K vážné nehodě došlo dnes dopoledne v Záluží u Litvínova, jejím přímým účastníkem byl i někdejší výborný hokejový gólman Zdeněk Orct. Nynější kouč brankářů extraligové Vervy byl z místa nehody letecky transportován do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Podle informací iSportu je mimo ohrožení života, komunikuje s okolím, je však velmi silně potlučený a chodí jen se sebezapřením.

Pětapadesátiletý Orct vyrazil do Chomutova na trénink týmu, ovšem přibližně kolem půl jedenácté dopoledne se na svém motocyklu střetl s osobním automobilem, na místě bylo více zraněných, k místu nehody byl povolán vrtulník letecké záchranné služby. „Přeletěl jsem přes řídítka v asi padesátikilometrové rychlosti. Záda extrémně bolí, motorka to odnesla, ale mohlo to samozřejmě dopadnout mnohem hůř,“ reagoval krátce pro iSport Zdeněk Orct ze špitálu.