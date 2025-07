Návrat Williamsové: v 45 letech vyprovodila o 22 let mladší krajanku. A dotahuje Navrátilovou

Už teď je to comeback jako z pohádky. Legendární americká tenistka Venus Williamsová se v 45 letech vrátila na kurty po vážných zdravotních problémech. Na tvrdém povrchu ve Washingtonu si nejprve připsala výhru ve čtyřhře. Všichni ale byli zvědaví na její singlové vystoupení. A zvládla jej bravurně. O necelých 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou vyprovodila 6:3 a 6:4. „Každý týden při tréninku jsem si říkala, že nevím, jestli jsem ještě dost dobrá. Pak přišly chvíle, kdy jsem se posouvala dopředu,“ svěřila se spokojená americká legenda.

Na kontě má přes dvacet grandslamových titulů ve dvouhře i čtyřhře, ať už to bylo po boku slovutné sestry Sereny či v mixech. K tomu si hýčká sbírku čtyř zlatých olympijských medailí. Když loni v březnu prohrála v Miami s Ruskou Dianou Shnaiderovou, znamenalo to šestnáct měsíců dlouhou pauzu, kterou si musela dopřát.

Nezhoubné děložní myomy jí ztrpčovaly život natolik, že se musela rozhodnout pro operaci, aby odvrátila vracející se obrovské bolesti. Pro mnohé by to znamenalo úplný konec kariéry. Ostatně by se to i nabízelo, když je vám přes čtyřicet. Venus ale zase jednou potvrdila, jak moc tenis miluje.

Výhrou v prvním kole ve Washingtonu se stala druhou nejstarší hráčkou, která kdy na nejvyšší úrovni vyhrála tenisový zápas. A víte, kdo je v tomto ohledu před ní? Přece Martina Navrátilová, která ve věku 47 let a 8 měsíců zdolala na Wimbledonu 2004 Kolumbijku Catalinu Castaňovou.

„Tohle je první krok, který bývá vždy extrémně těžký,“ vyznala se rodačka z Floridy, která v úvodním kole dvouhry ve Washingtonu sice dopřála Stearnsové čtyři brejky, ale mladší sokyně pustila svůj servis hned šestkrát. Byl to zvláštní zápas, kde si ani jedna z tenistek podání příliš nevážila, ale takové zápasy na okruhu WTA bývají.

I tak je to skvělý vstup do turnaje, který navíc Williamsová podpořila po boku krajanky Hailey Baptisteové. Ve čtyřhře předčily 6:3 a 6:1 duo Eugene Bouchardová a Clervie Ngounoueová.

Skoro filozofický monolog

Zejména výhra ve dvouhře však spadá do ranku senzačních. Venus se totiž příliš nevěřilo. Favoritkou byla Stearnsová. Kurzy na Williamsovou se pohybovaly v podobné hladině jako při letošním návratu Petry Kvitové. Jenže Američanka rozepsala úplně jinou návratovou kapitolu.

Před tímto duelem naposledy vyhrála na WTA Tour v roce 2023 v Cincinnati nad Veronikou Kuděrmetovovou. Už to budou dva roky a plno zdravotních patálií k tomu.

„Pro dokonalost neexistují žádné limity. Všechno záleží na tom, co máte v hlavě a kolik do toho dokážete vložit. Pokud se vám podaří do toho jít naplno mentálně, fyzicky i emocionálně, pak můžete uspět,“ nechala se slyšet Williamsová po duelu se Stearnsovou.

„Nezáleží na tom, kolikrát upadneš, kolikrát onemocníš a kolikrát se zraníš. Pokud budeš i nadále věřit, bude to pro tebe příležitost,“ rozjela skoro až filozofický monolog.

Stearnsová rozhodně nebyla žádné ořezávátko. Toho času se jedná o 35. hráčku žebříčku WTA. Ve druhém kole na Williamsovou bude čekat další zajímavá výzva v podobě Polky Magdaleny Frechové, která je na rankingu číslo 24.

„Neustále se modlím za dobré zdraví, abych měla možnost hrát. Že jsem se mohla takhle vrátit, pro mě hodně znamená. Polka nebude snadná soupeřka. Budu muset bojovat v každém zápase proti komukoliv, ale jsem na to připravená,“ řekla americká šampionka odhodlaně.