Fotbalové přestupy ONLINE: Rána pro Spurs, rival jim „ukradl“ posilu. Odchod z Pardubic

Eberechi Eze slaví další trofej v Crystalu Palace
Eberechi Eze slaví další trofej v Crystalu PalaceZdroj: Profimedia.cz
Christos Zafeiris ze Slavie
Jehor Macenko míří do Artisu Brno
Claudio Echeverri jde hostovat do Leverkusenu
O Ondřeje Kričfalušiho se zajímá Slovan Liberec
Patrik Schick střídá na hřišti Viktora Bonifacea
Ladislav Krejčí má být údajně již dohodnutý na přestupu do anglického Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí by se podle španělských médií mohl po roce stěhovat z Girony
Fotbal

Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 22. srpna 2025

Chance Liga
22. srpna 2025 · 16:14

Francouz Dominique Simon odešel z Pardubic na hostování do Tatranu Prešov, který hraje nejvyšší slovenskou soutěž. Součástí dohody je i opce na přestup pětadvacetiletého záložníka.

Premier League
22. srpna 2025 · 15:57

Už se zdálo, že klenot Crystalu Palace zamíří do Tottenhamu. Jednání o příchodu Eberechi Ezeho se ale tak táhla, až přišla pro fanoušky Spurs velká rána. Arsenalu se zranil Kai Havertz, a tak se rozhodl rychle jednat. Hlavní severolondýnský rival podle britských médií rychle přesvědčil hráče i Crystal Palace a uzavřel dohodu o přesunu Ezeho na Emirates.

 

V pátek má ladný technik absolvovat zdravotní prohlídku a následně s Gunners podepsat smlouvu. Tottenham tak musí hledat jinde, ofenzivu posílit potřebuje. Stále má zájem o Savinha z Manchesteru City, ti ale prozatím nechtějí nabídkám na prodej brazilského křídelníka příliš naslouchat. Pokud ale Spurs přitlačí na přestupní částce, může se situace změnit. City by následně hledali náhradu v Realu Madrid, odkud by mohl dorazit jiný Brazilec - Rodrygo.

Chance Liga
22. srpna 2025 · 14:48

Zálohu Dukly Praha posílil Slovák Jakub Kadák. Čtyřiadvacetiletý středopolař přišel na Julisku ze švýcarského FC Lucern a v klubu podepsal smlouvu na tři roky.

Chance Liga
22. srpna 2025 · 11:44

PAOK se chystá dokončit tolik diskutovaný přestup Christose Zafeirise ze Slavie. Řecký záložník má dorazit v pondělí na letiště v Soluni, kde podstoupí lékařskou prohlídku a následně podepíše smlouvu. Ta má vejít v platnost až v zimě, tedy pokud se nezmění klíčové okolnosti. Řecký klub totiž podle tamních médií stále doufá, že Slavia uvolní hráče dříve, aby se mohl okamžitě zapojit do týmu trenéra Razvana Lucesca.

 

Klub z Edenu nyní Zafeirise pouštět nechce, nenašel totiž adekvátní náhradu. Přesto podle řeckých zdrojů zůstává otevřená možnost, že se situace do konce srpna změní a obě strany se domluví, případně i s finanční kompenzací, na okamžitém přesunu.

22. srpna 2025 · 11:42

Důležitý podpis pro ženský tým Slavie. Nejlepší hráčka a nejlepší střelkyně uplynulé sezony české ligy Kateřina Svitková podepsala smlouvu na další čtyři roky.

Druhá liga
22. srpna 2025 · 00:35

Podle informací polského televizního kanálu TVP Sport míří do Artisu Brno posila ze Slasku Wroclaw. Jde o ukrajinského defenzivního univerzála Jehora Macenka. Třiadvacetiletý obránce měl odmítnout nabídku maďarského Györu a zahraje si druhou českou ligu v rámci hostování s opcí. 

Zprávy ze dne 21. srpna 2025

Bundesliga
21. srpna 2025 · 15:52

Za odchody Victora Boniface a Amina Adliho má Leverkusen dočasnou náhradu. Na roční hostování bez opce přichází Claudio Echeverri z Manchesteru City. Devatenáctiletý Argentinec stihl po přestupu z River Plate jeden zápas v anglické Premier League. V ofenzivě Bayeru doplní českého reprezentanta Patrika Schicka.

Chance Liga
21. srpna 2025 · 14:47

Sportovní ředitel Liberce Theodor Gebre Selassie potvrdil zájem klubu o záložníka Ondřeje Kričfalušiho. „Je to jeden z hráčů s atributy, o které s velmi pravděpodobným Ivanovým odchodem přicházíme a o které máme zájem,“ nastínil pro Slovan+, že by měl být náhradou za Ukrajince Ivana Varfolomejeva. Pro Liberec by šlo zřejmě o nejdražší přestup. „Dostáváme se na částky, které by byly historicky nejvyšší, které kdy Slovan za hráče dal a furt to nemusí stačit,“ řekl bývalý obránce Werderu Brémy. Kričfaluši má mít přislíbený odchod ze Slavie, spekulovalo se o zájmu italské Monzy.

Druhá liga
21. srpna 2025 · 14:36

Z Artisu míří do Prostějova obránce Denis Dziuba. Pětadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava působil v Brně rok a půl. 

Bundesliga
21. srpna 2025 · 11:08

Konkurent Patrika Schicka v útoku Leverkusenu Victor Boniface má namířeno do AC Milán. Nigerijec, který už měl blízko odchodu v zimě, jde na hostování s opcí ve výši 30 milionů eur (736 milionů korun).

Bayer opustil i křídelník Amine Adli, který přestupuje do Premier League. Maročan bude hájit barvy Bournemouthu, „Cherries“ měly zaplatil 29 milionů eur (711 milionů korun).

