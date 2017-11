Zbytečný atak na Michálka! Bek byl otřesený, Sparta zvažuje podnět

Mladičký sparťanský útočník Lukáš Rousek se snažil tečovat letící puk do brány Šimona Hrubce. Třinecký gólman však kotouč odrazil • ČTK

Sparťanský útočník Petr Vrána se raduje z druhého gólu Pražanů do sítě Třince • ČTK

Nedělní utkání 23. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Třincem (2:1) přineslo Pražanům první vítězství za tři body od 16. října, ale před třetí třetinou přišli o obránce Zbyňka Michálka. Zkušený zadák vyrazil v závěru druhé třetiny podpořit útok spoluhráčů a mimo hru se mu do cesty postavil Daniel Rákos, který trefil nic netušícího soupeře do hlavy a poslal ho k ledu. Rozhodčí po tvrdém zákroku nevylučovali, ale otřesený obránce odjel s podezřením na otřes mozku do nemocnice. Sparta pak zváží podnět disciplinární k dodatečnému potrestání třineckého útočníka.