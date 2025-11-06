Pardubice v poháru: test i oběť lize. Duel s Baníkem vzaly jako přípravu
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Jen jednoho hráče z klasické základní sestavy poslední doby vyslal pardubický trenér Jan Trousil, jehož kvůli nemoci zastoupil při duelu asistent Tomáš Polách, do osmifinálové pohárové vřavy s Baníkem (3:4 po prodloužení) - ukázal na krajního beka Ryana Mahutu.
Konal, jak naznačil o víkendu po remíze s Duklou. Potřeboval vidět v akci další členy kádru, v lize, kde jde o život, není čas. Po domácí remíze mluvil o tom, že potřebuje vidět další adepty bojů v lize, proto udělal ze sestavy trhací kalendář.
„Překvapili nás, chystali jsme se na jiné složení,“ přiznal ostatně i ostravský trenér Tomáš Galásek.
Bylo jasně vidět, jak rozdílný přístup mají oba kluby k osmifinále poháru, tedy MOL Cupu. Baník cílí na postup do pohárové Evropy a při svých výsledcích v lize ví, že se mu tady otevírá asi jediná cesta, jak se do kontinentálních soutěží dostat. „Jsme tři zápasy od Evropy,“ přikýval také Galásek.
Pardubice vzaly středeční (nakonec neuvěřitelně sexy) duel jako přípravu. Záchrana v nejvyšší soutěži je logicky primární a vlastně i ultimátní, jak říká sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický, cíl.
Přesto jejich startovací jedenáctka přitom nebyla žádné „béčko“. Došlo na dlouho zraněného kapitána Tomáše Solila, do hry se dostali Štěpán Míšek, Giannis-Fivos Botos, Jason Noslin, David Šimek.
Přesto se jednoznačně jednalo o oběť úspěchu, rozuměj rychlé záchraně, v nejvyšší soutěži. Na týmu byl nesoulad znát, i když se obdivuhodně zvedl a Baníku vzdoroval.