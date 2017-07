Mistr světa Vampola je v Boleslavi na druhé koleji: Jsem připravený skončit!

Před rokem do Mladé Boleslavi přicházel jako náhrada za Davida Výborného. Produktivitu z přechozího mistrovského angažmá v Liberci ale Petr Vampola nepotvrdil. Začal v první pětce, pak se ale sestavou propadal až na samotný chvost. Do hry vždycky dával spoustu emocí. Dřel pro tým. Jenže ani to nestačilo. Teď zvažuje, co dál.

Na webu Mladé Boleslavi chybí vaše jméno na soupisce pro nadcházející sezonu. To vypadá, že už jste skončil.

„To zatím nevím. Mám ještě na tři roky smlouvu. Pokud se nic nezmění, tak za pár dní jdu normálně na týmový sraz. Pro mě je to teď jen o tom, že čekám na vyjádření od vedení. Že mě smazali ze soupisky na webu, je zajímavé, nevěděl jsem to. Já se ale řídím tím, co je na papíře. Je možné, že se něco stane, ale zatím nic nevím.“

Jak jste se dozvěděl, že v klubu nemáte jisté místo?

„Bylo mi oznámeno, že se mnou nepočítají do prvních dvou pětek. Pro mě je to informace, kterou svým způsobem respektuju, ale na druhou stranu mám podepsanou smlouvu, takže čekám, co bude. Žádnou klauzuli, která by mi zaručovala nějaké místo nahoře v line-upu, ale nemám. Teď je jen na Bolce, jestli se mnou počítají, nebo ne. Podle toho se pak budou ubírat moje kroky.“

Jak jste reagoval na to, že pro vás není mezi elitními šesti útočníky místo?

„Samozřejmě mě to zamrzelo. Ale oni sami musí vědět, co se mnou zamýšlí. Já v 35 letech vím, jaké jsou nebo nejsou moje kvality. To, jestli budu hrát v první pětce přesilovky, nebo ve čtvrté lajně pět minut za zápas, s tím nic neudělám. Ve svém věku se fakt nebudu honit za nějakými osobními statistikami. Beru to týmově. Začínal jsem v první pětce, na konci sezony jsem byl ve čtvrté. Makám na sto procent v jakékoli roli. Oni musí vědět, jestli o mě ještě stojí.“

Cítíte ze strany vedení zájem, abyste v Mladé Boleslavi pokračoval?

„To je těžké říct, opravdu nevím. Teď to není o mně, ale o lidech tam nahoře. Já mám svědomí ve všech ohledech čisté. Mám teď individuální plán. Makám, ale jestli začnu přípravu s týmem, to zatím netuším. Každopádně na první sraz budu stoprocentně nachystaný.“

A co vy sám, máte chuť v klubu pokračovat?

„Jak říkám, mám platnou smlouvu, takže to moc o chuti nebo nechuti není. Oni jsou můj zaměstnavatel. Já jen čekám na jejich pokyny. V Liberci jsem si něco s Filipem Pešánem řekl, a ta dohoda platila na sto procent. V Boleslavi to bylo trochu jinak.“

Leccos už mohl naznačit váš propad sestavou v minulém ročníku. Jak jste to vnímal?

„Štvalo mě to, ale nechtěl bych to rozmazávat. Šlo mi o tým a jeho úspěch. Na začátku to v Boleslavi fungovalo, pak se to ale všechno nějak změnilo. Mrzelo mě to, ale přijal jsem to. Snažil jsem se pracovat. Pomáhal jsem mladším klukům. Jsem dost starej na to, abych se tady snažil hlavou prorazit zeď. Respektoval jsem rozhodnutí trenérů, plnil jsem jejich příkazy. Že jsem pak hrál míň, už nebylo o mně.“

Po sezoně do klubu přišel nový sportovní manažer Luděk Bukač mladší i nové trenérské duo Viktor Ujčík a Patrik Augusta. Nepřekvapilo vás, že jste byl hned odstaven na druhou kolej?

„Určitě mě to překvapilo. S trenéry jsem ale zatím nemluvil. Nevím, jakou mají vizi, jaký se mnou mají plán. Ujču znám jako protihráče a skvělého hokejistu, proti kterému jsem léta hrával. Patrika Augustu neznám vůbec, takže těžko říct. Můžu pokračovat v Bolce, někde jinde, nebo úplně skončím. Variant je víc. Blbce ale ze sebe dělat nikde nebudu.“

Opravdu uvažujete nad koncem kariéry?

„Ano, možné je všechno. Mám děti a rodinu, která je pro mě na prvním místě. Vím, že extraligu můžu hrát pořád úplně v klidu. Cítím se dobře, ovšem třeba pocítím, že nadešel čas odejít někam do ústraní. Rozhodčí a disciplinárka ode mě budou mít pokoj a já od nich taky.“ (směje se)

Není na to v 35 letech ještě brzy?

„Možná jo, ale všechno není jenom o puku a hokejce. Pokud by to mělo dopadnout tím nejhorším scénářem, jsem připravený skončit. Bolelo by mě to, protože hokej miluju, ale jsem na to připravený.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Chomutov - Mladá Boleslav: Vampola se nadvakrát prosadil a vyhnal Laca z brány, 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT