Světový rekord v Praze! Keňanka zaběhla půlmaraton pod 65 minut

Závod mužů vyhrál s minutovým náskokem před keňskými pronásledovateli Etiopan Tamirat Tola v čase 59:37, pošesté v historii se tak vítěz půlmaratonu v Praze dostal pod hodinovou hranici. Nejlepším českým běžcem byl sedmnáctý Jiří Homoláč v osobním rekordu 1:03:23. Eva Vrabcová doběhla jedenáctá a na český rekord Aleny Peterkové z roku 1994 tentokrát nezaútočila. Časem 1:11:45 za ním zaostala o 43 sekund.

Třiadvacetiletá Jepkosgeiová porazila o půl minuty loňskou vítězku Violah Jepchumbaovou, i ta se dostala hluboko pod svůj dosavadní traťový rekord 1:05:51. Vítězka zároveň stanovila nové nejlepší světové časy na silničních deseti (30:05), patnácti (45:37) i dvaceti kilometrech (1:01:25).

"Jsem šťastná, nemůžu tomu uvěřit. Chtěla jsem si jen zlepšit osobní rekord, rozhodně jsem nečekala, že poběžím tak rychle. Všechno mi tady vyšlo, je to skvělý výkon," řekla České televizi Jepkosgeiová, která v únoru v Emirátech dosáhla času 1:06:08 a v historických tabulkách s ním dosud byla sedmá.

Spokojeností zářil i Homoláč, třebaže před závodem uvažoval o čase pod 63 minut. Osobní rekord 1:03:50 z loňského roku vylepšil o 27 vteřin. Dva a půl měsíce před závodem strávil Homoláč tréninkem v nadmořské výšce 2400 metrů v Keni, odkud se vrátil ve čtvrtek po 28 hodinách cesty.

"Jsem sice trochu unavený, ale ten přechod jsem zvládl velmi dobře. Běželo se mi fantasticky, s novým osobákem o půl minuty naprostá spokojenost," řekl nejlepší domácí závodník. Druhý Čech Vít Pavlišta na něj ztratil přes tři minuty.

Naopak Vrabcovou dosažený čas trochu mrzel. "Po viróze mám sice naběháno o něco míň, ale na to se vymlouvat nemůžu. Začátek jsem přepálila, první kilometry za 3:05, to je opravdu moc. Musím začít běhat trochu jinak," uvedla Vrabcová, která loni doběhla do cíle u Rudolfina v čase 1:11:06.

Pražský půlmaraton:

Muži:

1. Tola (Etiop.) 59:37, 2. Tanui 1:00:38, 3. Yegon 1:00:41, 4. Kipyego 1:00:47, 5. Koech 1:01:00, 6. Kipyatich (všichni Keňa) 1:01:03, ...17. Homoláč 1:03:23, 23. Pavlišta 1:06:34, 25. Janů 1:07:54, 28. Vaš 1:08:13, 31. Kreisinger (všichni ČR) 1:09:10.

Ženy:

1. Jepkosgeiová 1:04:52 - světový rekord, 2. Jepchumbaová 1:05:22, 3. Chemutaiová 1:06:58, 4. Aiyabeiová 1:07:50, 5. Chesirová (všechny Keňa) 1:07:51, 6. Hasayová (USA) 1:07:55, ...11. Vrabcová 1:11:45, 15. Jíšová 1:18:51, 16. Rychnovská 1:20:15, 17. Havránková 1:21:11, 18. Lajdová (všechny ČR) 1:21:51.