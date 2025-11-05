Plzeň vs. Fenerbahce v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
Viktoriáni po nástupu Martina Hyského na trenérský post prožívají vzestup formy, což potvrdili v předchozím kole Evropské ligy, kdy skolili jednoho z nejsilnějších možných protivníků AS Řím 2:1. Nyní je čeká další výzva – turecké Fenerbahçe. Zápas začíná v Doosan Aréně ve čtvrtek v 21:00. Kde sledovat Plzeň vs. Fenerbahçe živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe Istanbul
Datum a čas: čtvrtek 6. listopadu, 21:00
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Ligová fáze: Evropské ligy 2025/26
Rozhodčí: Allard Lindhout (Nizozemsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Plzeň vs. Fenerbahçe živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Plzně ve čtvrtém duelu Evropské ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Viktoria Plzeň vs. Fenerbahçe Istanbul začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
TV+
99 Kč
Telly
|Sport
300 Kč
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Plzeň se posunula do Evropské ligy po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů. Los jí přichystal náročné soupeře, přesto mají viktoriáni postup ve svých rukou. Naposledy dokázali porazit AS Řím na jejich půdě 2:1. Čtvrtým soupeřem bude Fenerbahçe Istanbul.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc, 6. 11., 18:45
4. zápas: Olomouc - Celje, 27. 11., 18:45
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków, 6. 11., 18:45
4. zápas: Legia - Sparta, 27. 11., 21:00
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00