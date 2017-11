ONLINE: Kometa srovnala v Liberci na 1:1. Sparta urvala výhru s Třincem

Mladičký sparťanský útočník Lukáš Rousek se snažil tečovat letící puk do brány Šimona Hrubce. Třinecký gólman však kotouč odrazil • ČTK

Sparťanský útočník Petr Vrána se raduje z druhého gólu Pražanů do sítě Třince • ČTK

ONLINE | Sparta se začíná zvedat. Po páteční domácí výhře nad Olomoucí (3:2 sn) si družina kouče Františka Výborného dokázala před vlastním publikem poradit s třineckými Oceláři a porazit je rozdílem 2:1. Rozjetý Litvínov hostí na svém ledě poslední Jihlavu. Ve Zlíně se poprvé představí na střídačce Mladé Boleslavi zkušený trenér Vladimír Kýhos. V 16.20 začíná druhá repríza posledního finále play off mezi Libercem a Kometou. Hraje se také v Plzni a Hradci Králové. ONLINE přenosy 23. kola extraligy sledujte na iSport.cz

Oslabený Třinec podlehl Pražanům

Sparta proti Ocelářům, kteří ze zdravotních důvodů postrádali celou řadu hráčů obvyklé základní sestavy, začala velkým náporem. Jenže ho nepromítla do skóre a tlak Pražanů se začal postupně měnit v trápení, jímž končila páteční duel proti Olomouci.

Třinečtí navíc postupně několikrát pozlobili sparťanskou obranu. Po Ciencialově teči už klouzal kotouč po ledě za Honzíkovými zády směrem do branky, ale Vrána situaci zachránil a zametl ho do bezpečí. Právě domácí forvard hasil další požár ve 14. minutě, kdy v šanci podrazil Irgla, ten ale při trestném střílení s blafákem do bekhendu na Honzíka nevyzrál.

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Vrána podrazil Irgla, ten neproměnil trestné střílení • VIDEO TV TIPSPORT

Pražané opanovali úvodní třetinu v počtu střel mezi tyče vysoko 18:5, ujala se však nakonec pouze jediná: Pavelka udělal pár kroků od modré čáry do útočného pásma a táhlou ranou zápěstím využil zakrytého výhledu Hrubce, před nímž dokonale clonil Kumstát.

Ani vedení však domácím nepomohlo do herní pohody. Ideálním obrazem, jež dokumentoval současné rozpoložení Sparty, byla přesilovka pět na tři ve 25. minutě, v níž její hráči Hrubce vůbec neohrozili, ještě o poznání hůře si pak vedli při pokračující klasické početní výhodě.

Ve 35. minutě se tváří v tvář třineckému gólmanovi dostal Pech, jeho zakončení ale Hrubec přečetl. A stejně dobře si vedl o chvilku později proti Vránovi, jenž se dostal rovněž do sóla při hře ve čtyřech na obou stranách. Trest se záhy dostavil - na druhé straně kluziště napřáhl obránce Kovář a vyrovnal.

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Pavelka dělovkou od modré otevřel skóre, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Po Jankově prohřešku na začátku 39. minuty měli sparťané další přesilovku a byl to právě úspěšný střelec, jenže se proměnil ve smolaře, když po Michálkově ráně a Formanově teči přidal na dráze puku ještě teč další, na níž nemohl Hrubec reagovat. Těsně před přestávkou zůstal ležet na ledě otřesený bek Michálek, do hry už se poté nevrátil.

Vyrovnání měl pak ve třetím dějství, jež příliš vzruchu nenabídlo, na holi Michal Kovařčík, ve 47. minutě zacílil z dobré pozice ale pouze do Honzíkova ramena. Třinec nesrovnal krok ani po Irglově příležitosti a závěr už Pražané zvládli, aniž by se dostali pod nápor hostů. Sparta tak před rekordní návštěvou sezony (12 071 diváků) získala po sedmi zápasech všechny tři body.

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Debut jako hrom! Kovář prostřelil Honzíka a vyrovnal na 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Vrána v tutovce selhal, pak mlátil hokejkou o mantinel • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Puk proklouzl mezi betony Hrubce a domácí vedli 2:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Michálek po tomto zákroku otřesený zamířil do kabiny, rozhodčí nevylučovali • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:38. T. Pavelka, 38:59. Forman Hosté: 36:47. L. Kovář Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Rousek, Saponari, Smejkal. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart (A), Bartko, M. Doudera (C), D. Musil, Jank, Adámek, L. Kovář – Irgl (A), Marcinko, Rákos – Cienciala, Mikulík, Chmielewski – Raška, Polanský, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Pražák – Svoboda, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 071 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:56. Nejezchleb, 19:56. Kubát, 36:06. Matoušek Hosté: Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Sörvik, Kubát (A), Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička – Jánský, V. Hübl (A), J. Černý – M. Hanzl, Ihnačák, Nejezchleb – Vandas, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, Matoušek. Hosté: Volden (Škarek) – Šidlík, Stříteský, Suchánek, de la Rose, Kajínek, Ulrych, D. Váňa – Jiránek, Zeman, Čachotský (C) – Čermák, F. Seman, T. Kubalík – Anděl, Skořepa (A), Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Rozhodčí Hodek, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 895 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:39. Žižka Hosté: 5:38. Pacovský, 23:28. Urban, 31:22. V. Němec, 43:52. P. Holík, 45:17. Orsava, 47:10. Orsava Sestavy Domácí: Kašík (46.Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček, Petran – Roberts Bukarts, Honejsek, Šťastný – O. Veselý, Fořt, Okál – Illo, Fryšara, Kubiš – Popelka, P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, Hanzlík, J. Říha, Němeček, Eminger, Štich, Bernad – Klepiš, V. Němec, Pacovský – Orsava, P. Holík, Valský – Pabiška, Urban, Lenc – Martin Procházka, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Bulanov, Komárek – Barvíř, Svoboda Stadion ZS Luďka Čajky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:06. Bulíř Hosté: 34:37. Mallet Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, M. Kvapil – Bartovič, Redenbach, Ordoš – J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, L. Vágner, Štencel, Bartejs – M. Erat (A), Hruška, Zaťovič (A) – Haščák, Nahodil, Dočekal – Vincour, L. Čermák (C), T. Svoboda – H. Zohorna, Nečas, Mallet – R. Zohorna. Rozhodčí Hradil, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion Home Credit Aréna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 03:44. Lev, 36:10. O. Roman Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Straka, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kodýtek, Kratěna – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Dolejš (Bartošák) – Hrbas, Baranka, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Š. Stránský – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Tomi. Rozhodčí Šír, Schrader – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:37. Dragoun Hosté: Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Köhler (A), Dragoun, Cingel – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Kukumberg – Látal, Koukal (A), Červený – Berger, Miškář, R. Pavlík. Hosté: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – V. Tomeček, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – J. Havel, Šťovíček, Lauko. Rozhodčí Lacina, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion ČPP Aréna