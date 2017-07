Němce těší, že Kometa udržela opory: Soupeři se na nás pokusí zaměřit

Máte za sebou první tréninky na ledě, jak jste se cítil?

„První dny jsou těžké, člověk si zvyká na jiný pohyb i nové brusle. Ale musím říct, že bylo fajn být zase zpátky. Začínáme na ledě, což je to, co nás živí a baví, takže teď už snad budou převažovat jen pozitiva.“

Někteří hráči mají ještě úlevy, nelákalo vás prodloužit si volno?

„Určitě ne, už jsem se těšil. V pondělí jsem se byl sklouznout na dobrovolném tréninku, dnes ráno jsem bohužel dorazil pozdě kvůli zdravotním testům, ale jinak už se zapojuji do týmového tréninku. Tři měsíce jsem se připravoval sám, takže jsem rád za tu pohodu v šatně. Kluci vytváří výbornou atmosféru a já věřím, že to bude fungovat jako vloni.“

Tým nakonec zůstává víceméně pohromadě, může to být vaší devízou?

„Samozřejmě, jsem za to rád. Sice skončil Jožo Kováčik, Marek Kvapil odešel do Ruska, ale zase přišel Lukáš Nahodil, další kluci prodloužili smlouvu, takže věřím, že budeme minimálně stejně dobří jako vloni. Nejsou žádné problémy v kabině, fungujeme jako jeden tým a snad potáhneme za jeden provaz jako vloni.“

Dlouho se nevědělo, zda budou v klubu pokračovat i Jakub Krejčík s Martinem Eratem...

„To byla jedna z mých dvou nejdůležitějších otázek na majitele, jestli zůstanou tihle dva. Nakonec zůstávají oba, a i když někteří kluci odešli, tak věřím tomu, že navážeme na loňské výkony. Klíčové je, že zde zůstalo jádro mužstva, které na jaře získalo titul.“

Jsem rád, že Krejčík a Erat zůstávají

A vy sám jste zvažoval nějakou jinou variantu?

„Mám v Brně dlouhodobou smlouvu, takže bych pokračoval dál v Kometě za jakékoliv situace, ale odchod těchto dvou hráčů by byl oslabením pro celý tým, takže jsem moc rád, že zůstávají. Krejča pomůže svým přehledem dozadu, Martin Erat zase svým přístupem k hokeji. Chce mít do puntíčku vše vypilované, což nám na konci sezóny pomohlo k tomu vytouženému výsledku.“

Přemlouval jste spoluhráče, aby zůstali?

„U Martina to nemělo cenu, tam šlo jen o to, jestli bude mít chuť do hokeje. Je to hokejový maniak a podle mě ještě brzo, aby končil s kariérou, protože má ještě co dokázat. V kabině je spousta mladých kluků, které může pomoct vychovat.“

A u Jakuba Krejčíka?

„S Kubou Krejčíkem jsem byl pořád v kontaktu a snažil jsem se ho přemluvit, aby zůstal. V play off nám to klapalo, vyhověli jsme si a jsem moc rád, že se rozhodl pokračovat.“

Chtěl byste vedle něj nastupovat i letos, nebo budete spíš mentorem některému z mladších obránců?

„Už vloni jsem hrál pár zápasů s mladým Liborem Zábranským nebo s Filipem Králem a vyhovovalo mi to, nemám s tím problém. Jsou to kluci, kteří se chtějí učit a posouvat se dál, ale v play off nám to s Krejčou klapalo, takže věřím, že na to trenéři budou sázet i nadále.“

Olympiáda? Tak daleko se nekoukám

Máte v hlavě i variantu, že byste spolu jeli i na olympiádu?

„Tak daleko se nekoukám. Podle mého názoru se ještě něco stane, protože na olympiádu patří ti nejlepší hráči a asi všichni doufají, že hráči z NHL nakonec pojedou. Do olympiády navíc zbývá ještě sedm měsíců, tak daleko se nekoukám. Tohle je spíš otázka na leden.“

Teď vás čeká obhajoba titulu. Může vás stmelit, že se na vás jako na úřadujícího mistra budou chtít týmy vytáhnout?

„Jasně, budeme obhájci titulu, soupeři se na nás budou chtít zaměřit, ale říkali jsme to už během loňského play off – chceme se zaměřit sami na sebe, hrát svoji hru a neohlížet se na to, co udělá soupeř.“

V srpnu vás čeká rozlučka Martina Havláta s jeho kariérou, jak na ni těšíte?

„Bude to důstojné zakončení kariéry jednoho z nejlepších českých hráčů, jaké jsme za poslední dvě dekády měli. Přijede Jarda Jágr, Chára, Hossa a další, bude to určitě super akce i pro diváky. Martin si chtěl vždycky zahrát doma v Brně, připravoval se na to s námi vloni, ale zdravotní důvody mu to bohužel nedovolily, takže doufám, že si to teď pořádně užije.“

Pustíte do týmu soupeře Martina Erata?

„Určitě, je to jedna z hvězd českého hokeje a do toho týmu patří. Pro spoustu našich mladých kluků to bude zážitek na celý život, zahrají si proti hráčům, jako jsou Jágr, Chára či Hossa, což pro ně může to být určitou motivací, aby se posouvali dál.“