Důvěra v cizince i mládí vpřed. Jaké léto má všech 14 klubů z extraligy?

Sami Aittokallio, Petr Zámorský i Milan Gulaš by měli být velkými posilami • FOTO: Koláž: iSport.cz Už je na čase poslat zase všechny k ledu! Někde mají dovolenou a na led vyrazí klidně až za týden, ale třeba Pardubice, účastník poslední baráže, prohánějí puk už od neděle a v příštím týdnu je čekají dva přípravné zápasy se Slovanem Bratislava. Vítkovice bruslí už od června a na učenou vzaly i pětici Číňanů. Deník Sport vám přináší velký přehled, co se v extraligových klubech během léta stalo. Tři, dva, jedna…mrazíme!

Kometa - Vítězná kostra nezměněna Kometa Brno oslavila na jaře po dlouhých 51 letech zlato • Foto Jaroslav Legner (Sport) TOP příchody: Tomáš Svoboda, útočník (Plzeň)

Lukáš Nahodil, útočník (Pardubice)

Tomáš Dujsík, obránce (Karlovy Vary) Po dubnové spanilé jízdě vyřazovacími boji se řešilo, kolik hráčů mistrovský tým opustí. Žádný odliv opor se ale nekonal. Martin Erat se rozhodl, že si kariéru ještě prodlouží, bek Jakub Krejčík je v Brně nadšený a supertalent Martin Nečas chce podle svých slov v Kometě taky pokračovat. Pouze do deset tisíc kilometrů vzdáleného Chabarovsku se přesunul Marek Kvapil. Jinak zůstala zlatá parta pohromadě. Čeká se, že svérázný boss Libor Zábranský se navíc znovu vytasí s mladými talenty, kterým bude moci profesor Erat předat své bohaté zkušenosti.

Liberec - Hledají se nové hvězdy Obránce Filip Pyrochta by měl na ledě dostat více času • Foto Michal Beránek (Sport) TOP příchody: Ladislav Šmíd, obránce (Calgary)

Martin Bakoš, útočník (Kunlun)

Lukáš Jašek, útočník (Třinec) Před rokem mistr, na jaře finále. Tady je adresa, kde se hokej dělá dobře, má hlavu a patu. Přichází ale nové dobrodružství. Tým je najednou úplně jiný než ten, který urval titul. Jasně, Michal Řepík, Michal Birner, Petr Vampola, to jsou staré příběhy, ale teď v létě odešli i Ján Lašák, Ondřej Vitásek, Branko Radivojevič a Radim Šimek. Trenér Pešán buduje nový tým hlavně na domácích základech, vyskočit mohou Filip Pyrochta, Jan Ordoš, Josef Mikyska nebo se v kádru zjeví někdo nový z farmy v Benátkách. Méně hvězd, stejná herní kvalita? Jste v Liberci. Proč ne.

Hradec Králové - S Koukalem do finále? Petr Koukal se po letech v cizině nevrátil do Pardubic • Foto Michal Beránek (Sport) TOP příchody: Petr Koukal, útočník (Jekatěrinburg)

Dominik Graňák, obránce (Rögle)

Oskars Cibulskis, obránce (Riga) Ve skříni má Hradec bronz za loňskou sezonu a léto začal tak, že ukradl Pardubicím největší rybu a k tomu vypustil rybník. Petr Koukal, ikona Dynama, se nevrátil z KHL domů, ale o pár kilometrů vedle. „Fanoušci si povědí svoje, ale s tím já nic neudělám. Někdo mi bude přát, jiný zase nadávat do zrádců,“ snaží se sám být v klidu. Už tak vyšroubované derby dostane díky tomuhle kousku další jiskřivou rozbušku. Jenže plány Hradce jsou mnohem výš než dělat dlouhý nos na souseda. Tady se staví tým na finále. Bude to asi poslední sezona Jaroslava Bednáře.

Chomutov - Má Růžička pořád čich? Jak zvládne Růžička změny v kádru? • Foto Jaroslav Legner (Sport) TOP příchody: Vojtěch Tomeček, útočník (Karlovy Vary)

Tomáš Slovák, obránce (Plzeň)

Luboš Rob, útočník (České Budějovice) Wunder team, zázračná parta. Tuhle nálepku si Piráti vysloužili za úchvatné play off, ve kterém otočili ztracenou sérii s Mladou Boleslaví a pak vystrčili ven Třinec. Kdyby v týmu neloupila NHL a neodtáhla za moře Jana Ruttu s Davidem Kämpfem, zůstal prakticky kompletní. Do Švédska zmizel talent David Kaše, jinak nikdo důležitý neodešel. Zkušené jádro zůstalo pohromadě, pravda, ale pryč je metrák potenciálu, plus nejlepší bek týmu. Chomutovský boss Vladimír Růžička teď musí najít způsob, jak všechno zalepí. Veteráni se už nezlepší, ti budou maximálně stejní.

