Tanko a Slavia? Už třetí červená! Jsem na něj naštvanej, ucedil Střihavka
Jen dítě opakuje stejné chyby. A pak ještě Abdullahi Tanko. V sobotu byl potřetí vyloučen v zápase se Slavií. Neomaleně došlápl na kotník Ivana Schranze a osm minut před koncem se pakoval ze hřiště. Pardubice za nepříznivého stavu 1:2 připravil o reálnou šanci na šokující vyrovnání. „Jsem na něj naštvanej,“ neskrýval emoce David Střihavka, kouč poražených. Poprvé se to stalo v prosinci roku 2023. To byl ještě Nigerijec ofenzivním kladivem Baníku. Tehdy ve vypjatém duelu nezvládl emoce, udeřil Davida Douděru a od disciplinární komise obdržel třízápasový flastr.
Druhou rudou viděl hned za půl roku. V Edenu dorážel na Tomáše Holeše, jenže tak nešikovně, že reprezentantovi šlápl na kotník. „Červená karta z padesáté minuty rozhodla. Slavia pak dominovala, my už na to neměli sílu,“ cedil mezi zuby kouč poražených Pavel Hapal.
A do třetice, sobota 23. srpna 2025. Hra se odehrává u postranní čáry u branky Pardubic. Ivan Schranz natáhne nohu směrem k míči a Tanko mu levačkou stoupne nad kotník. Ten se malinko prohne. Pro rozhodčího Stanislava Volka signál – tohle je na vyloučení. Sedmadvacetiletý útočník verdiktu nevěří, zvedá ruce k nebi, ale nepochodí. Za chvíli už okolo pardubické lavičky míří do kabiny.
„Je to velké oslabení, třetí červená karta proti Slavii… Nevím, co se s ním děje. Někdy může jít o nějaké nešťastné vyloučení, sklouznete se, není to zaviněné, nebo jde prostě o náhodu,“ rozmýšlel David Střihavka. Krátce po zápase, když diskutoval s novináři, červený zákrok ještě neviděl. „Ale jestli šlo o brutální faul někam na holeň, tak je to samozřejmě hrubé porušení kázně a týmové disciplíny. Tanko nám bude chybět. Jsem na něj naštvanej. Viděl jsem ho v kabině, jak ho to mrzí, musíme jít dál.“
Slávisté naštvaní nebyli. Naopak. Když se debata s Janem Bořilem stočila k Tankovi, ihned vypálil: „Proti nám už potřetí, že?“ Je evidentní, že rychlonohý Afričan z nějakého neznámého důvodu zápasy proti sešívaným emočně nezvládá. Je přepjatý, nekoncentrovaný, podrážděný… „Je to zvláštní, že zrovna on, který je rychlostním typem, udělá takové zkraty. Překvapilo mě to, ale týmu to pomohlo. Dohrávali jsme zápas v klidu,“ s povděkem dodal Bořil.
Ve čtvrtek si Tanko vyslechne verdikt disciplinární komise. Po utkání se Slavií už potřetí v kariéře.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu