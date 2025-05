Souboj tří šampionů Velké: Vyhrál král finišů. Život mi to nějak přináší, smál se

Při loňské Velké pardubické se Jaroslav Myška modlil o centimetry, když se k němu zezadu v poslední chvíli přihnal favorit Godfrey. Kvůli chybějícím záběrům z cílové kamery byli tenkrát vyhlášení dva vítězové. V sobotu při Velké ceně města Pardubic na 5800 metrů, letošní první kvalifikaci, prožil opačný příběh. Z hloubi cílové roviny dovedl Sexy Lorda k vítěznému finiši, po boji o půl délky porazil výtečnou Ztracenku s Janem Odložilem.

„Já bych se nerad míchal do dramatických finišů, ale nějak mi to ten život přináší,“ usmíval se Myška v cíli. „Věděl jsem, že zabojuje. Vycítil jsem, že sílu má. Ten kůň byl nachystaný, je to v něm cítit.“

Parádní finiš jednoho ze dvou loňských šampionů přebil úsilí dvou překvapení ze středu pole. Ztracenka přišla o vítězství na poslední chvíli.

„Musím ji strašně pochválit, je to super zvíře. Myslel jsem, že vyhraje, ale přilítl tam Jarda, vůbec jsem ho nezaregistroval. Je statečná, má srdce,“ chválil Odložil.

Třetího místa na Zaratem si cenila i Lenka Neprašová.

„Já jsem z toho šťastná, jak kdybych to vyhrála. Bomba, šel úplně peckově. Výborný koník, příjemný,“ hodnotila Neprašová.

Až v další vlně doběhli další dva vítězové Velké pardubické z minulých let. Druhý loňský šampion Godfrey skončil pod vedením francouzského žokeje Corentina Smeulderse pátý. Sacamiro, který o celou minulou sezonu přišel kvůli zranění, dojel s Jakubem Kocmanem šestý v prvním dostihu od tehdejšího triumfu

„Je to paráda. Vrátil se, je zpátky tam, kde byl,“ radovala se jeho trenérka Eva Petříková.

První překážkový dostih kariéry absolvoval ve svém prvním startu za Dostihový klub iSport.cz čtyřletý ryzák Flamingo Moon. Po bojovném výkonu doběhl na pátém místě v Ceně společnosti Explosia, steeplechase cross country na 3350 metrů.

„Šel docela dobře na to, že skákal poprvé. Akorát poslední čtyři skoky mi dělal strašné chyby, to mě stálo lepší umístění. Byl takový zmatkař. Ale mám z něj dobrý pocit,“ hodnotil žokej Ondřej Velek.