Třinec - Konečně smysluplná strategie Novým šéfem střídačky je v Třinci bývalý útočník Václav Varaďa • Foto Michal Beránek (Sport) TOP příchody: Tomáš Marcinko, útočník (Kunlun)

Vladimír Svačina, útočník (Liberec)

Jiří Polanský, útočník (Olten) Léta se v Třinci nakupovalo stylem: máš jméno, je ti přes třicet = bereme tě! Navrch Oceláři přibalili tučnou výplatu a čekali výsledky. Jenže nic. Soupiska napráskaná velkými jmény zkrátka zlatou radost nezaručí. Nový sportovní manažer Jan Peterek tohle pochopil. Klub léta slibuje, že dá prostor mladým. Nikdy se tak nestalo. Letos by to konečně nemusela být jen planá slova. Junioři Třince patří roky k tuzemské špičce. Bezhlavé nákupy vystřídala jasná strategie s cílem zapracovat mladíky. Pomoct tomu má nové trenérské duo Václav Varaďa – Marek Zadina.

Sparta - Utnou nejdelší zlaté čekání? Petr Zámorský se vrací do extraligy • Foto Barbora Reichová (Sport) TOP příchody: Sami Aitokallio, brankář (Kärpät)

Petr Zámorský, obránce (Örebro)

Robert Říčka, útočník (Zlín) Pokud byste hledali tým, který o letní pauze získal nejvíce posil, pravděpodobně byste museli ukázat na Spartu. Pražané ulovili to nejlepší, co bylo k mání na českém trhu. Navrch přivedli i zahraniční trojlístek, z něhož vyčnívá brankář Sami Aittokallio, který se dokonce před několika lety mihnul v NHL. Sparta od dob Petra Břízy hledá jedničku, na které by se daly postavit základy pro mistrovskou misi, na niž už čekají deset let. Nový sportovní manažer Michal Broš se nebál do kádru říznout: odešli oba brankáři a šest hráčů do pole. Cíle má Sparta vždy ty nejvyšší. Titul!

Litvínov - Rulík musí kouzlit Zvládne se Litvínov dostat mezi nejlepších šest? • Foto Barbora Reichová (Sport) TOP příchody: Stanislav Dietz, obránce (Hradec)

Marek Baránek, útočník (Karlovy Vary)

Josh Nicholls (Colorado/ECHL) Gólmanská jednička Jaroslav Janus pryč, Robin Hanzl pryč. Filip Pavlík s Tomášem Pavelkou? To samé, pryč. Litvínov se musí prát s tím, že mu pláchla vysoká kvalita. Aby si Verva dala repete a v klidu uhrála play off? Kouč Radim Rulík potřebuje vytáhnout velký trumf. Nebude med udržet šestku, když soupeři kolem posilovali. Litvínov prodělal netradiční suchou přípravu, která trvala dvanáct týdnů a hráči makali i u moře na Kypru. „Víme, že tady byl po dobré sezoně vždycky nějaký propad, snažíme se tomu předejít,“ vlastně tak nějak v klidu říkal pro klubový web Rulík.

Plzeň - Království návratů Petr Straka si poprvé vyzkouší extraligu • Foto HC Plzeň 1929 TOP příchody: Milan Gulaš, útočník (Färjestad)

Tomáš Mertl, útočník (Ufa)

Miroslav Svoboda, brankář (Jihlava) Vyplakané oči, že do KHL odešel zabiják Dominik Kubalík? Chyba lávky. Plzeň přivedla zpátky do Česka výstavní kousky. „Máme hráče, o jaké jsme stáli,“ je spokojený trenér Ladislav Čihák. Milan Gulaš a Tomáš Mertl jsou na extraligu těžce nadstandardní zboží. Velkých věcí by měl být schopen i Petr Straka, který už měl plné zuby potloukání se po farmách. Brankář s obrovským potenciálem Miroslav Svoboda zase minimálně nahradí Matěje Machovského. Přičtěte mladíky Davida Skleničku, Davida Kvasničku nebo Davida Stacha. Slyšíte? Tady řehtá černý kůň.

