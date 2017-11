Maier se pral s Hollwegem: Koledoval si o to! Pěkný souboj, chválil Američan

Férová „kanadská“ bitka se vším všudy. V extralize se příliš často nevidí, že by hráči shodili rukavice a bili do sebe dlouhé vteřiny. Patrik Maier, který doposud nastoupil v české nejvyšší soutěži ke třem zápasům, se ale nebál si vyšlápnout na Ryana Hollwega a souboj těžkých vah ustál velmi dobře. „Chtěl jsem se dostat do extraligy a Hollweg? Ten si to za svou hru zaslouží!“

Byla bitka s Ryanem Hollwegem v plánu?

„Byla. Chtěl jsem se nějak dostat do extraligy, Hollweg si ji za svou hru zasloužil.“

Takže jste vyjel ve třetí třetině na led s jasným cílem?

„Chtěl jsem už od začátku a vyšlo to, takže je to fajn.“

Jak souboj z vašeho pohledu vypadal?

„Hollweg u mantinelu zákeřně dohrál Lukáše Dernera, tak jsem si ho vzal. Zasloužil si to, o co si koledoval. Byl to dobrý souboj, jsem spokojený.“

Když jste vyjel na led během onoho střídání, dvakrát jste Ryana sekl. Nevypadal ale, že by se chtěl rvát, na bitku došlo až po zmiňovaném hitu na Lukáše Dernera.

„V první třetině jsme se o tom bavili na buly, ale on se tomu vyhýbal. Nechtěl to celý zápas, ale nakonec bitka přišla, za což jsem rád, protože to bylo v plánu.“

VIDEO: Podívejte se na bitku mezi Hollwegem a Maierem:

Připravoval jste se na něho nějak?

„Nijak speciálně. S Janem Ludvigem na tom ale pracujeme, je to součást taktiky. Nasadíme si rukavice a boxujeme spolu. Dívali jsme se na nějaké Hollwegovy bitky na videu, abych věděl, co od toho mám očekávat. Slyšel jsem o něm, že je zákeřný a že to má rád, tak jsem to zkusil.“

Má vůbec Hollweg nějaké slabiny?

„Je to prostě bijec. Chytí ránu a okamžitě ji vrátí. To je jeho styl, nic víc, nic míň. Je potřeba určitě proti němu použít jeho taktiku.“

Je pro vás trénink s Janem Ludvigem velká škola?

„Jednoznačně ano. Přišel s tím za mnou on a já s tím nemám problém. Je super a mě to baví. Byl hráč NHL a hrál tímto stylem, takže mi dává rady podle svých zkušeností. Tím, že spolu boxujeme, je to pro mě velká škola. Děkuju mu za to.“

Filip Pešán o bitce: „Chtěli jsme nastoupit s beky, kteří jsou defenzivnějšího typu. Věděli jsme, že má Plzeň šikovné útočníky. Chtěli jsme se také připravit na případný souboj s Ryanem Hollwegem, ale úkoly pro Patrika Maiera zněly úplně jinak, než čekat na Hollwega. Že to tak nakonec dopadlo? Bylo to férové z obou stran.“ Ryan Hollweg o Patriku Maierovi: „Je to tvrdý kluk. Příliš ho neznám, celý zápas se mě na bitku ptal a já jen čekal na správnou chvíli. Musím uznat, že byl dobrý. Pěkný souboj. A to že se připravoval? To dobří bijci dělají. Hrál jsem proti mnoho dobrým bijcům, sledují videa, boxují, trénují a připravují se. Je to stejné jako u hráčů, kteří dávají góly. Je potřeba se připravit, jinak se můžete zranit. Respekt k Patrikovi, odvedl dobrou práci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:04. M. Kvapil, 59:08. Bulíř Hosté: 27:25. Čerešňák, 38:31. Mertl, 46:32. Mertl, 48:12. Stach, 57:03. Mertl Sestavy Domácí: Janus (49. Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, M. Kvapil – J. Stránský, Redenbach, Ordoš – Lakatoš, Bližňák, J. Vlach. Hosté: M. Svoboda (Hylák) – Jones, J. Kindl, L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička – Gulaš (C), Mertl, Kratěna – Indrák (A), Kracík, Stach – Straka, Preisinger, D. Kindl – Hollweg (A), Kodýtek, Schleiss. Rozhodčí Hejduk, Souček – Rampír, Klouček Stadion Home Credit Arena Návštěva 5 976 diváků