Plavec Knedla jako černý kůň. Juniorský šampion chce na MS do finále

K favoritům ještě nepatří, ale do kategorie černého koně populárnímu plaveckému webu Swim Swam přesně pasuje.

„Je ještě mladý, může se zlepšit a top osmička pro něj není nedosažitelná. Když předvede velký výkon v rozplavbě, může sílu chvíle využít k postupu do finále, “ předvídají stránky, které mají přehled především o světě amerického univerzitního plavání, před znakařskou stovkou na MS.

Na zřejmě nejvýraznější český talent posledních let od podzimu na univerzitě v Bloomingtonu dohlíží slavný kouč Raye Looze, který stojí za kariérou trojnásobné olympijské šampionky a světové rekordmanky na 100 metrů prsa Lilly Kingové. Indiana skončila v letošním šampionátu NCAA na třetím místě.

„Je to týmový úspěch, ale individuálně jsem nebyl spokojený. Dalo mi to hodně zkušeností, které mi pomůžou do budoucna,“ hodnotí Knedla.

Kvůli boji o nominaci na mistrovství světa na jaře přeletěl do Evropy, zvládnul kvalifikační čas a potěšil výtečnými výkony na závodech AP Race v Londýně, kde vyhrál znakařskou padesátku časem 24,82 v rozplavbě i ve finále. Na stovce skončil v čase 53,74 druhý. Zlepšil se i na dvoustovce, kde skončil čtvrtý.

„Londýn byl super. Od té doby jsme jenom trénovali. Jsem hodně dobře připravený na to, co mě čeká,“ líčí Knedla.

Kariéra letí strmě vzhůru

Před rokem a půl na ME v krátkém bazénu v rumunském Otopeni šokoval šesti národními rekordy. Na loňském mistrovství světa v Dauhá v dlouhém bazénu se dostal v nižší konkurenci ve velkém finále stovky na sedmé místo. Na olympiádě se probojoval do semifinále.

Na padesátce i stovce se ještě nedostal k národním rekordům, které zaplaval koncem léta 2023 na juniorském MS v Netanji. V Singapuru se potřebuje zlepšit, pak má šanci i na finále v konkurenci, která bude výrazně tvrdší než vloni v Dauhá, kde v olympijském roce několik hvězd scházelo. „Tenhle rok to nebude jednoduché. Musím zaplavat pod padesát tři sekund. Pro mě to bude jediný způsob, jak se dostat do finále,“ plánuje Knedla, jehož osobní rekord na stovce je zatím 53,28.

Motivací navíc je pro něj sázka s Kai van Westeringem, nizozemským parťákem z Indiany.

„Máme mezi sebou beef. On si myslí, že mě porazí na sto znak. Říká, že mě porazí na padesát znak, ale to nemá šanci, jsem v klidu. Makáme, abychom dokázali, že jsme lepší,“ usmívá se Knedla.