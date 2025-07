Vary po změnách: finské eso mělo Energii v pozadí zájmu. Příchod Tralmakse dál ve hře

Po dlouhých 16 letech se hokejisté Karlových Varů na jaře objevili v extraligovém čtvrtfinále. Slevovat z vysokých cílů nebudou ani v dalším ročníku. „Každý chce vyhrát, my chceme vyhrát taky. Ale do sezony musíme jít s pokorou. Kdo by čekal, že Třinec, Liberec nebo Vítkovice budou dvě kola před koncem ještě hrát o sestup,“ říká na startu přípravy trenér Pavel Patera. V Energii bude muset umíchat nový vyvážený mix. Kádr se proměnil, tým posílilo rovnou deset nových hráčů.

Přišli o brankářskou dvojku, kompletní druhý útok i elitního ofenzivního obránce Tarma Reunanena. Vyvstalé problémy museli v Karlových Varech mezi sezonami řešit, před startem přípravy na ledě přivedli gólmana, tři beky a šest útočníků. „Zapadali do koncepce i do rolí v týmu, které jsme měli volné,“ pochvaluje si sportovní manažer Jiří Kalous. „V tuhle chvíli jsme s kádrem spokojení, ale nikdy nevíš, jak se odstartuje,“ dodává k jeho slovům Patera.

Se zbytkem realizačního týmu musí změnit několik otazníků na vykřičníky. Na místo hráčů z druhého útoku přišli Nick Jones, David Šťastný a Haralds Egle, nové trio by mělo produkci nahradit. V soupisce ale dál zeje díra po produktivním Reunanenovi. Fin s krátkou zkušeností v NHL zazářil v základní části 32 body, víc měl napříč extraligou jen Aaron Irving.

„Samozřejmě jsme se s Tarmem bavili, organizace otevřela jednání už po Novém roce. Byl tady jeho agent, bavili jsme se o představách obou stran, ale nepotkali jsme se finančně,“ vysvětluje Kalous, proč vedly Reunanenovy kroky nakonec do finského TPS Turku. „Měl spoustu nabídek. To byl jeden aspekt. Druhý aspekt byl, že Tarmo upřednostňoval, a celou dobu to zdůrazňoval, že nejdřív chce zkusit Švýcarsko nebo Švédsko. My byli, dá se říct, trošinku v pozadí jeho zájmu,“ dodává na konto produktivního Fina.

Článek pokračuje pod infografikou.

Energie přivedla tři nové beky, všichni ale patří spíš mezi defenzivně laděné zadáky. Druhou přesilovkovou volbu vedle Lotyše Janise Jakse budou na západě Čech teprve hledat. „Od toho je celý srpen a ještě pár dní v červenci, kdy budeme přesilovky zkoušet. Bylo by dobré, kdyby nejdřív hráči věděli od nás, kdo bude hrát přesilovky a kdo ne, než aby si to někde přečetli,“ říká Patera.

Sám zatím neví, zda bude moci počítat se službami talentovaného mladíka Vojtěcha Čihaře. Mládežnického reprezentanta si na draftu do NHL vybralo ve druhém kole Los Angeles. Se zámořskou organizací Energie dál jedná, kde bude Čihař působit. „My samozřejmě máme zájem, aby tady zůstal, ale organizace LA spíš upřednostňuje, aby tam šel do juniorky. Jsem v kontaktu s Kenem Hollandem (generálním manažerem Los Angeles) a budeme pokračovat v jednání, jakým směrem se to bude dál ubírat,“ osvětluje sportovní manažer klubu.

Největší posilu upekl už v průběhu ročníku, kdy z Kladna podepsal nejproduktivnějšího hráče sezony Eduardse Tralmakse. Po famózním ročníku ale přišlo laso z organizace Red Wings, kde bude Lotyš bojovat o šanci v NHL. Jeho návrat do Karlových Varů přesto stále není vyloučení. „Byli jsme s ním v kontaktu, když se to celé seběhlo. I Eddie nám řekl, že v momentě, kdy si to nebude vyvíjet, jak by si přál, to znamená, když nebude hrát NHL stabilně, má velký zájem se vrátit,“ prozrazuje Kalous.