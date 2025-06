McDavid jako Gretzky a Crosby? Čeká ho odveta finále a historie napovídá, jak dopadne

1983: 0:4 (0:2, 3:6, 1:5, 2:4)

1984: 4:1 (1:0, 1:6, 7:2, 7:2, 5:2)

V 80. letech se na trůnu vystřídaly celky Islanders a Oilers. O nejslavnější trofej se střetly dvakrát během dvou let po sobě. V roce 1983 New York Islanders přejeli Edmonton a triumfovali počtvrté za sebou. Conn Smythe Trophy získal brankář Billy Smith, který v play off prohrál tři zápasy z 16 a ve finále pustil jen šest gólů. Wayne Gretzky s Edmontonem na první pokus na Pohár ještě nedosáhl. Vláda dynastie Islanders padla o rok později. Oilers předvedli ofenzivní explozi. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Mark Messier, Gretzky posbíral 35 bodů (13+22). Edmonton triumfoval dohromady pětkrát během sedmi let.