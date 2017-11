Myslíme víc na útok než obranu, mrzí Hrbase po ztraceném duelu s Hradcem

„Dáváme více gólů, více myslíme na útok, ale taky vidíme, že musíme začít od obrany,“ hledal po duelu slova vítkovický obránce Marek Hrbas. „Tak, jak to bylo minulou sezonu. Až potom můžeme řešit útok, chodit do brány a dávat góly.“

Ostravané zápas ztratili v poslední třetině. Přesněji řečeno v posledních dvanácti minutách. V nich inkasovali tři góly. Po vítězné trefě Michala Dragouna na 3:4 se vítkovický útočník Jakub Lev marně rozčiloval, že před tím byl v útočné třetině faulovaný. Sudí krosček přehlédli. Lev byl vůbec smolařem. Za stavu 3:3 trefil v přesilovce horní tyčku a při přesilovkové dorážce do odkryté brány v 51. minutě za stavu 3:4 mu puk nesedl.

„Třetí třetiny nám poslední dva zápasy nevyšly, nevím proč,“ krčil rameny obránce Hrbas s odkazem na minulý zápas v Plzni, kde také Ostravané vedli 2:0 a 3:2. „Měli jsme to dobře rozehrané, škoda oslabení tři na pět, to je trošku nakoplo. Je to škoda, protože dát Hradci tři góly, to se nepovede každému. My jich bohužel dostali šest a to hrozně moc.“

Oddechnout si mohl čtyřiadvacetiletý brankář Jaroslav Pavelka. Poprvé v sezoně chytal od začátku, naskočil za fantoma Patrika Rybára. A připsal si své vůbec první extraligové vítězství. „Hrálo se v televizi, nebylo to na jeho psychiku lehký,“ chválil jej i kapitán Jaroslav Bednář. „První dvacku jsme mu rozhodně moc nepomohli, ale pak tam vytáhl několik výborných zákroků a pochytal mraky situací, které si Vítkovičtí připravili. Podržel nás.“

Pavelka se první výhry dočkal ve svém třináctém ligovém zápase. „Jsem moc šťastný, ze začátku to moc nevypadalo,“ oddechl si. „Řekli jsme si, že musíme zlepšit pohyb a hrát poctivě dozadu, to bylo asi to hlavní. Z toho pak plynuly šance z brejků. Jarda Bednář dal krásné góly, prodloužili jsme vítěznou šňůru a odskočili jsme Vítkovicím, které se na nás nebezpečně dotahovaly. Tohle jsou pro nás hodně důležité body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:12. Kurovský, 14:17. Olesz, 25:18. Š. Stránský Hosté: 17:39. Gregorc, 20:49. Jaroslav Bednář, 27:24. Jaroslav Bednář, 48:14. Dragoun, 53:18. Cibulskis, 58:44. Červený Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A) – Š. Stránský, O. Roman, D. Květoň – Szturc, Lev, Olesz (C) – P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Tomi, T. Jáchym, Kurovský – Hudeček. Hosté: J. Pavelka (Rybár) – Vydarený, Pláněk, Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Zámorský – R. Pavlík, Dragoun, Köhler (A) – Kukumberg, Džerinš, Jaroslav Bednář (C) – Červený, Koukal (A), Látal – Berger, Cingel, Miškář. Rozhodčí Baluška, Štefík – Tošenovjan, Orolin Stadion OSTRAVAR Aréna Návštěva 5 012 diváků