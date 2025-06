Vašulína si Plzeň může stáhnout, přiznal Janotka. Nový majitel otevírá lepší posilování

Jak se vám líbil napoprvé Daniel Vašulín, byť kvůli zranění jen půl hodiny?

„Minimálně u brankové situace uplatnil svou výšku, kdy skvěle prodloužil balon na Artura Dolžnikova. Hrál velice dobře, pak ho podrážka soupeře škaredě prošlápla. Ale má po rentgenu a ten je čistý, takže to vypadá dobře.“

Ulevilo se vám?

„Stoprocentně, žádné zranění mě netěší. Navíc odešel i Kuba Elbel, který taky pojede na vyšetření, ať jsme před soustředěním v kondici.“

U něj to vypadá na kotník?

„Jo, prošláplý kotník. Počkáme na diagnózu.“

V jakém nastavení Vašulín dorazil? Asi před rokem nečekal, že bude nyní v Olomouci...

„Věřím, že v dobrém. Komunikujeme spolu už delší dobu, jenom jsme čekali na svolení Plzně. Má svou kvalitu. Tím, že bude mít praxi, věřím, že tady dokáže prodat svůj potenciál.“

Je pro vás jako pro trenéra důležitá forma jeho působení? Nebo jste zkrátka rád, že ho máte?

„Určitě jsem rád, že je tady. Je to postavené na tom, že kdyby došlo v Plzni k nějakému katastrofickému scénáři, do nějakého termínu si ho můžou stáhnout. My potřebujeme na pozici útočníka konkurenci, takže ještě cílíme na další hráče, kteří vypadají nadějně. Není to jen o Vašulínovi, ale i o dalších hráčích, které v náročném programu potřebujeme.“

Vámi vybraní hráči vypadají nadějně, nebo jejich příchod vypadá nadějně?

„Věřím, že obojí.“ (úsměv)

A Vašulín tedy přijde na hostování bez opce, hostování s opcí, nebo na přestup?

„To asi budou jako řešit kluby. Ale myslím si, že to bude vyřešené v rámci hostování. Plzeň chce mít útočníky v permanenci, záměr pana Šádka je jednoznačný. Kdyby tam došlo třeba k nějakému prodeji jejich hráčů, chce mít na zimu nachystaného rozehraného hráče.“

Nicméně pauza kvůli bolavému nártu je komplikací...

„Nechci říkat zatím žádné dny ani týdny. Uděláme maximum. Když se zjistilo, že kost je pevná a dobrá, je to pro hlavu hráče obrovská úleva. Myslím, že to bude několikadenní záležitost. Je to spíš otázka citlivosti nohy v kopačce.“

Tomáš Huk nastoupil na levém beku, ale je to spíš stoper, že?

„Jednoznačně je to stoper, ale v obranné čtverce dokáže zahrát všude: zprava, vprostřed i zleva. Teď nám to vyšlo tak, že Jirka Sláma měl drobné zdravotní problémy, proto jsme ho museli pošetřit. Ve dvou zápasech se vlevo protočili Huk, Macharáček a Cahel. Pořád jsme ve fázi nějakého zkoušení a dávání příležitostí mladým klukům. Plní to záměr.“

Chyběl nejen Sláma, ale i Štěpán Langer, Matěj Mikulenka, Antonín Růsek...

„Mikymu jsme ještě prodloužili volno, protože sezonu dohrával se zraněním, kvůli čemuž nejel ani na reprezentační sraz. Dali jsme mu dodatečnou pauzu, měl ještě jednu krátkou dovolenou. Na soustředění začne trénovat naplno. Štěpán Langer má drobné únavové zranění, trénuje individuálně, ale bude ready. A Tonda Růsek byl v Žilině prošlápnutý, má nateklý nárt, ale už splaskává. Nic vážného, stoprocentně s ním počítáme do prvního tréninku na soustředění.“

Nový majitel? S posilováním jsme nečekali

A s posilami na kemp do Rakouska taky počítáte?

„Pořád to řešíme a jednáme. Jména máme, ale chce to čas.“

Někdo z mladých talentů má šanci jet s vámi?

„Určitě je tu víc hráčů, máme vyblokovaná čtyři místa pro gólmany a 27 pro hráče. Kdyby někdo přišel, můžeme to rozšířit. Budeme nad tím ještě sedět, ale někteří mladí si zaslouží jet s námi.“

Pátý brankář Jakub Trefil nepojede?

„Ne, zůstane v tréninkovém režimu s béčkem. Má svolení hledat si angažmá.“

Sympatické bylo, jak nový gólman Matúš Hruška dirigoval mladíky přezdívkami, viďte?

„Dokazuje to jeho skvělou přípravu na zápas. Přitom se nás někteří hráči ptali, kdo to je, jak se jmenuje, jak mu mají říkat... (úsměv) Ještě den před zápasem jsme to řešili a volali trenérovi Westovi, že potřebujeme z béčka další dva hráče. Musím všechny pochválit, že to obdivuhodně zvládli. Přiběhli sem k nám bez tréninku z terénu rovnou do zápasu. Udělali jsme akorát ráno rozcvičení, aby se aspoň trošku dostali do baga. A zvládli to fantasticky. Klobouk dolů i před Matúšem, dirigování je strašně důležité.“

Matěj Hadaš a Jan Koutný, kteří byli s jednadvacítkou, se zapojí kdy?

„Taky mají do pátku volno, stejně jako Kostadinov. Využili volno, aby měli čas pro sebe a vypnuli psychicky i fyzicky.“

Mimochodem, nečekal jste, že bude Koutný ve třetím zápase EURO U21 chytat?

„Je to na trenérovi. Čekal jsem, že bude chytat buď Koutný, nebo Borek. Trenér se rozhodl dát příležitost Borkovi, já to respektuju.“

Sigma se konečně dočká nového majitele. Máte radost?

„Jsem rád za kohokoliv. Mohla by to pro nás být lepší budoucnost. Věřím, že přijde někdo, kdo bude schopný posunout Sigmu zase na další úroveň. Už teď z komunikace víme, že si v rámci posilování můžeme trošičku více troufnout. Víme, na čem jsme. Věřím, že se budeme pomalu, ale jistě posouvat.“

Takže jste si řekl o tři posily víc, jo?

„Ne, my jsme nespali. (úsměv) Nečekali jsme na to, jestli tady bude nový majitel, nebo ne. Víme, kde potřebujeme posílit. Někdo odešel a někdo prostě musí přijít. Nejenom kvantitou, ale hlavně kvalitou, protože program bude strašně náročný. Jsme si toho plně vědomi, teď se nám lehce otevírají lepší možnosti.“