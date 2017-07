Jak se sjíždí kopce na Tour? Sagan lehne na trubku, Froome přes řídítka

Cyklistiku moderní doby stále více ovlivňují výkony ve sjezdech. Zasáhly do olympiády, kde v nich skončily mnohé naděje, na Tour de France si vloni Chris Froome mistrným sjezdem pomohl k prvenství. V neděli se Tour během sjezdů otřásala v základech znovu. Nejen šlapat do kopce, ale i z něho sjet musí umět šampion, který chce závod ovládnout. Podívejte se na nejčastější styly sjezdu očima experta Stanislava Kozubka.

„Nejčastější pozice při silničních závodech. Jezdec se drží za spodní část řidítek a je ohnutý, co to nejvíc jde, aby se zároveň ještě mohl dobře nadechnout. Takhle závodníky uvidíte, když se blíží do cíle při silničních závodech. V této pozici mohou ještě i normálně šlapat. Praktikují ji, když potřebují co nejlepší výkon.“

„Klasický posed, dalo by se říct tréninkový. Praktikuje se i při závodě, když se jedou dlouhé etapy a nejede se naplno, když má peloton tzv. volno. Je to nejpohodlnější posed, v němž se dobře dýchá, jezdec není ohnutý, nebolí ho záda. Rukama se drží za páky. Při tom ale svým tělem klade velký odpor vzduchu.“

Pozice Back down

Back down • Foto Deník Sport

„Nejvíc bezpečný posed. Závodník jede skoro stejně jako v pozici Back horizontal, jen se víc přihne k řídítkům. Na šlapání po rovině už to není, to by se stehnama kopal do břicha a nešlo by to provést. Profíci ho používají, když chtějí jet rychle, ale chtějí si být i maximálně jistí ovládáním kola, aby mohli okamžitě zabrzdit. Takhle můžou jezdit i amatéři.“