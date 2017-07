Největší výhra kariéry, jásal Mollema po svém prvním triumfu na Tour

V roce 2011 vyhrál zelený dres na Vueltě, na stejném závodě o dva roky později oslavil vítězství etapy. Ten největší úspěch Bauke Mollemy ale přišel až letos. V suverénním úniku dokázal vydržet až do cíle a mohl oslavit triumf v patnácté etapě Tour de France. „Je to největší výhra mé kariéry. Tour de France byl vždycky můj sen. Jsem vážně neuvěřitelně moc šťastný,“ jásal nizozemský cyklista.

Do úniku se dostal společně se skupinkou dalších jezdců, těm však třicet kilometrů před cílem dokázal ujet, a přestože nebyl jeho náskok vysoký, zvládl si ho udržet až do cíle. „Je to opravdu úžasné. Jsem tak strašně šťastný, že jsem vyhrál na Tour de France. V posledních letech jsem pro to tvrdě pracoval, byl to pro mě velký cíl,“ radoval se po svém premiérovém vítězství na Tour de France Mollema.

Třicetiletý cyklista na Tour startoval posedmé, do té doby pro něj bylo největším úspěchem šesté místo v konečném hodnocení před čtyřmi lety. V patnácté etapě letošního ročníku ale válel. „Potřeboval jsem dostat svou šanci, hodně týmů dnes chtělo útočit. První stoupání jsem jel na plný plyn a pokusil se předjet první skupinu. Nakonec jsme ujeli s dalšími 25 kluky. To byl první cíl. Pak jsem to zkusil v posledních 30 kilometrech. Hodně dlouho jsem jel sám. Na konci byli blízko k tomu, aby mě dohnali, ale zvládl jsem to!“ oslavoval v cíli.

VIDEO: Podívejte se na poslední kilometr 15. etapy:

Quel numéro de @BaukeMollema pour s'imposer aujourd'hui ! Revivez le dernier kilomètre ! / Relive the last kilometer of the stage! #TDF2017 pic.twitter.com/lDL34ajmhY — Le Tour de France (@LeTour) July 16, 2017

Na vítězství v patnácté etapě si věřil i tým Sunweb, který slavil dvě předchozí. Těm se však dominantního Mollemu dojet nepodařilo. „Naším hlavním cílem dnes bylo urvat výhru pro mě nebo pro Matthewse. Byla to skvělá příležitost, ale prošvihli jsme ji. Je to trochu zklamání,“ tvrdil po závodu Warren Barguil.

Barguil ovládl třináctou etapu a s náskokem 78 body na Roglice vládne mezi vrchaři. Přesto ho nevybojovaná výhra v patnácté etapě mrzí, navíc, když byl v dobré pozici a dojel na pátém místě. „Víme, že nemůžeme vyhrávat každý den, ale zkusili jsme to. Nějaký den budu muset urvat na vrchařské prémii ještě nějaký bod, abych měl konečně puntíkatý dres jistý,“ věří.

