Fanoušci pískali na Spartu. Mají nárok, leží na nás deka, přiznal Michálek

Zbyňku, na vítězství s Třincem jste zareagovali špatným výkonem a porážkou. Proč to proti Zlínu nevyšlo?

Proč? Protože Zlín byl lepší než my. Zasloužili si vyhrát, hráli dobrý hokej, hráli chytře a čekali na naše chyby. Myslím, že to taky bylo trošku o prvním gólu. My jsme si po první třetině říkali, že kdo dá první gól, bude mít velkou výhodu. Oni by na tom pak nebyli dobře psychicky, když se jim teď poslední dobou nedařilo, ale bohužel první gól dali oni. Hráli dobře a musíme uznat, že byli lepší. My musíme podávat lepší výkony, když se chceme dostat někam nahoru.

Čeští fanoušci často ztrácí trpělivost, ale ti vaši vás pořád drží. Vnímáte to?

Taky už na nás pískali, ale to se jim nedivím. Náš výkon nebyl ideální, my si v přesilovce ani nenahráli. Oni na to mají právo ukázat svůj názor, zaplatili za lístky a můžou se projevit, jak chtějí. My je ale samozřejmě potřebujeme na naší straně, i když se nedaří. Doufám, že nás budou podporovat, protože i to může být ten rozdíl. Jsme rádi, že jich chodí tolik a budeme je potřebovat. Jsme v tom všichni spolu a jedině společně se dostaneme nahoru.

V utkání se Zlínem i v předešlých zápasech vás často sráží první gól.

Určitě je pak znát, že si nevěříme. Pořádně si nenahrajeme puk, je to takový utrápený a nevytvoříme si pořádně šanci. Je to spíš hraní na náhodu. Není nikdo, kdo by si podržel puk, uklidnil to a vytvořil šance. Jediná cesta je sbírat body, abychom dostali sebevědomí. Je to trochu vidět, že na týmu leží deka a každý to drží až moc pevně a není uvolněný. Věřím, že to půjde nahoru, ale bude to těžký, sami vidíte, jak se na góly hrozně natrápíme.

Váš gól na 1:2 dodal Spartě naději, ale rychle ji sebrala třetí inkasovaná branka. Cítili jste šanci?

My jsme si po druhé třetině říkali, že je času dost. Pak jsme dali gól, bohužel minutu po tom jsme dostali na 1:3 a už to bylo těžký. Třetí gól nám to ale neprohrál, tam byla škoda prvních dvou třetin. Zlín hrál opravdu dobře, šli si za tím vítězstvím a byli víc hladoví.

Vy jste to zkoušel vzít více na sebe, jednou to tam spadlo. Nedoplatili jste na to, že se k vám nepřidalo více spoluhráčů?

My jsme měli spoustu střel i předtím, ale nebyl nikdo před brankářem. Pak se tam konečně někdo postavil a bylo to znát. Už jsme se to snažili dát všechno do brány, Kašík si hodně vyjížděl a nikdo mu neclonil. Říkali jsme si, že mu to ztížíme a budeme to dávat na bránu.

Jak je na psychiku náročné, že se po prohře propadnete tabulkou i přes předchozí dvě výhry?

Každý tabulku vidí. Jednou se vyhraje a jsme na sedmém osmém místě, prohrajeme a jsme zase na dvanáctém třináctém. Extraliga je hrozně vyrovnaná, kdybychom dneska vyhráli, měli bychom větší klid. Takhle budeme zpátky dole a budeme tam nervózní. Jedeme teď třikrát ven a hrajeme s týmy, které jsou kolem nás. Musíme přivézt nějaké body.

Je pro vás lepší, že jdou zápasy krátce za sebou a nemáte čas nad porážkami přemýšlet?

Tak pro mě osobně jo, protože já jsem dlouho nehrál. Jsem rád, že jsou zápasy takhle za sebou a já se do toho trošku dostanu. Byla desetidenní reprezentační pauza, to pro mě nebylo ideální. Sice jsme hráli třikrát za sebou doma, ale zápasy jsou náročný. Je důležitá regenerace, my se musíme z dnešního zápasu poučit a dívat se dál. Sezona je dlouhá.

Třinecký Christov za úder do Michálka potrestán nebude Přítomnost Zbyňka Michálka v sestavě Sparty byla proti Zlínu překvapením. Proč? Zkušený obránce totiž nedohrál nedělní duel s Třincem, kdy ho v závěru druhé třetiny udeřil loktem třinecký Vít Christov (více o střetu čtěte ZDE). Domácí obránce se pak složil k ledu, z utkání odstoupil a odjel na vyšetření s podezřením na otřes mozku. Sparta se poté dožadovala dodatečného trestu, ale disciplinární komise její požadavek nevyslyšela. „K poranění hlavy, pro které Zbyněk Michálek utkání nedokončil, mohlo dojít až při následném pádu na ledovou plochu v důsledku zakopnutí o hráčovy brusle. Současně předseda komise uvedl, že ačkoli je ze záběrů zřejmé, že Vít Christov oddělil ruku od těla, nelze v tomto případě vyloučit, že tak učinil především v instinktivní obranné reakci před blížícím se protihráčem,“ vysvětluje v tiskové zprávě disciplinární komise ČSLH. Účastník světových šampionátů, olympiád i Světového poháru už se po utkání se Zlínem, v němž vstřelil svůj první extraligový gól, ke zmíněnému okamžiku vyjádřit odmítl. „To už je za mnou, nechci se k tomu vracet. V hokeji se to stává a nevím, co k tomu víc říct. Hrál jsem, tak asi v pohodě,“ odpověděl stroze na dotaz novinářů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:10. Z. Michálek Hosté: 28:33. Okál, 29:52. Okál, 53:10. Honejsek Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Kumstát, Pech, Forman – Reichenberg, J. Hlinka, Jarůšek – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Saponari, Rousek. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček, Petran – Roberts Bukarts, Honejsek, Okál – O. Veselý, Fořt, Šťastný – Illo, P. Sedláček, Kubiš – J. Ondráček, Popelka, Klhůfek. Rozhodčí Úlehla, Hodek – Kis, Pešek Stadion O2 arena, Praha