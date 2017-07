Plzeňský boss Straka přiznává: Do boje o Jágra bychom se určitě pustili

Naposledy v závěru zachránili, co se dalo, a zahráli si čtvrtfinále. Příště by to mělo být mnohem lepší. Plzeň přitlačila na pilu a koupila několik zajímavých jmen. Po nejisté sezoně zase může vyletět na medailové pozice. „Papírově na to máme, ale vždycky záleží až na výkonech,“ tvrdí generální manažer a jednatel klubu Martin Straka. S napumpováním kádru je spokojený, ale změny ještě nemusí být u konce.

Po pondělních testech západočeský tým včera poprvé vyjel na led. Není zcela vyloučeno, že se v jeho dresu představí taky Jaromír Jágr. Jak už deník Sport informoval, hokejový velikán nevyloučil možnost návratu do extraligy v případě, že by nepodepsal smlouvu do NHL. Mluví se taky o Plzni. Martin Straka se s maestrem dobře zná, v NHL patřil k jeho dvorním nahrávačům. Pokud bude Jágr k mání, je odhodlaný o něj bojovat.

Podle lidí z Jágrova okruhu by prý Plzeň mohla patřit k mužstvům, kde by mohl hrát extraligu, pokud se nedohodne v NHL nebo se nerozhodne jinak. Uvažujete o něm?

„S Jardou jsem přímo nemluvil, ale sledoval jsem, kde je. Vím, že se teprve vrátil, je zpátky tři dny. Co bude, nebude... Myslím, že se Jarda ještě vrátí do NHL. Podle toho, co jsem s ním četl, chuť asi pořád má. Nějaké nabídky jsou. Ovšem kdyby se to nepovedlo, tak bychom o něj zájem určitě měli. Ale nechci, aby to teď vypadalo, že s Jardou Jágrem už jednáme nebo že k nám dokonce půjde. Nejsme asi jediní. Týmů, co by ho chtěly získat, bude moc. Určitě bychom se však do boje o něj pustili.“

I když byste mu už nenahrával jako v Pittsburghu a Rangers, mohl by za Plzeň hrát zadarmo, když se tak dobře znáte. Co říkáte?

(usměje se) „Ne, to jsou všechno zatím jen spekulace. Do Plzně to má blízko, ale to samé má s Prahou, Libercem. Strhl by se o něj asi obrovský boj. Ale momentálně to jsou pořád jen dohady. S Jardou jsem se o tom nebavil a nic zatím neproběhlo.“

Na sezonu jste horečně zbrojili. Znamená to, že se Plzeň chce vrátit na medailové pozice?

„Papírově na to máme, ale vždycky záleží na výkonech. To se všechno ukáže až na ledě. Ambice navíc mají snad všichni. Boleslav hodně posílila, Vítkovice taky, nebudu se bavit o mančaftech jako Liberec, Kometa, Třinec, Sparta, Hradec, nechci zapomenout ani na ty ostatní. Naším hlavním cílem je dostat se do play off a doufám, že to zvládneme. S posilami jsme spokojení, možná, že to není ještě všechno, že se po někom ohlédneme. Uvidíme, jaké budou další možnosti. Zatím jsme spokojení s tím, co máme. Najde se i dost mladých hráčů jako Kodýtek, Chalupa, ty bychom chtěli zapracovat do prvního týmu. Na každé pozici bude konkurence, ti kluci budou muset každý den dokazovat, že na to mají.“

Když hokejisté Kladna v přípravě na novou sezonu poprvé vyjeli na led, nechyběl mezi nimi ani Jaromír Jágr. Ten si po pátečním návratu do Česka už v neděli lehce zabruslil , v pondělí už se svými zaměstnanci jako majitel Rytířů makal naplno a ještě stihl odpovídat na dotazy novinářů.

O kolik jste museli zvýšit rozpočet, abyste na posily, jako jsou Gulaš nebo Mertl, dosáhli?

„Bude to nějakých deset, patnáct procent. Vždycky je to o penězích, a čím víc jich máte, tím lepší hráče si můžete dovolit. Lidi jako Emil Kristek (ředitel klubu) a Míra Dušek (zástupce GM) a všichni, kdo se na tom podíleli, udělali kus práce. Jména ale ještě nic neznamenají. Musí si to sednout, ti kluci musejí chtít, kabina taky. Můžeme mít rozpočet třeba o dvacet milionů vyšší a nemusí to fungovat. Chce to vybrat hráče typologicky, aby tam byla trošku konkurence, ale aby si nezáviděli. Záleží, jak budou hráči chtít a jak budou tahat.“

Co bylo nejtěžší? Najít náhradu za brankáře Matěje Machovského? Miroslav Svoboda je ve svých 22 letech docela mladý.

