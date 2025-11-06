ONLINE: Švédsko - Česko 0:0. Reprezentace už zná jméno kapitána, v brance Kořenář
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Národnímu týmu hokejistů v 19 hodin v Catena Areně začne boj o olympiádu. Zhruba polovina kádru nominovaných na Finské hry může více či méně pomýšlet na únorový slet hvězd pod pěti kruhy v Miláně. První test proběhne dnes ve čtyřicetitisícovém Ängelholmu, kde je doma tým švédské elitní soutěže Rögle BK. Sledujte ONLINE na iSport.cz.
V nedávné minulosti za Rögle chytal nominovaný liberecký gólman Petr Kváča, ovšem přednost dostane sparťan Josef Kořenář, jenž při svých šesti startech v reprezentaci ještě neprohrál. „Velký a pohyblivý gólman, který je v brankovišti klidný. Tohle ho určitě zdobí. Kdykoli chytal za národní tým, podával velmi dobré výkony,“ zmínil Jiří Kalous, asistent Radima Rulíka.
Petr Kváča by měl dostat prosto v sobotním duelu v Tampere proti Suomi. „Petr je zkušený, byť s námi akce dosud neabsolvoval. Což je právě jeden z důvodů, proč je s námi na této akci,“ doplnil Kalous.
Vedení týmu zároveň určilo oficiální lídry kabiny, kapitánem pro Finské hry se stal Lukáš Sedlák, k ruce bude mít asistenty Jakuba Fleka a Michala Kempného.
Byť je v sázce prestižní olympijský podnik, trenéři hráče zbytečně nestresují a nedávají jim najevo, že se musí náležitě ukázat. „Teď před zápasem asi nikdo nemyslí hned na olympiádu, v dnešním zápase půjde o to, abychom ho odehráli podle představ. Chceme, aby si hráči připomněli náš herní systém, v podstatě všichni jsou s ním už obeznámeni, ale v klubech mohou hrát něco jiného, takže to znovu chceme napasovat do našich představ,“ přiblížil Jiří Kalous.
Styl hry se nemění, Češi hodlají dobývat soupeřovo území a porvat se o výsledek atraktivní hrou. „Chceme hrát aktivní hokej, to je naše filozofie, nechceme couvat ani hrát odstoupenou obranu, byť občas se tomu nevyhneme, záleží na situaci. Osobní souboje jsou rovněž jedním z důležitých prvků, v obraně to chceme mít dobře zorganizované, mít dobře hrané vhazování v obou pásmech a chceme si vyzkoušet nějaké signály po buly,“ vyjmenoval Kalous klíčové atributy očekávaného českého stylu.
Česká sestava na duel proti Švédsku
Kořenář