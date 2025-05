Mistři světa či Štochlová s novou parťačkou. Ostrava Beach Pro i s pěti českými páry

V Ostravě začnou v kvalifikaci, z níž pak osm týmů postoupí do hlavní fáze. Jakubu Šépkovi s Jiřím Sedlákem patří dvaatřicáté místo ve světovém žebříčku. V této sezoně sice padli na turnajích v Yucatánu a Quintana Roo už na začátku, v srpnu minulého roku se však probili až do čtvrtfinále mistrovství Evropy. „Doufáme, že v Dolních Vítkovicích, v tak nádherných kulisách, zabojujeme o to, abychom měli co nejvíc bodů v žebříčku, a aby se na tenhle výborně zorganizovaný turnaj dostalo co nejvíc českých dvojic,“ věří Šépka.