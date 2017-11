Kubánci zmasakrovali Evropu. Narvaná Lucerna viděla i K.O. v prvním kole

"Byl to těžký zápas. Vůbec jsem nevěděl, jak na něj. Je to zkušený boxer, což jsem věděl. Nevyšlo to, ale nelámu si z toho hlavu. Jsou to zkušenosti do příště. Já jsem teprve na začátku své cesty a zbývají mi ještě tři roky," řekl Havel, jehož cílem je kvalifikovat se na olympiádu do Tokia.

V Praze žijí i další dva členové evropského výběru Erik Hulijev a Martin Parlagi. Arménský boxer prohrál v kategorii do 56 kg s Javierem Ibáňezem, slovenský reprezentant Parlagi nestačil v šedesátce na trojnásobného mistra světa a dvojnásobného bronzového medailistu z olympijských her Lázara Álvareze.

Dva ze sedmi duelů skončily před limitem. Ronier Iglesias ukončil duel kategorie do 69 kg proti Paulu Wallovi z Německa K.O. již v prvním kole. Krvavé zranění Rusa Vadima Tukova zastavilo souboj v 'pětasedmdesátce' s Arlenem Lopézem v kole druhém.

<p>Největší postavou evropského výběru boxerů, který se ve středu v Lucerně postavil Kubě, je Mihai Nistor z Rumunska. Jediný boxer, který v kariéře dokázal knokautovat mistra světa Anthonyho Joshuu, se utkal v zápase kategorie nad 91 kg s Ortegou.</p>

Jistou výhru si připsala i největší hvězda kubánské výpravy Julio César La Cruz. Na úřadujícího olympijského vítěze a čtyřnásobného světového šampiona nestačil v kategorii do 81 kg Chorvat Damir Plantič a kubánským úspěchem skončil i souboj Yoandyho Toiraca v nejvyšší váhové kategorii s hlavní postavou výběru Evropy Mihaiem Nistorem z Rumunska.

Vítěz prvního profesionálního světového šampionátu pod hlavičkou mezinárodní organizace AIBA Nistor sice v roce 2011 na ME knokautoval současného krále profesionálního boxu Brita Anthonyho Joshuu, na několikanásobného kubánského mistra však nestačil.

Na boxerskou událost do Lucerny podle pořadatelů přišlo více než dva tisíce diváků. "Chtěl bych divákům poděkovat za jejich vysokou účast a nasazení při fandění. Podle ohlasů show ještě předčila jejich očekávání a já věřím, že i v budoucnu dokážeme v České republice zorganizovat boxerskou akci na podobné, nebo třeba ještě vyšší úrovni," uvedl bývalý boxer a jeden z hlavních organizátorů večera Ladislav Kutil.

Sympatický výkon podal v předzápase úřadující český mistr v kategorii do 75 kg Miloš Bártl, který sice prohrál s juniorským světovým šampionem Osleyem Iglesiasem z Kuby 0:5 na body, favorizovaného soupeře však svým odporem zaskočil.

Z výher se poté radovali Bártlovi krajané Pavel Polakovič (do 64 kg) a Adam Kolařík (nad 91 kg), svůj duel zvládla i nejlepší česká boxerka současnosti Martina Schmoranzová, která v 'devětašedesátce' porazila Italku Monicu Floridiaovou.

"Parádně jsme si to užila. Při nástupu jsem zjistila, že nejsem nervózní, a spokojená jsem hlavně s tím, že mi vydržela fyzička, což Italce ne," řekla Schmoranzová, která před tolika diváky v Česku boxovala poprvé. "Lucerna je sama o sobě hit, takže jsem ráda, že jsem se tady mohla představit," dodala několikanásobná evropská medailistka.