHL, dalšího z brněnských talentů takzvaně pod křídla?

„O tom jsme se ještě nebavili, na to myslím, že je dost času. Každý kluk, který roste, je rok od roku jiný hokejista, z šestnácti na sedmnáct let je velký skok, takže myslím, že uvidíme podle toho, co bude na ledě.“

Ke konci minulé sezony se začaly konkretizovat informace, jak velkou roli jste měl při stanovování taktiky, třeba při přesilovkách. Přijmete ji znovu?

„Uvidíme, až začne sezona. Kluci už vědí, co po nich chci a co se jak hraje. Proto to bude jednodušší než minulý rok.“

Kapitán Leoš Čermák vám během oslav slíbil udělat nový trávník. Už se k tomu dostal?

„Jo, je to připravené. Má to krásně udělané. Opravdu to umí.“