Premier League
21. srpna 2025 · 10:38

K přestupu Ladislava Krejčího z Girony do Premier League by mělo být zase o něco blíž. Podle španělského novináře Mattea Moretta se měl reprezentační bek dohodnout s anglickým Wolverhamptonem na podmínkách smlouvy. Teď bude záležet na klubech, Krejčí má výstupní klauzuli 30 milionů eur. Více čtěte ZDE>>>

Zprávy ze dne 20. srpna 2025

La Liga
20. srpna 2025 · 20:23

Ze Španělska se šíří nečekaná zpráva. Podle informací deníku Mundo Deportivo se Ladislav Krejčí může po roce stěhovat z Girony. Klub z La Ligy má v posledních hodinách jednat o odchodu bývalého kapitána Sparty. Údajně řeší několik vážných zájemců, kteří jsou ochotní za hráče zaplatit výkupní klauzuli ve výši 30 milionů eur. Největším favoritem je zřejmě anglický Wolverhampton, jak tvrdí deník L'Esportiu de Catalunya. Český reprezentant má v katalánském týmu smlouvu do roku 2029.

 

Druhá liga
20. srpna 2025 · 20:00

Artis Brno získal Daniela Koska. Čtyřiadvacetiletý hráč s dobrou levačkou, který dokáže nastoupit na více postech, přišel do týmu ambiciózního druholigisty na hostování do konce sezóny z 1. FC Slovácko. V minulosti oblékal dres Slavie, Liberce či Bohemians a herní praxi získával také v Chrudimi.

Chance Liga
20. srpna 2025 · 19:03

Dřívější informace iSportu se potvrdily. Ofenzivní záložník Tom Slončík odchází z Plzně na hostování do Hradce Králové. Za Votroky by měl dvacetiletý rodák ze Zlína nastoupit už do nedělního utkání s Olomoucí. U Východočechů působil už v minulé sezoně, což výrazně přispělo k upřednostnění k návratu před přesunem do Baníku, který se o hráče rovněž zajímal. VÍCE čtěte ZDE>>>

 

Chance Liga
20. srpna 2025 · 18:08

Na zoufalý vstup do sezony reagují Teplice a rozšiřují svůj kádr formou ročního hostování o ghanského útočníka Benjamina Nyarka z Liberce. Ten může nastupovat jak na hrotu, tak na křídlech. Do českého fotbalu dorazil v létě 2024, kdy přestoupil do Liberce z rakouského SV Lafnitz. V uplynulé sezóně odehrál za Slovan 22 soutěžních zápasů. „Benjamin je rychlý a dynamický hráč s dobrým pohybem. Doufáme, že jeho ofenzivní všestrannost nám pomůže. Kvůli zraněním na útočných pozicích jsme museli rychle reagovat,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Chance Liga
20. srpna 2025 · 17:26

Vedle potvrzené dohody o přestupu Christose Zafeirise do Řecka dochází ve Slavii i k představení další posily. Jak se v posledních dnech psalo v médiích, k českému mistrovi přichází z Jihlavy senegalský obránce Youssoupha Mbodji. Jednadvacetiletý čahoun se s Pražany dohodl na smlouvě do konce června 2030. „Je fyzicky silný, výborný v osobních soubojích, má skvělý pohyb, je kvalitní na míči a umí výborně centrovat. Jeho typologie je výjimečná,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Bílek pro klubový web.

Chance Liga
20. srpna 2025 · 17:14

Dohodu mezi Slavií a PAOKem Soluň o přestupu Christose Zafeirise už potvrdil také šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík. Řecký středopolař tak nebude sešívaným chybět pro hlavní fázi Ligy mistrů. VÍCE čtěte ZDE>>>

Chance Liga
20. srpna 2025 · 16:48

Slovácko posílil zkušený srbský obránce Milan Rundić. Třiatřicetiletý stoper přichází z polského Rakówa Czestochowa a podepsal smlouvu do léta 2027. Má za sebou působení v AS Trenčín, Slovanu Bratislava, Karviné i polském Podbeskidzie. V dresu Rakówa nastupoval i v evropských pohárech, kde odehrál 28 utkání. „Milan je stoper se zkušenostmi, fyzickou silou a kvalitní rozehrávkou. Očekáváme, že zvýší konkurenci v obraně,“ uvedl sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Chance Liga
20. srpna 2025 · 16:36

V ostře sledovaném případě kolem Christose Zafeirise očividně dochází k vyústění. Byť se podle původních tvrzení Jaroslava Tvrdíka mělo za hotovou věc, že Slavie mladého středopolaře minimálně do ledna nikam nepustí, z Řecka přichází zprávy o tom, že se dvaadvacetiletý rodák z Atén přece jen dohodne na přestupu do PAOKu Soluň, jak slávistický šéf následně naznačoval na sociální síti X po několika dalších dnech. S informací přišel novinář Nikos Toskitsis, podle kterého by do řeckého klubu neměl zamířit hned. Následující čtyři měsíce má strávit na hostování u úřadujícího českého mistra a poté se připojit k PAOKu. Podle Toskitsise by měl Zafeiris dorazit do Řecka na konci tohoto týdne, aby podepsal smlouvu. Transfer by měl být podle výše zmíněného insidera ve výši kolem 12 milionů eur.

Ligue 1
20. srpna 2025 · 15:00

Slovenský brankář Dominik Greif (28) přestoupil z Mallorky do francouzského Lyonu. Olympique jej získal po odchodu Lucase Perriho a zaplatí za něj čtyři miliony eur plus bonusy. Greif odchytal v minulé sezóně LaLigy 31 zápasů a opouští Mallorku po čtyřech sezonách. V novém působišti se stane spoluhráčem Adama Karabce a Pavla Šulce.

 

