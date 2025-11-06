Řepka ve filmu: Vězení mě posunulo. Došlo na setkání s napadeným kameramanem
Ovace a bouřlivý potlesk zaplněného sálu v Nymburce. Tomáš Řepka rozjel besední turné s filmem Hříšník, který první fanoušci viděli ještě před slavnostní premiérou a uvedením do kin. „Líbila se mi autentičnost a otevřenost. Nejsilnějším momentem bylo jeho nastoupení do vězení a přiznání, že se bál. Tenhle film léčí duši,“ uvedl jeden z diváků. Všechny zastávky turné najdete na www.hrisnikrepka.cz.
Prvoligové začátky v Baníku, ale i otec, který se k němu neměl. Ostatně i maminka vyprávěla o tom, jak ji napadlo, že půjde na potrat. Ze životního příběhu Tomáše Řepky mrazí. Stejně tak z drsných situací, které fotbalový bouřlivák předváděl na hřišti. Jedna z nich se stala 17. září 2007, kdy český Roy Keane, jak Řepkovi přezdívá Tomáš Sivok, napadl pracovníka České televize při utkání v Teplicích. Po mnoha letech došlo k překvapivému setkání s kameramanem. I tato eskapáda přispěla k novotvaru blikanec. Slovu, jímž rodák z Brumova ozvláštnil český jazyk.
„Špatný výrok rozhodčího, zamotá se do toho hlavní pořadatel, který na něj neměl vůbec sahat, dal tomu poslední kapku. Tomáš mi přesto říkal: ´Tohle všechno se mělo stát, byla ve mně frustrace z osobního života, bouchlo to. Jedinému kameramanovi bych se omluvil.´ Proto jsme ho této situaci vystavili,“ popisuje režisér a promotér Petr Větrovský.
O necelý rok později hodil míč do obličeje Aleše Besty. Dodnes se odborníci přou o to, jestli by za to nestačilo jen žluté napomenutí. „Chápu, že mi dal červenou, protože Matějek neměl rád mě ani Spartu,“ řekl publiku během debaty na adresu kdysi kontroverzního sudího.
Řepka svými prohřešky dvakrát pomyslně obral Pražany o titul, proto mu záleželo na tom, aby se stal právě on střelcem zlaté trefy z jara 2010. Tehdy zařídil titulovou výhru nad Teplicemi 1:0 v posledním kole. „Zakázal jsem Bonymu, aby přidal další gól,“ rozesmál publikum, které se rovněž konečně dozvědělo, u koho skončil obsah sparťanské kasy. „Ví o tom jen Jarda Blažek,“ nastínil ve filmu tajemně.
Vyhrocený byl jeho konec ve Spartě. „Nikdy nevíš, kdy mě budeš potřebovat,“ vypálil na majitele Křetínského a později schválně zavinil penaltu v dresu Českých Budějovic proti Liberci, který se v ročníku 2011/12 přetahoval s Letenskými o trofej. „Vztahy máme s Danem na dobré rovině. Pozdravíme se, pokecáme. Je to na cestě, aby to bylo v topu jako dřív,“ prozradil. Režisér Větrovský se snažil neúspěšně kontaktovat i Křetínského, který v díle vystupuje v rámci dobových televizních reportáží.
V Itálii ho měli za Ukrajince
S diváky rovněž zavzpomínal na časy ve Florencii. Na přelomu milénia patřila Fiorentina k elitě italské ligy. Padl si do oka s legendárním koučem Trapattonim, jenž mu říkával ´Rekpa´ a patřil do základu. „Pro spoluhráče jsem byl Ukrajinec a ještě pil vodku,“ rozesmál se. Na prvotní pletky se zákonem došlo už v Londýně poté, co zmlátil muže, jenž se hráčům staral o auta v tréninkovém areálu West Hamu, přičemž Řepkovi naboural Ferrari.
Mnohem složitější životní chvíle přišly až po kariéře: závislost na alkoholu, dluhy i vězení. Z temnoty jej vyvádí až současná manželka Kateřina Kristelová. „Žebrák nejsem, z devadesáti procent mám resty vyřešené, vyrovnávám se s minulostí,“ líčí někdejší stoper.
„Upřímně si myslím, že je mu líto, že spolu nemáme dítě. I když tvrdí, že by to byl zásah do jeho komfortu, někde vzadu by si ho přál. Je otázkou, jestli toho někdy nebudeme litovat,“ zamyslela se Kristelová a zavzpomínala na vzájemné seznámení. „Poprvé jsme se potkali v televizi u Jana Krause, kde mi přišel neskutečně arogantní a příšernej. Sám se také nechal slyšet, že s někým jako já by v životě nebyl. A jsme spolu přes devět let,“ připomněla.
Ve filmu rovněž vystupují redaktor Štěpán Filípek a šéfredaktor Lukáš Tomek z deníku Sport. „Musím poděkovat deníku Sport za poskytnutí materiálů a fotografií, který tehdy pravidelně mapoval kariéry hráčů v zahraničí. Bez pamětních věcí nejde udělat kvalitní dokument. Lidé ze Serie A nám řekli, že některé záběry nemají, že se to smazalo. V té době se tolik nearchivovalo, zatímco dnes žijeme v online světě. Záběry z Premier League jsme koupili, tam to funguje, ale hrálo roli i to, že v Anglii Tomáš hrál až po roce 2000,“ poznamenal Větrovský.
