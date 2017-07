Emoce kolem Sagana. Někteří jezdci zuří, Kreuziger se ho zastal

„Bezprostředně po finiši jsem byl velice rozzlobený na to, jak Sagan zavinil srážku s Cavendishem. Myslím si, že sprinteři by se měli navzájem respektovat, což neznamená, že bych si myslel, že to Sagan udělal schválně. Přesto manévry jako ten jeho musí být posouzeny a musí za ně (viník) nést zodpovědnost. Jury musí proti takovému chování zasáhnout,“ citoval tým Lotto Soudal svého závodníka Andrého Greipela, sprintera, který se jednoznačně postavil na stranu proti Saganovi.

I proto, že s ním údajně měl v pondělí negativní zkušenost na sprinterské prémii během etapy. Tam se po něm měl Sagan také ohnat loktem.

„Ptal jsem se Andrého. Je naštvaný na to, jak k závodění Sagan přistupuje, a na to, že dělá některé manévry, které by neměl. Včera (v pondělí) to bylo naprosto stejné na sprinterské prémii, kde dal Andrému loktem. Dvakrát za sebou je příliš,“ zlobil se Marc Sergeant, manažer Lotto Soudal.

Greipel mu prý dvacet metrů za cílem 4. etapy ve Vittelu řekl: Sagan už není můj přítel.“

Dá se usuzovat, že stáj Lotto Soudal neměla nic proti tomu, když byl Sagan odeslán z Tour de France domů.

Naopak český jezdec Roman Kreuziger viděl incident ze svého pohledu jinak, a přál si, aby mohl jeho bývalý parťák z týmu Tinkoff zůstat na Tour. „Cavendish se neměl cpát po Saganově pravici a od Petera tam nemusel být ten loket, protože Cavendish by tak či onak spadl,“ hlásil Kreuziger krátce po dojezdu. Jeho přání vyslyšeno nebylo, Sagan vzápětí přestal ve výsledkové listině závodu figurovat.

Podle mnohým právem.

Zaslouží si diskvalifikaci, míní bývalý závodník McEwen

„Teď jsem několikrát viděl záznam. Sagan si zaslouží DQ. Doufám, že Mark Cavendish je OK. Toto bylo tvrdé,“ napsal na Twitter bývalý závodník Robbie McEwen, spurter, který na Tour de France vyhrál dvanáct etap.

V dalších tweetech svůj názor ještě rozšířil.

„Proč DQ? Najel příliš doprava a tlačil Cavendishe k bariéře. Cav se snažil mezerou projet, ale narazil. Loket od Sagana přišel po prvotním kontaktu a Cava se netknul, ale škoda už byla na světě.“

To byl nezávislý názor někdejšího sprintera. Mezi autobusy v cíli etapy ve Vittelu to samozřejmě vřelo daleko bezprostřednějšími emocemi. A to vzdor tomu, že Peter Sagan jako viník kolize přišel až k autobusu týmu Dimension Data, vyhledal Cavendishe a mluvili spolu.

„Nejsem si jistý, o čem spolu mluvili, ale kdybych byl Saganem, omluvil bych se za to,“ řekl ještě vcelku diplomaticky Roger Hammond, sportovní ředitel Cavendishovy stáje.

Její manažer Rolf Aldag si takové servítky nebral. „Čas pro to konat, UCI. Tohle nebyl závodní incident. Násilí. Je těžké diskvalifikovat mistra světa z Tour, ale musí to být,“ bouřil Aldag na Twitteru ještě před tím, než byl verdikt vynesen.

Sagan napřed přišel o umístění v etapě a o 80 bodů do sprinterské soutěže, 30 za druhé místo a 50 přišlo jako penalizace. Až pak byl poslán domů.

Co na to celé Sagan? „Mark (Cavendish) přijížděl pěkně rychle zezadu. Neměl jsem čas zareagovat a najet víc vlevo. Prostě do mě najel a pak narazil do bariéry.“

Spurtování je nebezpečný sport a ti hoší to ví, tvrdí Hayman

Kolizi odneslo víc jezdců. John Degenkolg (Trek-Segafredo) letěl přes přední řidítka, Ben Swift (UAE Emirates) taky padnul.

„Musíte si uvědomit, že takové věci se ve spurtu stávají, ve zlomku vteřiny nemáte čas na reakci,“ podotkl Matt Hayman z týmu Orica-Scott. „Spurtování je nebezpečný sport a to tihle hoši dobře vědí,“ pravil.

Zřejmě i proto bral Cavendish celou záležitost daleko smířlivěji než jeho týmoví šéfové. Během návštěvy mobilní ordinace kontroloval svá zranění a konstatoval, že ve středu zkusí nastoupit na start. Pokud tedy bude schopen ovládat řidítka a rentgen neodhalí žádná další zranění.

„Zkusím to, ale co se bolesti týká, tak jsem měl něco s ramenem dvakrát před tím a bolí to víc než dřív. Optimistické to není, ale nejsem doktor. Každopádně nechci způsobit jakékoliv riziko pro ostatní jezdce. Kdybych nevěřil, že budu dobře ovládat řidítka, kdybych nemohl se svým zraněným prstem brzdit, nemíním hazardovat se zdravím svým nebo ostatních,“ řekl.

Saganovi na dálku poděkoval za to, že za ním přišel do autobusu a omluvil se mu. „Mám s ním dobrý vztah. I po tom, co mě tak zavřel na pravé straně, s tím nemůžu být spokojený, ale to je závodění. Jenom jsem byl trochu udiven tím loktem. To bylo něco, o čem jsem s ním chtěl mluvit. Jsem mu hodně vděčný, že šel napřímo za mnou,“ uvedl Cavendish.

K soupeřově diskvalifikaci měl jediné stanovisko.

„To je na jury. Je to její rozhodnutí.“

