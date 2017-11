Odejde Kubalík z Plzně? Nechávám to na agentovi, stejně to neovlivním, říká

Kdo čekal nějaké úlevy od trenérů, ten se spletl. Proti Pirátům jste na ledě strávil téměř 23 minut. Jak jste to zvládl?

„Kupodivu docela dobře. Volno, které jsem neměl je hodně důležité, my jsme ale měli v Plzni několikadenní pauzu o týden dříve, protože nám tam vypadl jeden zápas. To nám asi pomohlo. Ono to zápasové tempo taky není špatné. Únava nějaká je, ale na našem výkonu to snad znát nebylo. Kluci tady měli určitě náročnější program.“ (smích)

Proti Chomutovu vás dlouho držel střelecky na uzdě brankář Štěpán Lukeš. Co říkáte jeho výkonu?

„Byl vynikající. Jen díky němu jsme nedali více gólů a nezvítězili větším rozdílem. Nakonec nám spadla taková haluz na konci.“

Jak bylo těžké prosadit se před urostlé chomutovské obránce?

„Přijde mi, že právě v tomhle máme lehce problémy. Asi máme v útoku trochu slabší menší hráče. Ti jsou ale na druhou stranu o to víc šikovní. Šancí jsme měli dost, jen jsme je dlouho nedokázali proměnit.“

Spekuluje se o vašem odchodu do švýcarského Ambri, z něhož v Plzni hostujete. Jeden den to vypadá, že skoro jistě odcházíte, další zápas úplně naopak. Zvládáte se soustředit na hokej?

„Určitě. Mnohem horším období na psychiku jsem si prošel, když jsem byl v Rusku. Tam jsem to opravdu řešil každý den, pořád jsem byl někde jinde. To mě hodně obrnilo. Teď to nějak nevnímám. Nechávám to na agentovi a Ambri. Neřeším to, stejně to nijak neovlivním.“

Na telefonu jste asi ale pořád, ne?

„Často, ale ve středu jsem všem řekl, že mám v Plzni zápas a nikomu to nezvedám.“

