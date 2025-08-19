SESTŘIH: Boleslav – Plzeň 0:5. Višinský hattrickem vytáhl Viktorii, zářil i Memič (1+3)
Nutně potřebovala zarazit nepříjemnou šňůru tří ligových nezdarů. Fotbalisté Plzně nelehkou situaci v Mladé Boleslavi v rámci dohrávky 3. lola Chance Ligy zvládli ve velkém stylu. Naivně bránícího soupeře, po vyloučení Davida Kozla navíc dlouho oslabeného, rozdrtila 5:0. Hattrick zapsal Denis Višinský, jenž by góly a asistencemi mohl zacelit díru po Pavlu Šulcovi. Tři body jsou pro Viktorii extrémně důležité - kvůli dohánění ztráty v tabulce i celkovému klidu a fungování v klubu. Výrazně vydechnout si může také trenér Miroslav Koubek, který by se případnou další ztrátou mohl snadno dostat pod značný tlak.
Zápas rozhodl drtivý úvod západočeského týmu. Aktivní presink a důrazné napadání dostávaly domácí od úvodních minut pod tlak a brzy padaly branky. Dva zásahy Denise Višínského znamenaly výrazné uklidnění favorita. Cestičku za drtivou výhrou 5:0 ještě umetl zbytečným vyloučením David Kozel po faulu na Lukáše Červa před koncem prvního poločasu.
Viktoria v rozmezí 50 a 55. přidala další tři branky. Čtvrtá v pořadí znamenala hattrick pro Denise Višinského. Slávistický odchovanec, který si vykopal angažmá v Plzni výbornou uplynulou sezonou v Liberci, naskočil v sezoně podruhé do základní sestavy. Vedle Lukáše Červa uprostřed zálohy s přehledem proměňoval šance a minimálně v Boleslavi ukázal, že může navázat na bodový přínos Pavla Šulce.
Plzeň slavila tři body teprve podruhé v sezoně. Po úvodní jasné dominanci s Pardubicemi (5:1) přišly domácí ztráty s Jabloncem (1:1) a Slováckem (1:1), v sobotu pak zaváhání na Julisce (0:2).
Plzeň tím pádem jela na dohrávku 3. kola do Boleslavi pod nepříjemným tlakem s nutností uspět. V zákulisí už se pomalu začínalo mluvit i o pozici Miroslava Koubka a rostoucí nervozitě v celé organizaci. Nejistota minimálně na nejbližší dny po dominantně splněné misi v Boleslavi zmizí.
Plzeň odehrála důležitý zápas suverénně, zkušený trenér tentokrát vybral správnou sestavu – vyšly mu celkem čtyři změny, které udělal po nezdaru na Julisce. Višinský slavil třikrát, povedenou patičkou se prosadil kapitán Vydra, který se vrátil do základu. Na levé straně roste přínos Cheicka Souarého, vpravo řádil Amar Memič – zapsal 1+3, společně s Višinským oba hráče Sport ohodnotil nejvyšší známkou deset. Asistenci si připsal i Tomáš Ladra, někdejší boleslavská opora.
Úspěšná rozborka nejslabší defenzivy ligy situaci v Plzni uklidní. Po zbytečných ztrátách ale tým musí dál šlapat – už v sobotu doma s Karvinou a před reprezentační pauzou ještě následující víkend v Liberci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu