Německá hvězda proti Česku: Magnet na úspěchy, kritizuje svaz a chce lepší platy

Je jako terminátor. I když usměvavý a s blond vlasy. Hlavní německá zbraň na ženském EuroBasketu Leonie Fiebichová (25) povede jako kapitánka svůj tým do boje o páté místo proti české partě. Bude to pro ni od konce června 2024 85. zápas, do kterého nastoupí. To je na poměry ženského basketbalu obrovské číslo. Podaří se zastavit německou perfekcionistku, která dlouhodobě kritizuje podporu basketbalu ve své zemi?

Jestli pro Česko může být potenciální páté místo vlastně velkým úspěchem, pro Německo to platí dvojnásob. Zatímco muži brali bronz na ME 2022 a dokonce se staly mistry světa 2023, jejich krajanky na reprezentačním poli zdaleka tak úspěšné nejsou.

Poslední medaile Němkám cinkla na ME 1997, kdy získaly bronz. Od té doby spíše šeď a nuda. V poslední době ale Německu zase roste skvělá generace. Šesté místo na ME 2023 a sedmé na olympiádě v Paříži jsou toho jasným důkazem.

Němky věřily, že krok k medaili udělají letos v Řecku, ale nestalo se. Absence sester Saballyových a zranění Marie Gülichové potrhalo německé ambice.

Zatímco Nyara a Satou Saballyovy daly přednost v těchto dnech zápolení v americké WNBA, Gülichová se poranila v přípravném utkání před turnajem právě proti Česku.

I to jsou důvody, proč ve čtvrtfinále Němkám jasnou stopku vystavila Belgie, ve skupině padly rozdílem devatenácti bodů se Španělskem. Dostaly tedy lekci od obou finalistů. Češky s nimi hrály o poznání vyrovnanější partii.

V 25 letech top hvězdou

Je to ale Německo, které má větší individuality než česká družina. Leonie Fiebichová už je v 25 letech top hvězdou basketbalové noční oblohy, tomuto výběru při neúčasti Gülichové kapitánuje a třeba v duelu se Španělskem odehrála kompletní zápas bez střídání. Důkaz obrovského patriotismu a nevyčerpatelného fyzického fondu.

Zápas proti Česku o páté místo na ME pro ni bude 85. utkáním za uplynulý kalendářní rok. Je to nepředstavitelné na poli ženského basketbalu. Fiebichová hrála loni touto dobou WNBA, pak odcestovala do Paříže na LOH, poté zpět do zámoří, aby se svým týmem New York Liberty získala titul.

Po krátké dovolené se pakovala zpět do Evropy, kde s Valencií hrála Euroligu a dobyla pro změnu španělský titul. Mezitím neodmítla ani kvalifikaci EuroBasketu a následoval zase úprk za velkou louži do WNBA. Vrátila se přímo na ME a už v prvním duelu proti Švédsku odehrála 34 minut a nasázela šestnáct bodů.

Jestli existuje symbol současného basketbalu v Německu v ženském podání, je to Fiebichová. „Národní tým je moje dítě, proto jsem neváhala a dorazila. Vždyť jsem jeho součástí od sedmnácti let. Společně něco velkého vychováme,“ řekla německým médiím. Přitom zdaleka není vše zalito do slunečních barev a znamenitá střelkyně z Lansbergu často kritizuje nedostatek pozornosti a financí v ženském basketbale našich severozápadních sousedů.

Fiebichová například kritizovala svaz, že na rozdíl od mužské reprezentace, dlouho chyběl ženskému týmu trenér, který by se věnoval jen národnímu týmu a neměl další závazky na klubové úrovni. To se změnilo s kanadskou trenérkou Lisou Thomaidisovou. Najednou přišly i skvělé výsledky od ME 2023.

Kritika svazu

Zároveň kritizovala a stále kritizuje podmínky v ženské bundeslize a vyřkla, že je sice skvělé, že se jedna ze základních skupin EuroBasketu 2025 konala v Hamburku, ale neměla ze strany svazu dostatečnou organizaci. Dle jejích slov se z ME na německé půdě mohla udělat mnohem větší akce. „Hrály jsme v poměrně malé aréně. Slyšela jsem, že spousta lidí chtěla lístky, ale všechny už byly vyprodané. Možná jsme to mohli naplánovat jinak, abychom oslovili větší publikum,“ řekla otevřeně tamnímu tisku.

Nyní ji čeká boj o páté místo, do kterého dá jistě vše, jak je jejím dobrým zvykem. Když se jí ptaly na medailové ambice před turnajem, hovořila pragmaticky. „Naším cílem byla medaile. Bez Saballyových a Gülichové ale uvidíme, co se stane.“ Dnes už víme, že to necinkne, ale i páté místo by pro Němky bez tří zásadních opor bylo nadějí pro domácí MS 2026.

Fiebichová nepřemýšlela ani na sekundu, jestli se k absentérkám přidá. Je jasné, že proti Česku bude stát velká síla. Vlastně podobná Emmě Meesemanové. Vždyť Fiebichová za poslední dobu vyhrála vše, co se dalo. Je ztělesněním úspěchu v WNBA i španělské lize, kde se dvakrát po sobě stala MVP soutěže, a to už něco znamená.

A jestli si myslíte, že pak bude odpočívat, tak se pletete. Fiebichová po ME odlétá do Ameriky k dalším bojům ve WBA, na podzim ji pak čekají zápasy v Evropě. „Je to stres. Téměř nikdy neodpočívám a nejsem v klidu. Vytvořila jsem si ale dobrou mentalitu. Snažím se dívat se jen dopředu.

Její nasazení je i vyšším zájmem. V USA si udělala velké jméno a patří k hlavním bojovnicím za to, aby i ženy basketbalistky byly v Americe lépe placeny. Na poli WNBA se totiž plameně hovoří o zvýšení platů. „Rozdíly jsou značné. Ve srovnání s Němcem s průměrným příjmem si samozřejmě vydělám hodně, ve srovnání s hráči NBA to už tak dobré není,“ nechala se slyšet ambiciózní perfekcionistka německé výpravy.