Vítkovice - Zkoušeli i Číňany Jakub Lev vyměnil Plzeň za Vítkovice • Foto Michal Beránek (Sport) TOP příchody: Jakub Lev, útočník (Plzeň)

Rastislav Dej, útočník (Hradec)

Peter Trška, obránce (Kometa) Tři roky po sobě končily Vítkovice sezonu v předkole play off. Letos touží nepříliš lichotivou bilanci prolomit. Už na konci loňského ročníku se Jakubu Petrovi podařilo podepsat plzeňského Jakuba Lva i další zajímavá jména. Tým do přípravy od samého začátku zapojil i tréninky na ledě. Podle trenérského štábu je důvodem zdokonalení individuálních hráčských dovedností. „Podle mě by hráči měli trénovat na ledě jedenáct, ne-li dvanáct měsíců v roce,“ řekl Petr. Do několika tréninkových jednotek s týmem naskočila i pětice čínských hráčů, angažmá si ale nezískali.

Mladá Boleslav - Skok do neznáma Co bude s Petrem Vampolou? • Foto Pavel Mazáč (Sport) TOP příchody: Jakub Valský, útočník (Liberec)

Oldřich Kotvan, obránce (Zlín)

Tomáš Knotek, útočník (Hradec) Klan Výborných v klubu skončil. Uznávaný trenér František Výborný ohlásil odchod do důchodu, jeho syn David pak po roce opustil post klubového manažera. A Boleslav vsadila na mládí. Tým bude nově sestavovat Luděk Bukač mladší, z lavičky ho budou koučovat donedávna ještě aktivní hráči Viktor Ujčík a Patrik Augusta. Chtějí navázat na tradici aktivního útočného hokeje, jaký se v Boleslavi v posledních letech hrál. Přišly kvalitní posily, tým by měl být silnější než loni. Otázkou zůstává, zda v něm bude i zkušený matador Petr Vampola, jehož budoucnost se stále řeší.

Olomouc - Znovu zaparkují autobus Olomouc perfektně ovládá defenzivní hru • Foto ČTK TOP příchody: Lukáš Galvas, obránce (Třinec)

Roman Vlach, Zlín (útočník) Od svého postupu mezi českou elitu budují v Olomouci klub ve velmi skromných podmínkách. A dělají to dobře. Trenér Zdeněk Venera ví, jaké jsou možnosti jeho kádru, a podle toho naordinoval týmu jasnou strategii: obrana, obrana, obrana! Prešovský beton, autobus Chelsea. Poctivou defenzivou přece došli Češi k titulu i na olympiádě v Naganu. Za poslední dva roky dostal méně gólů jen Liberec. Ani letos se herní styl „kohoutů“ měnit nebude. Peníze na velké posily nejsou. Olomouc i tak bude chtít znovu popřít zákony logiky a zabojovat o play off.

Zlín - Problém klepe na dveře Martin Hosták a vlevo primátor Zlína Miroslav Adámek • Foto ČTK TOP příchody: David Nosek, obránce (Třinec)

Pavel Klhůfek, útočník (Zvolen)

Tomáš Valenta, obránce (Zvolen) Přišli o nejlepší hráče, odešel generální manažer a skončil i titulární sponzor v podobě firmy PSG. Klub nemá zajištěný rozpočet na novou sezonu ani název, pod jakým v září naskočí do extraligy. To jsou problémy, které se nahromadily pod střechou zlínského stadionu. Před třemi roky v ní doznívaly oslavy mistrovského titulu, teď se obrací každá koruna a řeší se, co bude dál. Na velké posily mohou fanoušci zapomenout. Přišli hráči, o které ještě předloni klub nestál a posílal je pryč. Největší příchozí personou je teď už bývalý expert ČT Martin Hosták, jenž se stal novým generálním manažerem.

Pardubice - Pomoc „made by Canada Ondřej Kacetl by měl být jistotou v bráně • Foto Jaroslav Legner (Sport) TOP příchody: Ondřej Kacetl, brankář (Hradec)

Ty Wishart, obránce (B. Bystrica)

Peter Quenneville, útočník (Aalborg) Po pádu do baráže nastal v klubu docela šrumec. Dynamo přivedlo sedm nových hráčů a dalších deset testuje. Udržet se podařilo Marka Trončinského, to byl první důležitý zářez, s Ondřejem Kacetlem by měl konečně zavládnout i klid v brankovišti. Nejvýraznějšími posilami do pole mají být statný pořízek Ty Wishart a útočník Peter Quenneville. „Má vrozený střelecký instinkt,“ těší se na něj sportovní manažer Pavel Marek. Reference? Minulý rok nastřílel třicet gólů v Dánsku. Ne, není to úplný úlet. V soutěži plné Kanaďanů to není zase tak marné číslo.