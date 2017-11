Straka: O Kubalíka nejspíš přijdeme. Nedokážeme to ovlivnit

Martin Straka zatím neřeší, co by bylo, kdyby Plzeň o Kubalíka přišla • Michal Beránek (Sport)

Z loňského studu, převtěleného do chabých 17 bodů po 19 utkáních, se rozvinul hodnotný pustošitel. Takový bachor bodů jako nyní (40) měla Plzeň minule až koncem roku. „Jsem spokojený,“ hlásí velký šéf Martin Straka.

Ačkoli jste nepodali ideální výkon, s průměrnou dřinou vítězíte. To je klíčové sdělení, že?

„Důležitý byl začátek, kde jsme se ubránili ve třech, kdyby padl gól, vypadalo by to úplně jinak. Pak jsme přesilovku proměnili my. Ale od půlky zápasu to byla katastrofa. Neudrželi jsme se na puku, Pardubice měly šance. Naštěstí nás drží gólman Svoboda, chytá skvěle. A taky při nás stojí štěstí.“

Souhrnem máte více než dvakrát více bodů než loni touto dobou.

„Určitě jsme spokojení. Sedlo si to hned od začátku, kabina funguje, hrajeme slušný hokej. Někdy se na to koukat dá. Ale pozor, pořád nejsme ani v půlce sezony, musíme na získané body pořád navazovat. Teď je repre pauza, odjede nám možná až osm kluků. Dáme krátké volno a pak pořádně potrénujeme.“

Můžou vaši hráči na pivo, vyčistit hlavu?

„Můžou. Už teď jsme měli pauzu osm dnů kvůli jednomu vynechanému kolu. Kluci mají pivo povolené. Určitě si nějaké dají, aby se uvolnili.“

Plzeňský hokej za pochodu prožívá renesanci. Cítíte to sám?

„Když jsme v laufu, je to dobrý. Milan Gulaš s Tomášem Mertlem zapadli skvěle, táhnou tým. A byla klika, že jsme zpátky z Ruska získali Dominika Kubalíka, ten to taky parádně rozjel. Vytvořila se skvělá parta, nastartovali jsme to. Borci hrají se sebevědomím, není pro ně problém dát gól.“

720p 360p REKLAMA Zlín - Plzeň: Další gól hostů. Gól vstřelil Dominik Kubalík, 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

O kanonýra Kubalíka projevuje zájem NHL, například Los Angeles. Jak to s jeho odchodem vidíte?

„Upřímně, nevíme. Hlavně, nedokážeme to ovlivnit. Kubalda patří Ambri, u nás je zapůjčený, necháváme to plout.“

Co s vámi dělá představa, že špičkového střelce ztratíte?

„Musíme se s tím naučit žít, kdyby se to stalo. A podle mě se to během sezony stane.“

Máte v rukávu solidní zálohu za Kubalíka?

„Zatím to necháváme. Je to taky o financích, jak dlouho by tu dotyčný hráč byl. Nemůžeme si finančně dovolit dalšího hráče, když jeden podobného typu tu pořád je.“

Říká se, že je na tom klub po ekonomické stránce dobře, nejlépe za poslední dobu. Je to tak?

„Jak se to vezme. Někde se ubralo, jinde se přidalo. Jsme na tom plus minus pořád stejně jako loni.“

720p 360p <p>Je mezi nimi pět let rozdíl a jeden pro druhého si jsou největší oporou. Prottě bratři, jak se patří. Který z nich jako malý víc zlobil? Bratři Dominik a Tomáš Kubalíkové odpovídali na speciální dotazník iSport TV.</p> REKLAMA Dotazník bratří Kubalíků: Kdo je mamánek? Kdo proletěl dveřmi? • VIDEO iSport TV

Co je pro vás zásadní, vrátili se vám lidi na tribuny. Loni návštěvy hodně stagnovaly.

(přikyvuje) „Je výborný, pokud přijde sedm tisíc lidí i na slabší soupeře. Co si budeme povídat, taky tomu pomohly dvě desítky (s Olomoucí 10:0, s Pardubicemi 10:2). Najednou si lidi řekli: Fíha, co se to na tom zimáku děje?! To bych tam mohl taky zajít (usmívá se) Gólové zápasy lidi přitáhnou, koho by bavilo pořád 2:1, 3:2, 1:0. I díky fanouškům jsou naše domácí výkony pohledný. Těší mě, že lidi v Plzni nechodí jen na fotbal, ale i na hokej. Každopádně, jak povídám, musíme zůstat na zemi. Někdy totiž míváme výpadky, kolikrát vedeme 3:0, najednou opustíme systém, kluci si asi řeknou, že to je hotový, každý si chce dát gól a je z toho něco jiného, než si představujeme.“

Když potom Plzeň vybouchne, například 0:5 v Olomouci, plašíte, anebo zůstáváte nad věcí?

„Konkrétně po Olomouci se žádná velká odezva nekonala. My s těmihle týmy máme problémy, i když na jejich hráče pořád upozorňujeme. Olomouc má vysoké fyzické borce, jakmile se jim nevyrovnáte v osobních soubojích, míváte obrovské problémy. Takové zápasy se jednou za čas přihodí. To zná každý. Jenom se to nesmí stávat mockrát.“

Plzeň je pro mnohé černým koněm, jasným adeptem na finále. Co vaši kamarádi, známí, už vás s těmi řečmi otravují?

„Ne. Já nikam nechodím. (usmívá se) Chodí mi různé textovky, ale my to u nás filtrujeme. Pravda je, že jsme pod menším tlakem než loni, kdy jsme po špatném začátku potřebovali vyhrát prakticky každý zápas. A to je to nejhorší, co vás může potkat. Protože být ve sračkách, to se můžete snažit, jak chcete, štěstí vás nepotká za žádnou cenu. A obráceně, jakmile jste na vlně, máte ho u sebe, ani nevíte jak.“

Kanadské bodování extraligy po 20. kole 1. Mertl (Plzeň) 19 zápasů/24 bodů (14 branek + 10 asistencí), 2. Martin Růžička (Třinec) 21/24 (11+13), 3. D. Kubalík (Plzeň) 19/23 (15+8), 4. M. Erat (Kometa Brno) 20/23 (6+17), 5. Vondrka (Chomutov) 20/21 (10+11)

720p 360p REKLAMA Pardubice - Plzeň: Hosté ve vlastním oslabení přidali třetí gól, 0:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Plzeň: Kodýtek proměnil trestné střílení, 0:4 • VIDEO TV TIPSPORT