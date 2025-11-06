Češi v NHL očima dat: Útočníků je dost. Ve formě jsou Hertl či Nečas. Kdo je za očekáváním?
Do začátku ZOH zbývá už necelých sto dní. V předchozím díle se deník Sport a web iSport zaměřil na dosavadní výkony brankářů a obránců. Na řadu přicházejí útočníci. Čtyři z nich už mají nominaci jistou, dají trenéři šanci i ostatním z NHL? Alespoň pět utkání v nejlepší hokejové soutěži na světě odehrálo deset českých forvardů.
Radek Faksa (Ú, Dallas Stars)
Po nepovedeném úvodu do sezony plní zkušený útočník opět to, co se od něj očekává. Nastupuje proti nejlepším útokům soupeře, chodí na oslabení i důležitá buly. Do defenzivy odvádí výbornou práci.
Vysvětlivka: Hodnoty jsou v percentilech. Každá pozice je hodnocena zvlášť. U útočníků jsou zahrnuty jen situace 5 na 5 (přesilovky a oslabení zvlášť). Hodnoty se skádají ze 13 ofenzivních a 9 defenzivních ukazatelů z aktuální sezony.
Tomáš Hertl (Ú, Vegas Golden Knights)
S lepším spoluhráčem dlouhá léta v jednom útoku nehrál. Po jeho pravici se totiž prohání Mitchell Marner, Hertl mu hlídá záda. Český útočník je zároveň členem první přesilovkové formace, má náběh na třicetigólovou sezonu.
Filip Chytil (Ú, Vancouver Canucks)
Každý fanoušek přeje Filipu Chytilovi, aby byl konečně schopen odehrát celý ročník bez zranění. Bohužel. V šestém utkání utrpěl tvrdý hit od Toma Wilsona a od té doby nehraje. Vstup do sezony měl přitom skvělý, pokud budeme hodnotit hru pět proti pěti.
Adam Klapka (Ú, Calgary Flames)
V úvodu sezonu dostal šanci i v prvním útoku vedle Nazema Kadriho. Netrvalo ale dlouho a byl přesunut do čtvrtého útoku, kam se svým stylem hry patří. Do defenzivy odvádí spolehlivou práci, k tomu umí být nepříjemný do těla.
Jiří Kulich (Ú, Buffalo Sabres)
Začátek sezony se nepovedl. Vrátil se Zach Benson, přišly dobré zápasy, pak ale opět další útlum. A aby toho nebylo málo, přišlo i zranění a Kulich momentálně nehraje. Není jisté, kdy bude opět fit.
Martin Nečas (Ú, Colorado Avalanche)
Šestadvacetiletý útočník je v životní formě a trenéři reprezentace jistě doufají, že si ji udrží až do února. Martin Nečas byl po skvělém startu odměněn životní smlouvou, v Coloradu našel domov, podepsal do léta 2034.
*Nominaci na ZOH má jistou.
Ondřej Palát (Ú, New Jersey Devils)
V Devils si od angažmá zkušeného forvarda slibovali rozhodně více. Už několik měsíců se mluví o jeho vykoupení ze smlouvy. A v aktuálním ročníku zatím Palát nedělá nic proto, aby se tomu příští léto vyhnul. Zatím nehraje povedený ročník.
*Nominaci na ZOH má jistou.
David Pastrňák (Ú, Boston Bruins)
Bruins se pod novým trenérem při hře pět proti pěti nedaří, což se odráží i na pokročilých statistikách české největší hvězdy. Pastrňák však ukazuje, jak elitním hráčem je. I přes týmové nedostatky opět sbírá bod za bodem.
*Nominaci na ZOH má jistou.
David Tomášek (Ú, Edmonton Oilers)
Na začátku sezony dostával šanci vedle Connora McDavida i na elitní přesilovkové formaci. To je ale pryč. O víkendu byl jen zdravým náhradníkem, v posledním utkání hrál ve čtvrtém útoku.
Pavel Zacha (Ú, Boston Bruins)
Nenápadně solidní start do sezony zažívá Pavel Zacha se 13 body v 15 zápasech. A to i přesto, že je okolo něj rušno. Velký zájem o jeho služby jeví například Vancouver a Boston nabídkám naslouchá.
