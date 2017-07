Štybar se loučil únikem na Champs-Elysées. Užil jsem si to, hlásil

Provedl jste to tak, jak jste si naplánoval?

„Chtěl jsem to zkusit. Věděl jsem, že šance je malá, aby to vyšlo, přesto jsem to chtěl udělat. Říkal jsem si: kdo ví, jak sprinterské týmy budou reagovat. V každém kole (v Paříži) jsem si vytipovával, kde to bude nejlepší, a myslím si, že jsem zvolil správný moment. Na rovině jsem věděl, že musím vzadu točit jedenáctku, ale musel jsem si podřadit na dvanáctku i třináctku. V tom jsem věděl, že to nedám.“

Kdy jste měl jasno, že únik nevyjde?

„Dole před tou zatáčkou, kdy jsem se doopravdy začal zastavovat. Dokonce jsem si dal větší převodník padesát čtyřku, protože jsem věděl, že to bude z kopce lehce po větru, ale samozřejmě balík z kopce nabírá daleko větší rychlost.“

Neměl jste počkat a zkusit ujel později?

„Myslím, že ne. Jediné místo, kde jsem mohl získat náskok, byl tenhle lehký brdek. Nebyl nikde dál, pak už by byl balík v tak obrovské rychlosti, že se z toho nedalo nastoupit.“

Byly z toho tři kilometry na první pozici. Potěší to?

„Žádný výsledek to není.“

Ale byl jste pořádně vidět. Tři kilometry jet v úniku na Champs-Elysées, to nemůže říct každý.

„Přesně tak, a já jsem si to i vychutnal. Ale abych řekl pravdu, jsem rád, že už je to za námi, že si můžu odfrknout a dát si něco dobrého k večeři.“

Jak budete na Tour vzpomínat ze svého pohledu?

„Musím říct, že jsem si ji představoval jinak. Myslel jsem si, že některé etapy by mi mohly sedět víc, jel jsem sem s dobrou formou, ale výsledky z toho nepřišly. Možná to bylo i nachlazením a žaludečními problémy, že to tak nedopadlo. Taky když chcete na Tour vyhrát etapu, tak i tým vás musí podpořit jinak. S týmem, jaký jsme tady měli, to ani nešlo. Ale každý den jsem něco dělal a vyhráli jsme pět etap jako tým. A to se podaří jednou za život.“

Zdeněk Štybar s manželkou • Foto Jiří Punčochář (Sport)

Vyměnil byste velké vzestupy a pády, když jste napřed za dva týdny slavili pět etapových vítězství s Marcelem Kittelem, ale pak jste onemocněl, tým byl rozbitý a trápili jste se, za klidnější Tour?

„Všechny nás to strašně bolelo, ale vyplatilo se to. Budeme na to dlouho vzpomínat a buďme za to rádi. Pokud bychom šetřili síly, možná bychom vyhráli jednu etapu. K čemu by to bylo? V žádném případě bych nechtěl jet v průměru. Všechny to bolí stejně, nás to díky těm úspěchům teď bolí míň. V nějakém jiném týmu, kde bychom třeba neměli denně nějaký úkoy a jeli bez motivace, by to bylo mnohem horší.“

Jaký je první dojem, který máte z Tour po projetí cílem?

„Jsem rád, že to máme za sebou. Myslím si, že jako týmu se nám to povedlo, že můžeme být spokojení a v klidu si dát pár skleniček šampaňského.“

Bude to šampaňské na rozloučenou? Hodně se mluví o tom, že nikdo vlastně neví, co váš tým Quick-Step Floors čeká.

„Ještě doopravdy nevím. Doufám, že bude jasno co nejdřív. A kdo ví? Třeba to bude šampaňské na další pokračování.“ (úsměv)

