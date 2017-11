Šéf disciplinárky Holý o Kometě: Příště můžeme uzavřít celý stadion

Přesně týden se čekalo, s jakým trestem se vytasí extraligová Disciplinární komise vůči fanouškům Komety. Ti se minulý pátek v zápase 19. kola předvedli vulgárními transparenty a skandováním pokřiků jako „Smrt Spartě“ a podobně. „Bylo to opravdu hodně za hranou. Tohle nemělo se sportem nic společného,“ myslí si šéf DK Karel Holý.



Pokuta padesát tisíc a podmínečné uzavření tribuny E. Jak obtížné pro vás bylo vynést takový rozsudek?

„Bylo to hrozně složité. Proto jsem ostatně nerozhodl okamžitě ve zkráceném řízení, ale využil jsem toho, že si vedení extraligy předvolalo zástupce Komety na společné jednání, kde jsme se snažili najít společnou cestu. Ve čtvrtek jsme se sešli a diskutovali o postupu. Vyplynulo z toho podmínečné uzavření tribuny, což je takový vztyčený prst toho, že příště můžeme třeba pro diváky uzavřít celý stadion. Je to důrazné varování, že to svaz myslí vážně.“



A co udělený finanční postih?

„Toho mi je popravdě trochu líto, bohužel to odneslo Brno. Situace ale byla opravdu za hranou. Tohle už nemělo se sportem a s fanděním nic společného. Pokud někdo vyhrožuje veřejně smrtí, je to nepřípustné. O pokutu by se podle mě vedení mělo s fanoušky podělit.“

„Velmi vstřícně. Asi tři dny jsem s nimi byl ve spojení a připravoval jsem je na to, že tenhle verdikt pravděpodobně padne. Vedení navíc samo nabídlo nějaká opatření, která vůči fanouškům udělá. Chtějí s nimi o problému mluvit, dokonce požádali i Pepu Řezníčka, jestli by do Brna nepřijel na nějaké sezení. Mají snahu problém řešit. Jsou si vědomi, že svaz to nemyslí nijak zle. Chceme jen dostat na stadiony rodiny s dětmi a otupit agresivitu.“„V tomto prvním vážnějším prohřešku jsem byl rozhodně proti nějakému razantnímu kroku, jakým by bylo třeba okamžité uzavření tribuny nebo celého stadionu. To by se mi nelíbilo. Podmínka platí na měsíc, což pro Kometu znamená pět domácích utkání. Pokud ta proběhnou v pořádku, podmínka padá. Jestli ale třeba v šestém zápase přijdou problémy znovu, budeme je vnímat jako recidivu a trestat mnohem přísněji. Nechci vyhrožovat, ale komunikovat.“„Samozřejmě jsem k tomu musel přihlédnout. Hlavní problém byl ale jinde. Vedení klubu se nám omlouvalo, protože normálně musí všechny připravené transparenty a choreografie projít jejich schvalovacím procesem a cenzurou. Tohle ale udělali příznivci za jejich zády, tajně to tam propašovali. Z toho bylo vedení Komety taky hodně rozčarované.“„A co bychom tím získali?“„Tvrdší trest ale pořád může přijít. Já jsem prostě nechtěl jednat hned takhle přísně. V tomto momentě byl pro mě tohle maximální možný trest. Není umění do toho hned říznout. Kometa má teď sama strach, aby se podobné chování neopakovalo. Jasně jsme si řekli, co by mohlo následovat.“„Je to výhradně na klubu. Ale vzpomínám si třeba na loňský případ, kdy dostal pokutu za fanoušky Chomutov. Klub si ale pomocí videozáznamu našel viníka a postih vyžadovali po něm. Dokonce mu, tuším, zakázali vstup na stadion. K takovému kroku může sáhnout i Kometa.“