„To je, ale pamatuju si, že když jsem v Plzni po návratu začínal, vytáhli jsme Pavla Francouze a taky se povídalo, že je mladej. Pak jsme vyndali Maziho (Marek Mazanec) a vychytal nám titul. I díky tomu, že viděl, jak chytá Tuukka Rask. Později se z Kanady vrátil Machovský, který nikdy ligu nechytal. A vedl si skvěle. Šel na dvojku, během měsíce byl na jedničce. Já bych se toho vůbec nebál. Svoboda má velikánský potenciál, byl v Edmontonu na kempu, má zdravé sebevědomí a k sobě Sašu Hyláka. Věřím, že vytvoří kvalitní dvojici. Bez gólmanů se hrát nedá, i když máte top mančaft. Podívejte se na Spartu, vybouchli na gólmanech. My kdybychom loni od listopadu neměli Machiho, spadli bychom do obrovských problémů. Teď máme trošku silnější tým a já doufám, že se do těch trablů nedostaneme. Mužstvo musí brankářům taky pomoct.“

Spartě se ovšem podobáte v tom, že se kádr hodně obměnil. To v Plzni nebývalo zvykem.

„Někteří hráči odešli, ať jsme chtěli, nebo ne, prostě jsme se s nimi nedokázali dohodnout. Tomáš Svoboda šel zpátky do Komety, Jakub Lev byl v Plzni dlouho a přál si změnu. S tím člověk musí počítat, myslím, že jsme to skvěle doplnili. Ale uvidíme. Je to na nás, aby to klapalo. Hlavně chytit začátek. Jakmile ten se povede, všechno je pak jednodušší. Nejste ve stresu a hráči nezapomínají hrát hokej, nebojí se udělat chybu. Začátek je strašně důležitý.“

Dost hráčů v Plzni taky vyrostlo. Bude pro ně pořád dost místa?

„Kluci jako Matěj Chalupa vyhrávali bodování v juniorce, mají obrovský potenciál. Chyběla jim možná trošku letní příprava a sebevědomí. My to taky promícháme, dáme k nim zkušené hráče, aby jim pomohli. Řekli jsme jim, ať se ničeho nebojí a poperou se o to, snaží se zkušené borce ze sestavy vytlačit. Spolupracujeme dál s Klatovy, když to někomu nepůjde, pošleme ho tam, aby se probudil. Jednáme s první ligou, uvidíme, jestli to bude Slavia, nebo Kladno.“

Petr Straka je plzeňský rodák, Milan Gulaš tu už hrál. Z českých posil do útoku se poněkud vymyká Tomáš Mertl, který na Plzeň žádné vazby dosud neměl. Jak jste přišli na něj?

„Byl v hledáčku už loni, než začala sezona. Zamířil do KHL, pak se vracel do Hradce. Letos ta možnost zase byla. My jsme měli vybraný okruh cizinců, které bychom chtěli. Ale pořád dáváme přednost našim klukům, kteří to tady znají. Na Tomáše jsme se informovali, je to tahoun, kluk do nepohody, na ledě nechá maximum. Když berete hráče z Kanady, úplně nevíte, do čeho sáhnete. Kluziště je trošku jiné, život taky. Vsadili jsme trochu na jistotu. Když byl Tomáš v extralize, hrál skvěle. Hodně od něj očekáváme. Stejně tak jsem hodně stál o Petra Straku a jsem rád, že jsme to dotáhli. V AHL hrál skvěle. Je to výborný kluk, Plzeňák, určitě se bude chtít ukázat.“

A co Gulaš? Vystřídá střelce Kubalíka?

„Guliho dovedl (sportovní manažer) Tomáš Vlasák. Řekl jsem: Ať to stojí, co to stojí, Milana dotáhni. Vím, co dokáže, hrál jsem s ním, to je kluk, co může hrát sám, on ty góly prostě umí dávat, ať už má k sobě spoluhráče, nebo ne. Maká, bojuje, takového hokejistu chce do týmu každý. On je taková klasická svině, když to tak povím. Píchá, hraje do těla, kluk, co je nasranej a nechce prohrávat. To nám v minulé sezoně chybělo, byli jsme trošku odevzdaní. I kvůli tomu, že se nenašel někdo, kdo by to strhnul, vzal to na sebe. Báli jsme se, co když se někomu něco nepovede. Nebo nám to jeden, dva zápasy šlo a pak jsme se zase podělali. Tihle kluci ne, ti to v sobě mají, chtějí vyhrávat a hokejově jsou to taky trošku hajzlíci.“

Postrachem soupeřů býval Ryan Hollweg, minulou sezonu však vynechal. Vrátí se?

„Domluvili jsme se, že se vrátí do Plzně v nejlepší kondici, v jaké může být. Podstoupil testy, podíváme se, jak na tom je. Šel s námi na led, šanci dostane. Záleží, jak na tom bude fyzicky, a hlavně, co vydrží jeho koleno. To je největší otázka. Doufáme, že bude v pohodě, protože takový důrazný hráč by se nám hodil, moc by nám pomohl. Tady byla v minulé sezoně taky naše slabina.“

Je stávající sestava kompletní, nebo cítíte, že ještě potřebujete někde doplnit?

„Posílení bylo velké, do sezony vstoupíme v tomhle složení, hráčů máme dost. Podle situace budeme reagovat.“

Sparta pouští beky Barinku a Gernáta. Stáli byste třeba o někoho z nich?

„Gernát se nám minulou sezonu líbil, uvidíme. Zatím to necháváme. Po pár zápasech se ukáže, kde nás tlačí bota. To samé se může týkat i gólmanů. Snad jsme připravení na všechno.“