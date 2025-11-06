Předplatné

ONLINE: Švédsko - Česko 0:0. Reprezentace už zná jméno kapitána, v brance Kořenář

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Národnímu týmu hokejistů v 19 hodin v Catena Areně začne boj o olympiádu. Zhruba polovina kádru nominovaných na Finské hry může více či méně pomýšlet na únorový slet hvězd pod pěti kruhy v Miláně. První test proběhne dnes ve čtyřicetitisícovém Ängelholmu, kde je doma tým švédské elitní soutěže Rögle BK. Sledujte ONLINE na iSport.cz.

V nedávné minulosti za Rögle chytal nominovaný liberecký gólman Petr Kváča, ovšem přednost dostane sparťan Josef Kořenář, jenž při svých šesti startech v reprezentaci ještě neprohrál. „Velký a pohyblivý gólman, který je v brankovišti klidný. Tohle ho určitě zdobí. Kdykoli chytal za národní tým, podával velmi dobré výkony,“ zmínil Jiří Kalous, asistent Radima Rulíka.

Petr Kváča by měl dostat prosto v sobotním duelu v Tampere proti Suomi. „Petr je zkušený, byť s námi akce dosud neabsolvoval. Což je právě jeden z důvodů, proč je s námi na této akci,“ doplnil Kalous.

Vedení týmu zároveň určilo oficiální lídry kabiny, kapitánem pro Finské hry se stal Lukáš Sedlák, k ruce bude mít asistenty Jakuba Fleka a Michala Kempného.

Byť je v sázce prestižní olympijský podnik, trenéři hráče zbytečně nestresují a nedávají jim najevo, že se musí náležitě ukázat. „Teď před zápasem asi nikdo nemyslí hned na olympiádu, v dnešním zápase půjde o to, abychom ho odehráli podle představ. Chceme, aby si hráči připomněli náš herní systém, v podstatě všichni jsou s ním už obeznámeni, ale v klubech mohou hrát něco jiného, takže to znovu chceme napasovat do našich představ,“ přiblížil Jiří Kalous.

Styl hry se nemění, Češi hodlají dobývat soupeřovo území a porvat se o výsledek atraktivní hrou. „Chceme hrát aktivní hokej, to je naše filozofie, nechceme couvat ani hrát odstoupenou obranu, byť občas se tomu nevyhneme, záleží na situaci. Osobní souboje jsou rovněž jedním z důležitých prvků, v obraně to chceme mít dobře zorganizované, mít dobře hrané vhazování v obou pásmech a chceme si vyzkoušet nějaké signály po buly,“ vyjmenoval Kalous klíčové atributy očekávaného českého stylu.

Česká sestava na duel proti Švédsku

Kořenář
Košťálek, Kempný
Šimek, Cibulka
Ščotka, Hájek
Adámek, Pyrochta
Stránský, Sedlák, Kubalík
Flek, R. Zohorna, Chlapík
Beránek, Černoch, O. Kovařčík
Kurovský, Kondelík, Lauko

 

