Tak trochu jiný Kanu... Nigerijec překvapil ligu. Proč si ho Zlín nechal?

Nechybělo moc a po druhém tréninku v tuzemských mrazech mazal zpátky domů. Stanley Guzorochi Kanu (26) dorazil do Zlína v žalostném fyzickém stavu. „Chtělo to hodně trpělivosti od trenéra Broni Červenky,“ zmínil manažer Pavel Hoftych. Na jaře nigerijský útočník doháněl manko, ve druhé lize spíš dostřídával. Od nové sezony to o patro výš hned rozbalil naplno. V premiéře v Teplicích vtrhl do druhé půle a otočil výsledek gólem a dvěma asistencemi na 3:1 pro hosty.

Jistě si pamatujete na nigerijskou ofenzivní perlu jménem Nwankwo Kanu (48). Nositel stejného příjmení nyní rozdává radost ve Zlíně. V odchovanci akademie Diamond je navzdory střednímu fotbalovému věku galon nevytěženého potenciálu. „Jinak bychom si ho tady nenechali,“ podotkl kouč Bronislav Červenka.

Proč zůstal? Byl prostě jiný než ostatní. „Hledali jsme někoho odlišného než je Pozny,“ potvrdil manažer Pavel Hoftych v narážce na urostlou typologii Tomáše Poznara. Přes afrického agenta, žijícího v Praze, se dostal k útočníkovi Maritima Madeira B. V Portugalsku strávil Kanu pět let, zapsal dokonce pět startů v první portugalské lize. Zahrál si třeba i proti slavnému FC Porto.

Ovšem první polovinu minulé sezony promarodil a protrpěl. S minimální zápasovou praxí a se sotva doléčeným kolenem přišel na zkoušku do Zlína. Rozhodně se nedá říct, že oslnil. „Byl v horším kondičním stavu, než jsme čekali,“ přiznal Hoftych. Přesto trenéra zaujal. „Je dynamický, rychlý, nevyzpytatelný. Chce pracovat, učí se. Od zimy udělal velký krok dopředu. Navíc je pozitivní, nestěžuje si, když nehraje v základu,“ nastínil Červenka náturu hbitého Nigerijce, jenž se stal významnou postavou první kola Chance Ligy. Není úplně typem do party. Drží se spíš zpátky, už kvůli jazykové bariéře. Komunikuje anglicky, jako překladatel často funguje jeho spoluhráč Joss Didiba.

Když nebude v sestavě, neurazí se

V Teplicích to byl jeho zápas. Dal po sólu perfektní gól, další dva připravil. „Udělal to krásně,“ chválil kouč. Přitom obecně má ve finální fázi značné rezervy, jde o jeho slabinu. Pokud na tahle čísla naváže a odstraní výpadky koncentrace během zápasů, stane se zajímavým i pro větší kluby. „Teď potřebujeme, aby odvedl práci u nás. Když to udělá, může vystřelit i do vyšších pater,“ uvedl Hoftych. „Jsem rychlý, silný a mám dobrou střelu levou i pravou nohou,“ představil se Kanu po příchodu na Moravu.

Ve volném čase sleduje pořady na Netflixu, to je jeho hlavní hobby. A samozřejmě miluje fotbal. Fandí Barceloně, jednou by si chtěl zahrát Ligu mistrů. Do ní je ze Zlína opravdu daleko, ovšem nositel slavného jména se dívá za horizont zdejšího stadionu Letná. „Vím, že se odtud můžu posunout ještě dál,“ prohlásil odhodlaně.

Poprvé Kanu zazářil už na konci února v poháru v Plzni, kdy se trefil už ve 13. sekundě. „Byl nedotrénovaný a všechny nás překvapil, jak to zvládl,“ poznamenal kouč. „Podal obdivuhodný výkon,“ souhlasil manažer Zlína. V Teplicích si připsal další velké momenty kariéry, kterou v šestadvaceti letech možná teprve začíná pořádně rozvíjet. „Všechno tam vyřešil dobře,“ ocenil Hoftych.

Kolik minut dostane nigerijský objev v sobotu v prestižním derby se Slováckem? Základní sestavu jistou stále nemá. Bojuje o jedno místo s kapitánem Poznarem a rychlým Matějem Koubkem. „Když v ní nebude, neurazí se,“ ujistil Červenka.